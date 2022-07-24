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Орбан предал ЕС из-за России, пишет Spectator - РИА Новости, 24.07.2022
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Орбан предал ЕС из-за России, пишет Spectator
Орбан предал ЕС из-за России, пишет Spectator - РИА Новости, 24.07.2022
Орбан предал ЕС из-за России, пишет Spectator
Страны Европейского союза восприняли готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сделать первые шаги к нормализации отношений с Россией как... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T13:31
2022-07-24T15:37
олаф шольц
петер сийярто
россия
венгрия
украина
евросоюз
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
еврокомиссия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Страны Европейского союза восприняли готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сделать первые шаги к нормализации отношений с Россией как предательство, написал в статье для журнала Spectator журналист Уильям Наттрасс.По его мнению, это один из верных признаков того, что европейское единство в отношении Украины рушится перед лицом экономического давления."Трудно представить более унизительный сценарий для ЕС: государство-член умоляет президента России Владимира Путина увеличить поставки газа после стольких лет высмеивания утверждений об энергетической зависимости от Москвы", — говорится в публикации.Более того, как отметил обозреватель, помимо увеличения поставок топлива Будапешт настаивал на ускорении строительства компанией "Росатом" двух ядерных реакторов в Венгрии.Автор также указал на провал ограничительных мер, введенных против России."Геркулесовы усилия европейских стран привели лишь к недоработанным санкциям против нефти", — констатировал он.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. При этом Орбан не раз выражал несогласие с такой политикой. По его словам, введя ограничительные меры на поставки российских энергоносителей, ЕС "выстрелил себе в легкие, теперь его экономика задыхается".Сама Венгрия пытается избежать негативных последствий запретов. В стране ввели режим ЧП в сфере энергетики. На этой неделе в Москву приезжал министр иностранных дел Петер Сийярто, чтобы договориться о дополнительных поставках газа. Будапешт также выступил против предложения Еврокомиссии снизить на 15 процентов потребление голубого топлива в странах союза.
https://ria.ru/20220724/svoboda-1804541406.html
https://ria.ru/20220722/gaz-1804230018.html
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олаф шольц, петер сийярто, россия, венгрия, украина, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", еврокомиссия, северный поток, санкции в отношении россии, в мире, виктор орбан
13:31 24.07.2022 (обновлено: 15:37 24.07.2022)
 
Орбан предал ЕС из-за России, пишет Spectator

Spectator пишет, что ЕС счел готовность Венгрии наладить диалог с Россией предательством

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Страны Европейского союза восприняли готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сделать первые шаги к нормализации отношений с Россией как предательство, написал в статье для журнала Spectator журналист Уильям Наттрасс.
По его мнению, это один из верных признаков того, что европейское единство в отношении Украины рушится перед лицом экономического давления.
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Европейские правительства пали за свободу
"Трудно представить более унизительный сценарий для ЕС: государство-член умоляет президента России Владимира Путина увеличить поставки газа после стольких лет высмеивания утверждений об энергетической зависимости от Москвы", — говорится в публикации.
Более того, как отметил обозреватель, помимо увеличения поставок топлива Будапешт настаивал на ускорении строительства компанией "Росатом" двух ядерных реакторов в Венгрии.

"Будапешт просто честен там, где другие боятся. Так, Берлин делает все, чтобы получить больше российского топлива по "Северному потоку", несмотря на предыдущие заявления Олафа Шольца (о планах Берлина как можно скорее снизить зависимость ФРГ от газа из России. — Прим. ред.). Венгрия изначально выступала против санкций, отчасти из-за уверенности в том, что энергетическая зависимость Европы сделает такое лицемерие неизбежным", — подчеркнул Наттрасс.

Автор также указал на провал ограничительных мер, введенных против России.
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"Геркулесовы усилия европейских стран привели лишь к недоработанным санкциям против нефти", — констатировал он.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. При этом Орбан не раз выражал несогласие с такой политикой. По его словам, введя ограничительные меры на поставки российских энергоносителей, ЕС "выстрелил себе в легкие, теперь его экономика задыхается".
Сама Венгрия пытается избежать негативных последствий запретов. В стране ввели режим ЧП в сфере энергетики. На этой неделе в Москву приезжал министр иностранных дел Петер Сийярто, чтобы договориться о дополнительных поставках газа. Будапешт также выступил против предложения Еврокомиссии снизить на 15 процентов потребление голубого топлива в странах союза.
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Олаф ШольцПетер СийяртоРоссияВенгрияУкраинаЕвросоюзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЕврокомиссияСеверный потокСанкции в отношении РоссииВ миреВиктор Орбан
 
 
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