https://ria.ru/20220724/vengriya-1804618102.html

Орбан предал ЕС из-за России, пишет Spectator

Орбан предал ЕС из-за России, пишет Spectator - РИА Новости, 24.07.2022

Орбан предал ЕС из-за России, пишет Spectator

Страны Европейского союза восприняли готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сделать первые шаги к нормализации отношений с Россией как... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T13:31

2022-07-24T13:31

2022-07-24T15:37

олаф шольц

петер сийярто

россия

венгрия

украина

евросоюз

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

еврокомиссия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Страны Европейского союза восприняли готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сделать первые шаги к нормализации отношений с Россией как предательство, написал в статье для журнала Spectator журналист Уильям Наттрасс.По его мнению, это один из верных признаков того, что европейское единство в отношении Украины рушится перед лицом экономического давления."Трудно представить более унизительный сценарий для ЕС: государство-член умоляет президента России Владимира Путина увеличить поставки газа после стольких лет высмеивания утверждений об энергетической зависимости от Москвы", — говорится в публикации.Более того, как отметил обозреватель, помимо увеличения поставок топлива Будапешт настаивал на ускорении строительства компанией "Росатом" двух ядерных реакторов в Венгрии.Автор также указал на провал ограничительных мер, введенных против России."Геркулесовы усилия европейских стран привели лишь к недоработанным санкциям против нефти", — констатировал он.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. При этом Орбан не раз выражал несогласие с такой политикой. По его словам, введя ограничительные меры на поставки российских энергоносителей, ЕС "выстрелил себе в легкие, теперь его экономика задыхается".Сама Венгрия пытается избежать негативных последствий запретов. В стране ввели режим ЧП в сфере энергетики. На этой неделе в Москву приезжал министр иностранных дел Петер Сийярто, чтобы договориться о дополнительных поставках газа. Будапешт также выступил против предложения Еврокомиссии снизить на 15 процентов потребление голубого топлива в странах союза.

https://ria.ru/20220724/svoboda-1804541406.html

https://ria.ru/20220722/gaz-1804230018.html

https://ria.ru/20220713/vengriya-1802174235.html

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украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

олаф шольц, петер сийярто, россия, венгрия, украина, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", еврокомиссия, северный поток, санкции в отношении россии, в мире, виктор орбан