https://ria.ru/20220724/uragan-1804606515.html

В Северной Осетии мужчина погиб во время урагана

В Северной Осетии мужчина погиб во время урагана - РИА Новости, 24.07.2022

В Северной Осетии мужчина погиб во время урагана

Пожилой житель Северной Осетии погиб вечером в субботу во время урагана, его придавило сорванной с пятиэтажки кровлей, следственные органы проводят по данному... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T12:08

2022-07-24T12:08

2022-07-24T12:08

происшествия

республика северная осетия - алания

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Пожилой житель Северной Осетии погиб вечером в субботу во время урагана, его придавило сорванной с пятиэтажки кровлей, следственные органы проводят по данному факту проверку, сообщает региональное СУСК РФ."Примерно в 20 часов 23 июля в селении Октябрьское Пригородного района во время града из-за сильных порывов ветра с пятиэтажного дома сорвало крышу и придавило 74-летнего местного жителя. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.По данному факту организована доследственная проверка, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20220724/sochi-1804576765.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика северная осетия - алания, следственный комитет россии (ск рф)