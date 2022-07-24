https://ria.ru/20220724/uragan-1804606515.html
В Северной Осетии мужчина погиб во время урагана
В Северной Осетии мужчина погиб во время урагана - РИА Новости, 24.07.2022
В Северной Осетии мужчина погиб во время урагана
Пожилой житель Северной Осетии погиб вечером в субботу во время урагана, его придавило сорванной с пятиэтажки кровлей, следственные органы проводят по данному... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:08
2022-07-24T12:08
2022-07-24T12:08
происшествия
республика северная осетия - алания
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Пожилой житель Северной Осетии погиб вечером в субботу во время урагана, его придавило сорванной с пятиэтажки кровлей, следственные органы проводят по данному факту проверку, сообщает региональное СУСК РФ."Примерно в 20 часов 23 июля в селении Октябрьское Пригородного района во время града из-за сильных порывов ветра с пятиэтажного дома сорвало крышу и придавило 74-летнего местного жителя. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.По данному факту организована доследственная проверка, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20220724/sochi-1804576765.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика северная осетия - алания, следственный комитет россии (ск рф)
В Северной Осетии мужчина погиб во время урагана
В Северной Осетии пожилого мужчину насмерть придавило сорванной ураганом крышей