Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии мужчина погиб во время урагана - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220724/uragan-1804606515.html
В Северной Осетии мужчина погиб во время урагана
В Северной Осетии мужчина погиб во время урагана - РИА Новости, 24.07.2022
В Северной Осетии мужчина погиб во время урагана
Пожилой житель Северной Осетии погиб вечером в субботу во время урагана, его придавило сорванной с пятиэтажки кровлей, следственные органы проводят по данному... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:08
2022-07-24T12:08
происшествия
республика северная осетия - алания
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583597_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_97aa777c406e35706b87f58657a69c79.jpg
НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Пожилой житель Северной Осетии погиб вечером в субботу во время урагана, его придавило сорванной с пятиэтажки кровлей, следственные органы проводят по данному факту проверку, сообщает региональное СУСК РФ."Примерно в 20 часов 23 июля в селении Октябрьское Пригородного района во время града из-за сильных порывов ветра с пятиэтажного дома сорвало крышу и придавило 74-летнего местного жителя. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.По данному факту организована доследственная проверка, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20220724/sochi-1804576765.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583597_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_26ba33a1b8aa53fa80be15833a72adcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика северная осетия - алания, следственный комитет россии (ск рф)
12:08 24.07.2022
 
В Северной Осетии мужчина погиб во время урагана

В Северной Осетии пожилого мужчину насмерть придавило сорванной ураганом крышей

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Пожилой житель Северной Осетии погиб вечером в субботу во время урагана, его придавило сорванной с пятиэтажки кровлей, следственные органы проводят по данному факту проверку, сообщает региональное СУСК РФ.
"Примерно в 20 часов 23 июля в селении Октябрьское Пригородного района во время града из-за сильных порывов ветра с пятиэтажного дома сорвало крышу и придавило 74-летнего местного жителя. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.
По данному факту организована доследственная проверка, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечает ведомство.
Автомобиль, пострадавший из-за сильного наводнения, на Донской улице в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
02:12
Из-за сильных ливней в Сочи погиб один человек
 
ПроисшествияРеспублика Северная Осетия - АланияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала