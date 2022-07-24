https://ria.ru/20220724/ukraina-1804632405.html

Николаевский губернатор заподозрил всех жителей в лояльности к России

Николаевский губернатор заподозрил всех жителей в лояльности к России - РИА Новости, 24.07.2022

Николаевский губернатор заподозрил всех жителей в лояльности к России

Губернатор Николаевской области Виталий Ким на фоне сообщений о готовящихся в Николаеве зачистках от нелояльных Киеву граждан заявил, что подозревает всех... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T15:52

2022-07-24T15:52

2022-07-24T16:06

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Николаевской области Виталий Ким на фоне сообщений о готовящихся в Николаеве зачистках от нелояльных Киеву граждан заявил, что подозревает всех жителей города в сотрудничестве с Россией.Ранее сотрудник одного из российских силовых ведомств сообщил РИА Новости, что российские силовики получили информацию от источников в Службе безопасности Украины о подготовке масштабной операции в Николаеве по выявлению "неблагонадежных" граждан, имеющих связи с Россией и нелояльных киевскому режиму, готовятся рейды на улицах, проверки мобильных телефонов, отправка в фильтрационные лагеря, в город уже прибыло усиление из Киева и западных областей Украины.Он подтвердил, что власти уже задержали "десяток" человек. По словам Кима, украинских военных и правоохранителей будут обучать "поиску диверсантов".Юго-восток Николаевской области прилегает к Херсонской области, освобожденной РФ.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html

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