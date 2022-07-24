https://ria.ru/20220724/ukraina-1804632405.html
Николаевский губернатор заподозрил всех жителей в лояльности к России
Николаевский губернатор заподозрил всех жителей в лояльности к России - РИА Новости, 24.07.2022
Николаевский губернатор заподозрил всех жителей в лояльности к России
Губернатор Николаевской области Виталий Ким на фоне сообщений о готовящихся в Николаеве зачистках от нелояльных Киеву граждан заявил, что подозревает всех... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:52
2022-07-24T15:52
2022-07-24T16:06
в мире
украина
николаев (украина)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Николаевской области Виталий Ким на фоне сообщений о готовящихся в Николаеве зачистках от нелояльных Киеву граждан заявил, что подозревает всех жителей города в сотрудничестве с Россией.Ранее сотрудник одного из российских силовых ведомств сообщил РИА Новости, что российские силовики получили информацию от источников в Службе безопасности Украины о подготовке масштабной операции в Николаеве по выявлению "неблагонадежных" граждан, имеющих связи с Россией и нелояльных киевскому режиму, готовятся рейды на улицах, проверки мобильных телефонов, отправка в фильтрационные лагеря, в город уже прибыло усиление из Киева и западных областей Украины.Он подтвердил, что власти уже задержали "десяток" человек. По словам Кима, украинских военных и правоохранителей будут обучать "поиску диверсантов".Юго-восток Николаевской области прилегает к Херсонской области, освобожденной РФ.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html
украина
николаев (украина)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_561:665:2405:2048_1920x0_80_0_0_df6ad84602847adfdee45a2e1010550b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаев (украина), россия
15:52 24.07.2022 (обновлено: 16:06 24.07.2022)
Николаевский губернатор заподозрил всех жителей в лояльности к России
Губернатор Николаевской области Ким заподозрил всех жителей в лояльности к России