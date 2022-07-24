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Николаевский губернатор заподозрил всех жителей в лояльности к России - РИА Новости, 24.07.2022
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Николаевский губернатор заподозрил всех жителей в лояльности к России
Николаевский губернатор заподозрил всех жителей в лояльности к России - РИА Новости, 24.07.2022
Николаевский губернатор заподозрил всех жителей в лояльности к России
Губернатор Николаевской области Виталий Ким на фоне сообщений о готовящихся в Николаеве зачистках от нелояльных Киеву граждан заявил, что подозревает всех... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:52
2022-07-24T16:06
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Николаевской области Виталий Ким на фоне сообщений о готовящихся в Николаеве зачистках от нелояльных Киеву граждан заявил, что подозревает всех жителей города в сотрудничестве с Россией.Ранее сотрудник одного из российских силовых ведомств сообщил РИА Новости, что российские силовики получили информацию от источников в Службе безопасности Украины о подготовке масштабной операции в Николаеве по выявлению "неблагонадежных" граждан, имеющих связи с Россией и нелояльных киевскому режиму, готовятся рейды на улицах, проверки мобильных телефонов, отправка в фильтрационные лагеря, в город уже прибыло усиление из Киева и западных областей Украины.Он подтвердил, что власти уже задержали "десяток" человек. По словам Кима, украинских военных и правоохранителей будут обучать "поиску диверсантов".Юго-восток Николаевской области прилегает к Херсонской области, освобожденной РФ.
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в мире, украина, николаев (украина), россия
15:52 24.07.2022 (обновлено: 16:06 24.07.2022)
 
Николаевский губернатор заподозрил всех жителей в лояльности к России

Губернатор Николаевской области Ким заподозрил всех жителей в лояльности к России

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Николаевской области Виталий Ким на фоне сообщений о готовящихся в Николаеве зачистках от нелояльных Киеву граждан заявил, что подозревает всех жителей города в сотрудничестве с Россией.
Ранее сотрудник одного из российских силовых ведомств сообщил РИА Новости, что российские силовики получили информацию от источников в Службе безопасности Украины о подготовке масштабной операции в Николаеве по выявлению "неблагонадежных" граждан, имеющих связи с Россией и нелояльных киевскому режиму, готовятся рейды на улицах, проверки мобильных телефонов, отправка в фильтрационные лагеря, в город уже прибыло усиление из Киева и западных областей Украины.
"Я подозреваю всех. Но у нас в городе их только несколько", - отметил Ким в интервью газете Telegraph.
Он подтвердил, что власти уже задержали "десяток" человек. По словам Кима, украинских военных и правоохранителей будут обучать "поиску диверсантов".
Юго-восток Николаевской области прилегает к Херсонской области, освобожденной РФ.
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