https://ria.ru/20220724/ukraina-1804629885.html

Лавров: в украинских водах остаются заблокированными 70 иностранных судов

Лавров: в украинских водах остаются заблокированными 70 иностранных судов - РИА Новости, 24.07.2022

Лавров: в украинских водах остаются заблокированными 70 иностранных судов

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T15:25

2022-07-24T15:25

2022-07-24T15:26

в мире

украина

сергей лавров

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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов."Там до сих пор стоит, чуть ли не в заложниках, 70 иностранных судов, из 16 или 17 стран, включая одно судно, заблокированное в украинских портах из-за минной опасности, которое должно привезти продовольствие в Египет", - сказал министр на пресс-конференции в египетской столице.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804336999.html

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, сергей лавров