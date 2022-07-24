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Лавров: в украинских водах остаются заблокированными 70 иностранных судов - РИА Новости, 24.07.2022
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Лавров: в украинских водах остаются заблокированными 70 иностранных судов
Лавров: в украинских водах остаются заблокированными 70 иностранных судов - РИА Новости, 24.07.2022
Лавров: в украинских водах остаются заблокированными 70 иностранных судов
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:25
2022-07-24T15:26
в мире
украина
сергей лавров
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов."Там до сих пор стоит, чуть ли не в заложниках, 70 иностранных судов, из 16 или 17 стран, включая одно судно, заблокированное в украинских портах из-за минной опасности, которое должно привезти продовольствие в Египет", - сказал министр на пресс-конференции в египетской столице.
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в мире, украина, сергей лавров
15:25 24.07.2022 (обновлено: 15:26 24.07.2022)
 
Лавров: в украинских водах остаются заблокированными 70 иностранных судов

Лавров сообщил, что в украинских водах остаются заблокированными 70 иностранных судов

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкАкватория грузового порта в Одессе
Акватория грузового порта в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Денис Петров
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Акватория грузового порта в Одессе. Архивное фото
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов.
"Там до сих пор стоит, чуть ли не в заложниках, 70 иностранных судов, из 16 или 17 стран, включая одно судно, заблокированное в украинских портах из-за минной опасности, которое должно привезти продовольствие в Египет", - сказал министр на пресс-конференции в египетской столице.
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 17:31
ООН возложила ответственность за территориальные воды Украины на Киев
 
В миреУкраинаСергей Лавров
 
 
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