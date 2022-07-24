https://ria.ru/20220724/ukraina-1804629885.html
Лавров: в украинских водах остаются заблокированными 70 иностранных судов
Лавров: в украинских водах остаются заблокированными 70 иностранных судов - РИА Новости, 24.07.2022
Лавров: в украинских водах остаются заблокированными 70 иностранных судов
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:25
2022-07-24T15:25
2022-07-24T15:26
в мире
украина
сергей лавров
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов."Там до сих пор стоит, чуть ли не в заложниках, 70 иностранных судов, из 16 или 17 стран, включая одно судно, заблокированное в украинских портах из-за минной опасности, которое должно привезти продовольствие в Египет", - сказал министр на пресс-конференции в египетской столице.
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804336999.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сергей лавров
15:25 24.07.2022 (обновлено: 15:26 24.07.2022)
Лавров: в украинских водах остаются заблокированными 70 иностранных судов
Лавров сообщил, что в украинских водах остаются заблокированными 70 иностранных судов
КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов.
"Там до сих пор стоит, чуть ли не в заложниках, 70 иностранных судов, из 16 или 17 стран, включая одно судно, заблокированное в украинских портах из-за минной опасности, которое должно привезти продовольствие в Египет", - сказал министр на пресс-конференции в египетской столице.