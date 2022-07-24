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Конгрессмены призвали США направить военных советников на Украину - РИА Новости, 24.07.2022
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Конгрессмены призвали США направить военных советников на Украину
Конгрессмены призвали США направить военных советников на Украину - РИА Новости, 24.07.2022
Конгрессмены призвали США направить военных советников на Украину
Представители делегации конгрессменов США, которая в субботу посетила Киев, считают, что Вашингтону следует разрешить Пентагону направить военных советников на... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:19
2022-07-24T15:19
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
николай патрушев
украина
россия
сша
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Представители делегации конгрессменов США, которая в субботу посетила Киев, считают, что Вашингтону следует разрешить Пентагону направить военных советников на Украину, чтобы помочь координировать поставки оружия."Единственный способ добиться контроля - направить ряд советников на Украину для оказания помощи их военным с планированием и материально-техническим обеспечением", - заявил член Палаты представителей Конгресса США Майкл Уолтц в интервью телеканалу Fox News. По мнению Уолтца, советники могут быть как гражданскими, так и военными."Было бы хорошо, если бы здесь был сотрудник по вопросам материально-технического обеспечения, чтобы можно было убедиться, что мы... отслеживаем оружие, которое посылаем", - отметила член Палаты представителей Мики Шеррилл. Согласно ей, украинская сторона хотела бы передать информацию о том, как они отслеживают полученное вооружение.И Шеррилл и Уолтц считают, что советники помогут усилить присутствие в посольстве США и "посодействуют в других областях". Однако, по словам Уолтца, он не думает, что кто-либо выступает за отправку американских военных на передовую.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что спровоцированный и подогреваемый конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения своих политических и экономических задач. Развернутая глобальная антироссийская кампания доказывает, что Украина была для Запада только предлогом для открытого развязывания гибридной войны, направленной на ослабление и изоляцию России, полагает Патрушев.
https://ria.ru/20220709/ermak-1801435691.html
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), николай патрушев, украина, россия, сша, конгресс сша, нато
15:19 24.07.2022
 
Конгрессмены призвали США направить военных советников на Украину

Конгрессмены считают, что США следует направить военных советников на Украину

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Представители делегации конгрессменов США, которая в субботу посетила Киев, считают, что Вашингтону следует разрешить Пентагону направить военных советников на Украину, чтобы помочь координировать поставки оружия.
"Единственный способ добиться контроля - направить ряд советников на Украину для оказания помощи их военным с планированием и материально-техническим обеспечением", - заявил член Палаты представителей Конгресса США Майкл Уолтц в интервью телеканалу Fox News. По мнению Уолтца, советники могут быть как гражданскими, так и военными.
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"Было бы хорошо, если бы здесь был сотрудник по вопросам материально-технического обеспечения, чтобы можно было убедиться, что мы... отслеживаем оружие, которое посылаем", - отметила член Палаты представителей Мики Шеррилл. Согласно ей, украинская сторона хотела бы передать информацию о том, как они отслеживают полученное вооружение.
И Шеррилл и Уолтц считают, что советники помогут усилить присутствие в посольстве США и "посодействуют в других областях". Однако, по словам Уолтца, он не думает, что кто-либо выступает за отправку американских военных на передовую.
Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что спровоцированный и подогреваемый конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения своих политических и экономических задач. Развернутая глобальная антироссийская кампания доказывает, что Украина была для Запада только предлогом для открытого развязывания гибридной войны, направленной на ослабление и изоляцию России, полагает Патрушев.
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