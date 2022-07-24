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Российская авиация уничтожила на Украине две американские гаубицы М777 - РИА Новости, 24.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/ukraina-1804615325.html
Российская авиация уничтожила на Украине две американские гаубицы М777
Российская авиация уничтожила на Украине две американские гаубицы М777 - РИА Новости, 24.07.2022
Российская авиация уничтожила на Украине две американские гаубицы М777
Боевая авиация уничтожила за сутки в ходе спецоперации девять штабов, семь складов с топливом и боеприпасами, а также две американские гаубицы М777, сообщили в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T13:06
2022-07-24T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
николаевская область
николаев (украина)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Боевая авиация уничтожила за сутки в ходе спецоперации девять штабов, семь складов с топливом и боеприпасами, а также две американские гаубицы М777, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, отмечается, что уничтожено семь складов с боеприпасами и топливом в районах населенных пунктов Резниковка, Острое Донецкой народной республики, Галициново Николаевской области и города Николаев.Добавляется, что в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной республики ударами российской авиации уничтожены два подразделения украинских войск, численностью до роты, две гаубицы М777 производства США, и в районе города Николаев – комплекс радиоэлектронной борьбы "Буковель".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, николаевская область, николаев (украина)
13:06 24.07.2022 (обновлено: 17:24 24.07.2022)
 
Российская авиация уничтожила на Украине две американские гаубицы М777

Минобороны: ВКС уничтожили две американские гаубицы М777 и девять штабов на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Боевая авиация уничтожила за сутки в ходе спецоперации девять штабов, семь складов с топливом и боеприпасами, а также две американские гаубицы М777, сообщили в Минобороны РФ.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск "Каховка" в населенном пункте Жовтневое Николаевской области, два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово Донецкой народной республики и Новоданиловка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что уничтожено семь складов с боеприпасами и топливом в районах населенных пунктов Резниковка, Острое Донецкой народной республики, Галициново Николаевской области и города Николаев.
Добавляется, что в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной республики ударами российской авиации уничтожены два подразделения украинских войск, численностью до роты, две гаубицы М777 производства США, и в районе города Николаев – комплекс радиоэлектронной борьбы "Буковель".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаНиколаевская областьНиколаев (Украина)
 
 
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