13:06 24.07.2022 (обновлено: 17:24 24.07.2022)
Российская авиация уничтожила на Украине две американские гаубицы М777
Минобороны: ВКС уничтожили две американские гаубицы М777 и девять штабов на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Боевая авиация уничтожила за сутки в ходе спецоперации девять штабов, семь складов с топливом и боеприпасами, а также две американские гаубицы М777, сообщили в Минобороны РФ.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск "Каховка" в населенном пункте Жовтневое Николаевской области, два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово Донецкой народной республики и Новоданиловка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что уничтожено семь складов с боеприпасами и топливом в районах населенных пунктов Резниковка, Острое Донецкой народной республики, Галициново Николаевской области и города Николаев.
Добавляется, что в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной республики ударами российской авиации уничтожены два подразделения украинских войск, численностью до роты, две гаубицы М777 производства США, и в районе города Николаев – комплекс радиоэлектронной борьбы "Буковель".