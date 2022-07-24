https://ria.ru/20220724/ukraina-1804615325.html

Российская авиация уничтожила на Украине две американские гаубицы М777

Российская авиация уничтожила на Украине две американские гаубицы М777 - РИА Новости, 24.07.2022

Российская авиация уничтожила на Украине две американские гаубицы М777

Боевая авиация уничтожила за сутки в ходе спецоперации девять штабов, семь складов с топливом и боеприпасами, а также две американские гаубицы М777, сообщили в... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T13:06

2022-07-24T13:06

2022-07-24T17:24

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

николаевская область

николаев (украина)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Боевая авиация уничтожила за сутки в ходе спецоперации девять штабов, семь складов с топливом и боеприпасами, а также две американские гаубицы М777, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, отмечается, что уничтожено семь складов с боеприпасами и топливом в районах населенных пунктов Резниковка, Острое Донецкой народной республики, Галициново Николаевской области и города Николаев.Добавляется, что в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной республики ударами российской авиации уничтожены два подразделения украинских войск, численностью до роты, две гаубицы М777 производства США, и в районе города Николаев – комплекс радиоэлектронной борьбы "Буковель".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

николаевская область

николаев (украина)

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в мире, донецкая народная республика, николаевская область, николаев (украина)