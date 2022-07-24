https://ria.ru/20220724/ukraina-1804613724.html
ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме в Кировоградской области
ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме в Кировоградской области - РИА Новости, 24.07.2022
ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме в Кировоградской области
ВС РФ уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме в Кировоградской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:56
2022-07-24T12:56
2022-07-24T17:22
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВС РФ уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме в Кировоградской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:56 24.07.2022 (обновлено: 17:22 24.07.2022)
ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме в Кировоградской области
Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме в Кировоградской области