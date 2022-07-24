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ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме в Кировоградской области - РИА Новости, 24.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/ukraina-1804613724.html
ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме в Кировоградской области
ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме в Кировоградской области - РИА Новости, 24.07.2022
ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме в Кировоградской области
ВС РФ уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме в Кировоградской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:56
2022-07-24T17:22
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВС РФ уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме в Кировоградской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области", - сказали в ведомстве.
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:56 24.07.2022 (обновлено: 17:22 24.07.2022)
 
ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме в Кировоградской области

Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме в Кировоградской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео
Нанесение удара по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Нанесение удара по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВС РФ уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме в Кировоградской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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