https://ria.ru/20220724/ukraina-1804613724.html

ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме в Кировоградской области

ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме в Кировоградской области - РИА Новости, 24.07.2022

ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме в Кировоградской области

ВС РФ уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме в Кировоградской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T12:56

2022-07-24T12:56

2022-07-24T17:22

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795391863_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_1be24731dcb7945500ec1af1a1b03c10.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВС РФ уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме в Кировоградской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)