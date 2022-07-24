https://ria.ru/20220724/ukraina-1804613004.html
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и ракеты HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и ракеты HIMARS - РИА Новости, 24.07.2022
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и ракеты HIMARS
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 5 украинских беспилотников, а также перехватили ракеты РСЗО "Ураган" и HIMARS, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:53
2022-07-24T12:53
2022-07-24T17:22
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
харьковская область
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 5 украинских беспилотников, а также перехватили ракеты РСЗО "Ураган" и HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Коробки, Пятихатка Херсонской области, Топольское Харьковской области, Щербаки Запорожской области и города Донецк", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО было перехвачено 10 ракет комплексов "Ураган" и HIMARS в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , харьковская область, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
12:53 24.07.2022 (обновлено: 17:22 24.07.2022)
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и ракеты HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и ракеты комплексов "Ураган" и HIMARS