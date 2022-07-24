https://ria.ru/20220724/ukraina-1804613004.html

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и ракеты HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и ракеты HIMARS - РИА Новости, 24.07.2022

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и ракеты HIMARS

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 5 украинских беспилотников, а также перехватили ракеты РСЗО "Ураган" и HIMARS, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T12:53

2022-07-24T12:53

2022-07-24T17:22

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

харьковская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки уничтожили 5 украинских беспилотников, а также перехватили ракеты РСЗО "Ураган" и HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Коробки, Пятихатка Херсонской области, Топольское Харьковской области, Щербаки Запорожской области и города Донецк", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО было перехвачено 10 ракет комплексов "Ураган" и HIMARS в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

харьковская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , харьковская область, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины