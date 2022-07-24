https://ria.ru/20220724/ukraina-1804612200.html
ВКС России уничтожили более 50 украинских военных в Николаеве
ВКС России уничтожили более 50 украинских военных в Николаеве - РИА Новости, 24.07.2022
ВКС России уничтожили более 50 украинских военных в Николаеве
Российские воздушно-космические войска высокоточным оружием уничтожили более 50 украинских военных и больше 3 тысяч боеприпасов в Николаеве, следует из сводки... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:46
2022-07-24T12:46
2022-07-24T21:16
специальная военная операция на украине
безопасность
николаев (украина)
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские воздушно-космические войска высокоточным оружием уничтожили более 50 украинских военных и больше 3 тысяч боеприпасов в Николаеве, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."В городе Николаев высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода", - говорится в документе."Уничтожено более пятидесяти человек личного состава, более трех тысяч артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники", - уточнили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Министерство обороны о выполненных боевых задачах за прошедшие сутки
Министерство обороны о выполненных боевых задачах за прошедшие сутки
2022-07-24T12:46
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, николаев (украина), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
12:46 24.07.2022 (обновлено: 21:16 24.07.2022)
ВКС России уничтожили более 50 украинских военных в Николаеве
ВКС России уничтожили более 50 украинских военных и три тысячи боеприпасов в Николаеве