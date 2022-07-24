Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/ukraina-1804600832.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за 40 минут выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Донецку, а также три снаряда калибром 122 миллиметра и шесть ракет из РСЗО "Град" РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T11:17
2022-07-24T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
ясиноватая
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Донецку, а также три снаряда калибром 122 миллиметра и шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
ясиноватая
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8490bafce2ee30d7aecf09be0f1bddf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), ясиноватая, украина, вооруженные силы украины
11:17 24.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов и шесть ракет по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Донецку, а также три снаряда калибром 122 миллиметра и шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:16 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 10:50 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 10:56 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)ЯсиноватаяУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала