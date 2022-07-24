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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за 40 минут выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Донецку, а также три снаряда калибром 122 миллиметра и шесть ракет из РСЗО "Град" РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T11:17
2022-07-24T11:17
2022-07-24T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
ясиноватая
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Донецку, а также три снаряда калибром 122 миллиметра и шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
ясиноватая
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), ясиноватая, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов и шесть ракет по Донецку и Ясиноватой