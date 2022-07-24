11:02 24.07.2022 (обновлено: 11:03 24.07.2022)
Ермак заверил, что США и союзники передадут Киеву 25-30 HIMARS и MLRS
Глава офиса президента Украины Ермак: США и союзники передадут Киеву 25-30 HIMARS и MLRS
© Фото : Public Domain Американская реактивная система залпового огня GMLRS
© Фото : Public Domain
Американская реактивная система залпового огня GMLRS. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что США и союзники передадут Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.
"Председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25-30 единиц и большом количестве боеприпасов к ним", - написал в своем Telegram-канале Ермак.
Ранее США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на сумму в 275 миллионов долларов. Готовящиеся поставки будут включать 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, четыре командно-штабные машины, противотанковые вооружения, запасные части и иное снаряжение, сообщил Пентагон.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о заявлениях Запада, что те хотят воевать до "последнего украинца", отмечал, что это - трагедия для всего украинского народа, "но, похоже, все к этому и идет". Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявлял, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием, поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.