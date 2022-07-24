https://ria.ru/20220724/ukraina-1804598548.html

Ермак заверил, что США и союзники передадут Киеву 25-30 HIMARS и MLRS

Ермак заверил, что США и союзники передадут Киеву 25-30 HIMARS и MLRS - РИА Новости, 24.07.2022

Ермак заверил, что США и союзники передадут Киеву 25-30 HIMARS и MLRS

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что США и союзники передадут Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T11:02

2022-07-24T11:02

2022-07-24T11:03

в мире

украина

сша

киев

министерство обороны сша

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791822274_0:15:1229:706_1920x0_80_0_0_cae16126cbafa7ab94ab8cdb78d739d6.jpg

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что США и союзники передадут Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.Ранее США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на сумму в 275 миллионов долларов. Готовящиеся поставки будут включать 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, четыре командно-штабные машины, противотанковые вооружения, запасные части и иное снаряжение, сообщил Пентагон.Президент РФ Владимир Путин, говоря о заявлениях Запада, что те хотят воевать до "последнего украинца", отмечал, что это - трагедия для всего украинского народа, "но, похоже, все к этому и идет". Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявлял, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием, поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.

https://ria.ru/20220722/ssha-1804430088.html

https://ria.ru/20220723/proschet-1804553225.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, министерство обороны сша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, дмитрий медведев, андрей ермак, владимир зеленский