Рейтинг@Mail.ru
Ермак заверил, что США и союзники передадут Киеву 25-30 HIMARS и MLRS - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220724/ukraina-1804598548.html
Ермак заверил, что США и союзники передадут Киеву 25-30 HIMARS и MLRS
Ермак заверил, что США и союзники передадут Киеву 25-30 HIMARS и MLRS - РИА Новости, 24.07.2022
Ермак заверил, что США и союзники передадут Киеву 25-30 HIMARS и MLRS
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что США и союзники передадут Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T11:02
2022-07-24T11:03
в мире
украина
сша
киев
министерство обороны сша
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791822274_0:15:1229:706_1920x0_80_0_0_cae16126cbafa7ab94ab8cdb78d739d6.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что США и союзники передадут Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.Ранее США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на сумму в 275 миллионов долларов. Готовящиеся поставки будут включать 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, четыре командно-штабные машины, противотанковые вооружения, запасные части и иное снаряжение, сообщил Пентагон.Президент РФ Владимир Путин, говоря о заявлениях Запада, что те хотят воевать до "последнего украинца", отмечал, что это - трагедия для всего украинского народа, "но, похоже, все к этому и идет". Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявлял, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием, поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.
https://ria.ru/20220722/ssha-1804430088.html
https://ria.ru/20220723/proschet-1804553225.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791822274_81:0:1149:801_1920x0_80_0_0_264c56926e582ae97eda7bb678a63965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, министерство обороны сша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, дмитрий медведев, андрей ермак, владимир зеленский
11:02 24.07.2022 (обновлено: 11:03 24.07.2022)
 
Ермак заверил, что США и союзники передадут Киеву 25-30 HIMARS и MLRS

Глава офиса президента Украины Ермак: США и союзники передадут Киеву 25-30 HIMARS и MLRS

© Фото : Public Domain Американская реактивная система залпового огня GMLRS
Американская реактивная система залпового огня GMLRS - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : Public Domain
Американская реактивная система залпового огня GMLRS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что США и союзники передадут Киеву 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.
"Председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25-30 единиц и большом количестве боеприпасов к ним", - написал в своем Telegram-канале Ермак.
Беспилотный летательный аппарат армии США в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 22:48
США планируют в августе начать поставки Украине ударных БПЛА Phoenix Ghost
Ранее США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на сумму в 275 миллионов долларов. Готовящиеся поставки будут включать 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, четыре командно-штабные машины, противотанковые вооружения, запасные части и иное снаряжение, сообщил Пентагон.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о заявлениях Запада, что те хотят воевать до "последнего украинца", отмечал, что это - трагедия для всего украинского народа, "но, похоже, все к этому и идет". Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявлял, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием, поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
Вчера, 19:38
Американский экономист назвал США лузером из-за ситуации на Украине
 
В миреУкраинаСШАКиевМинистерство обороны СШАДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинДмитрий МедведевАндрей ЕрмакВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала