В Запорожской области допустили, что попросят Россию помочь с референдумом
Член ВГА Рогов: власти Запорожской области могут попросить Россию о помощи с референдумом
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ во время сбора урожая пшеницы в Мелитопольском районе Запорожской области
Военнослужащий ВС РФ во время сбора урожая пшеницы в Мелитопольском районе Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил, что область может обратиться к России за консультациями и опытом при организации референдума, но пока власти справляются своими силами.
Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ может быть проведен в начале осени, предположительно, в первой половине сентября. В области начали формировать избирком.
"Сейчас мы работаем своими силам. Когда уже будет полная картина по подготовке к референдуму, то за консультациями, за опытом мы можем обратиться к российской стороне. Это понимание будет в ближайшем будущем", - сказал РИА Новости Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.