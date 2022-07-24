https://ria.ru/20220724/ukraina-1804597160.html

В Запорожской области допустили, что попросят Россию помочь с референдумом

В Запорожской области допустили, что попросят Россию помочь с референдумом - РИА Новости, 24.07.2022

В Запорожской области допустили, что попросят Россию помочь с референдумом

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил, что область может обратиться к России за консультациями и опытом при организации РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T10:43

2022-07-24T10:43

2022-07-24T10:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил, что область может обратиться к России за консультациями и опытом при организации референдума, но пока власти справляются своими силами.Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ может быть проведен в начале осени, предположительно, в первой половине сентября. В области начали формировать избирком.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220724/referendum-1804578380.html

https://ria.ru/20220714/referendum-1802416920.html

запорожская область

россия

херсонская область

украина

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