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В Запорожской области допустили, что попросят Россию помочь с референдумом - РИА Новости, 24.07.2022
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В Запорожской области допустили, что попросят Россию помочь с референдумом
В Запорожской области допустили, что попросят Россию помочь с референдумом - РИА Новости, 24.07.2022
В Запорожской области допустили, что попросят Россию помочь с референдумом
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил, что область может обратиться к России за консультациями и опытом при организации РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T10:43
2022-07-24T10:43
в мире
запорожская область
россия
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил, что область может обратиться к России за консультациями и опытом при организации референдума, но пока власти справляются своими силами.Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ может быть проведен в начале осени, предположительно, в первой половине сентября. В области начали формировать избирком.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220724/referendum-1804578380.html
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в мире, запорожская область, россия, херсонская область , украина
10:43 24.07.2022
 
В Запорожской области допустили, что попросят Россию помочь с референдумом

Член ВГА Рогов: власти Запорожской области могут попросить Россию о помощи с референдумом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ во время сбора урожая пшеницы в Мелитопольском районе Запорожской области
Военнослужащий ВС РФ во время сбора урожая пшеницы в Мелитопольском районе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ во время сбора урожая пшеницы в Мелитопольском районе Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил, что область может обратиться к России за консультациями и опытом при организации референдума, но пока власти справляются своими силами.
Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ может быть проведен в начале осени, предположительно, в первой половине сентября. В области начали формировать избирком.
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"Сейчас мы работаем своими силам. Когда уже будет полная картина по подготовке к референдуму, то за консультациями, за опытом мы можем обратиться к российской стороне. Это понимание будет в ближайшем будущем", - сказал РИА Новости Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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