https://ria.ru/20220724/ukraina-1804589016.html

Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС

Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС

Украинские войска снова обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава районной администрации Владимир Леонтьев. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T09:11

2022-07-24T09:11

2022-07-24T10:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава районной администрации Владимир Леонтьев.По его словам, в результате получил повреждения мост, который проходит по дамбе электростанции."Сама ГЭС работает, но как долго она будет работать с учетом агрессивных действий, я не могу предсказать", — добавил Леонтьев.Он подчеркнул, что обстрел велся из американской РСЗО HIMARS, причем целенаправленно по гражданской инфраструктуре."Это террор против мирного населения", — заявил глава района.В последние недели украинская армия усилила обстрелы ГЭС в Новой Каховке. Как правило, огонь ведется из американской РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар ВСУ нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.Помимо этого, несколько ракетных ударов пришлось по Антоновскому мосту близ Херсона. По мнению местных властей, так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.Российские военные в середине марта взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

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