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Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС
Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС
Украинские войска снова обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава районной администрации Владимир Леонтьев. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T09:11
2022-07-24T09:11
2022-07-24T10:52
специальная военная операция на украине
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каховская гэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава районной администрации Владимир Леонтьев.По его словам, в результате получил повреждения мост, который проходит по дамбе электростанции."Сама ГЭС работает, но как долго она будет работать с учетом агрессивных действий, я не могу предсказать", — добавил Леонтьев.Он подчеркнул, что обстрел велся из американской РСЗО HIMARS, причем целенаправленно по гражданской инфраструктуре."Это террор против мирного населения", — заявил глава района.В последние недели украинская армия усилила обстрелы ГЭС в Новой Каховке. Как правило, огонь ведется из американской РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар ВСУ нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.Помимо этого, несколько ракетных ударов пришлось по Антоновскому мосту близ Херсона. По мнению местных властей, так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.Российские военные в середине марта взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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в мире, украина, херсонская область , каховская гэс, вооруженные силы украины
09:11 24.07.2022 (обновлено: 10:52 24.07.2022)
Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС
Член Херсонской ВГА Леонтьев заявил об обстреле Каховской ГЭС американской системой HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава районной администрации Владимир Леонтьев.
"В очередной раз наша инфраструктура повреждена. Били в район гидроэлектростанции. Били по мосту и дорогам. Это был обстрел гражданской инфраструктуры", — сказал он.
По его словам, в результате получил повреждения мост, который проходит по дамбе электростанции.
"Сама ГЭС работает, но как долго она будет работать с учетом агрессивных действий, я не могу предсказать", — добавил Леонтьев.
Он подчеркнул, что обстрел велся из американской РСЗО HIMARS, причем целенаправленно по гражданской инфраструктуре.
"Это террор против мирного населения", — заявил глава района.
В последние недели украинская армия усилила обстрелы ГЭС в Новой Каховке. Как правило, огонь ведется из американской РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар ВСУ нанесли в ночь на 12 июля — тогда взорвались склады с селитрой, погибли и пострадали люди. По информации местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.
Помимо этого, несколько ракетных ударов пришлось по Антоновскому мосту близ Херсона. По мнению местных властей, так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.
Российские военные в середине марта взяли под контроль Херсонскую
и приазовскую часть Запорожской области
. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.