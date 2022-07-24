https://ria.ru/20220724/turizm-1804586125.html

В Госдуме предложили ввести проездной для педагогов на курорты юга России

В Госдуме предложили ввести проездной для педагогов на курорты юга России - РИА Новости, 24.07.2022

В Госдуме предложили ввести проездной для педагогов на курорты юга России

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести "педагогический проездной", его смогут покупать учителя школ за одну тысячу рублей и путешествовать... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T08:45

2022-07-24T08:45

2022-07-24T08:46

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести "педагогический проездной", его смогут покупать учителя школ за одну тысячу рублей и путешествовать на курорты юга России.Данная мера поможет и туристической отрасли России во время санкций, и учителям школ по всей стране, отметил парламентарий.

https://ria.ru/20220722/zarplaty-1804267136.html

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