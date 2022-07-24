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В Госдуме предложили ввести проездной для педагогов на курорты юга России
В Госдуме предложили ввести проездной для педагогов на курорты юга России - РИА Новости, 24.07.2022
В Госдуме предложили ввести проездной для педагогов на курорты юга России
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести "педагогический проездной", его смогут покупать учителя школ за одну тысячу рублей и путешествовать... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T08:45
2022-07-24T08:45
2022-07-24T08:46
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести "педагогический проездной", его смогут покупать учителя школ за одну тысячу рублей и путешествовать на курорты юга России.Данная мера поможет и туристической отрасли России во время санкций, и учителям школ по всей стране, отметил парламентарий.
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08:45 24.07.2022 (обновлено: 08:46 24.07.2022)
В Госдуме предложили ввести проездной для педагогов на курорты юга России
Вице-спикер ГД Чернышов предложил ввести проездной для педагогов на курорты юга России