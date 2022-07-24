Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести проездной для педагогов на курорты юга России - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220724/turizm-1804586125.html
В Госдуме предложили ввести проездной для педагогов на курорты юга России
В Госдуме предложили ввести проездной для педагогов на курорты юга России - РИА Новости, 24.07.2022
В Госдуме предложили ввести проездной для педагогов на курорты юга России
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести "педагогический проездной", его смогут покупать учителя школ за одну тысячу рублей и путешествовать... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T08:45
2022-07-24T08:46
туризм
новости - туризм
россия
образование - общество
госдума рф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810475_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_4778b5f10bb242a534d17717cb60235a.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести "педагогический проездной", его смогут покупать учителя школ за одну тысячу рублей и путешествовать на курорты юга России.Данная мера поможет и туристической отрасли России во время санкций, и учителям школ по всей стране, отметил парламентарий.
https://ria.ru/20220722/zarplaty-1804267136.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810475_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_78eb1cfef18bc4ccfcb40f1b00b5b863.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, образование - общество, госдума рф, лдпр
08:45 24.07.2022 (обновлено: 08:46 24.07.2022)
 
В Госдуме предложили ввести проездной для педагогов на курорты юга России

Вице-спикер ГД Чернышов предложил ввести проездной для педагогов на курорты юга России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУчитель раскладывает тетради в классе
Учитель раскладывает тетради в классе - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Учитель раскладывает тетради в классе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести "педагогический проездной", его смогут покупать учителя школ за одну тысячу рублей и путешествовать на курорты юга России.
"Педагогический проездной" даст возможность школьным учителям покупать билеты до курортов России по тысяче рублей. Остальные затраты на поездку должны быть в виде субсидии от государства", - сообщил Чернышов РИА Новости.
Данная мера поможет и туристической отрасли России во время санкций, и учителям школ по всей стране, отметил парламентарий.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 14:51
Миронов предложил сократить депутатам не только отпуска, но и зарплаты
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияОбразование - ОбществоГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала