https://ria.ru/20220724/tramp-1804606809.html

Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера

Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера - РИА Новости, 24.07.2022

Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в мире существуют только два гендера — женский и мужской. Таким мнением он поделился во время выступления на... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T12:12

2022-07-24T12:12

2022-07-24T20:08

в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в мире существуют только два гендера — женский и мужской. Таким мнением он поделился во время выступления на студенческой конференции во Флориде."Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной. <...> Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров: есть мужчины и есть женщины", — отметил экс-глава Белого дома.Аудитория встретила его слова громкими аплодисментами.Кроме того, Трамп заявил, что республиканцы "очень скоро вернут страну обратно", это также вызвало бурные овации. По мнению политика, за два года с момента окончания его президентского срока США из "самой сильной и уважаемой" державы превратились в, "возможно, самую слабую" страну с точки зрения "признания и уважения" в мире.На прошлой неделе экс-глава государства сообщил, что уже принял решение по поводу участия в выборах 2024 года и сейчас определяется, когда о нем объявить.

https://ria.ru/20220331/pasport-1781157289.html

https://ria.ru/20211217/zhenschiny-1764119145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп