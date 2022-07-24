12:12 24.07.2022 (обновлено: 20:08 24.07.2022)
Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера
Экс-президент США Трамп заявил о существовании лишь двух гендеров
© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в мире существуют только два гендера — женский и мужской. Таким мнением он поделился во время выступления на студенческой конференции во Флориде.
"Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной. <...> Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров: есть мужчины и есть женщины", — отметил экс-глава Белого дома.
31 марта, 19:13Американцы смогут выбирать гендер X при оформлении паспорта
Аудитория встретила его слова громкими аплодисментами.
Кроме того, Трамп заявил, что республиканцы "очень скоро вернут страну обратно", это также вызвало бурные овации. По мнению политика, за два года с момента окончания его президентского срока США из "самой сильной и уважаемой" державы превратились в, "возможно, самую слабую" страну с точки зрения "признания и уважения" в мире.
На прошлой неделе экс-глава государства сообщил, что уже принял решение по поводу участия в выборах 2024 года и сейчас определяется, когда о нем объявить.
17 декабря 2021, 08:00Новая нормальность отменила женщин