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Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера - РИА Новости, 24.07.2022
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Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера
Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера - РИА Новости, 24.07.2022
Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в мире существуют только два гендера — женский и мужской. Таким мнением он поделился во время выступления на... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T12:12
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в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в мире существуют только два гендера — женский и мужской. Таким мнением он поделился во время выступления на студенческой конференции во Флориде."Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной. &lt;...&gt; Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров: есть мужчины и есть женщины", — отметил экс-глава Белого дома.Аудитория встретила его слова громкими аплодисментами.Кроме того, Трамп заявил, что республиканцы "очень скоро вернут страну обратно", это также вызвало бурные овации. По мнению политика, за два года с момента окончания его президентского срока США из "самой сильной и уважаемой" державы превратились в, "возможно, самую слабую" страну с точки зрения "признания и уважения" в мире.На прошлой неделе экс-глава государства сообщил, что уже принял решение по поводу участия в выборах 2024 года и сейчас определяется, когда о нем объявить.
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в мире, сша, дональд трамп
12:12 24.07.2022 (обновлено: 20:08 24.07.2022)
 
Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера

Экс-президент США Трамп заявил о существовании лишь двух гендеров

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в мире существуют только два гендера — женский и мужской. Таким мнением он поделился во время выступления на студенческой конференции во Флориде.
"Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной. <...> Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров: есть мужчины и есть женщины", — отметил экс-глава Белого дома.
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Аудитория встретила его слова громкими аплодисментами.
Кроме того, Трамп заявил, что республиканцы "очень скоро вернут страну обратно", это также вызвало бурные овации. По мнению политика, за два года с момента окончания его президентского срока США из "самой сильной и уважаемой" державы превратились в, "возможно, самую слабую" страну с точки зрения "признания и уважения" в мире.
На прошлой неделе экс-глава государства сообщил, что уже принял решение по поводу участия в выборах 2024 года и сейчас определяется, когда о нем объявить.
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