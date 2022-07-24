https://ria.ru/20220724/strany-1804593351.html

Правительство расширило перечень недружественных стран

Правительство расширило перечень недружественных стран - РИА Новости, 24.07.2022

Правительство расширило перечень недружественных стран

Правительство расширило перечень стран и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России, ее граждан и компаний, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T10:05

2022-07-24T10:05

2022-07-24T10:46

политика

россия

владимир путин

мэн (штат)

багамские острова

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Правительство расширило перечень стран и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России, ее граждан и компаний, сообщила пресс-служба кабмина.Распоряжение уже подписано и вскоре будет опубликовано, уточнили в пресс-службе.Перечень недружественных стран создан в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно этому документу, российские граждане и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться с ними в рублях. Это касается выплат, превышающих 10 миллионов рублей в месяц (или эквивалента в валюте). Для расчетов должник может попросить российский банк создать специальный счет на имя кредитора и перечислить на него соответствующие суммы. Ранее в списке числились 48 недружественных стран и территорий: США, Великобритания, Украина, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Черногория, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань и 27 государств Евросоюза.Остров Гернси и Мэн (а также Джерси, включенные в список ранее вместе с Великобританией) — это британские коронные владения. Они формально не входят в состав Соединенного Королевства, но и не являются его заморскими территориями.Багамские острова — государство, расположенное к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида. В марте багамская группа регуляторов финансовых услуг запретила вести бизнес-операции с российскими организациями, попавшими под западные санкции.

https://ria.ru/20220722/peskov-1804232561.html

россия

мэн (штат)

багамские острова

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политика, россия, владимир путин, мэн (штат), багамские острова, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)