10:05 24.07.2022 (обновлено: 10:46 24.07.2022)
Правительство расширило перечень недружественных стран
Правительство России включило в список недружественных стран острова Гернси, Мэн и Багамы
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Правительство расширило перечень стран и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России, ее граждан и компаний, сообщила пресс-служба кабмина.
"В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введенные Великобританией, <…> а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации", — говорится в публикации.
Распоряжение уже подписано и вскоре будет опубликовано, уточнили в пресс-службе.
Перечень недружественных стран создан в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно этому документу, российские граждане и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться с ними в рублях.
Это касается выплат, превышающих 10 миллионов рублей в месяц (или эквивалента в валюте). Для расчетов должник может попросить российский банк создать специальный счет на имя кредитора и перечислить на него соответствующие суммы.
Ранее в списке числились 48 недружественных стран и территорий: США, Великобритания, Украина, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Черногория, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань и 27 государств Евросоюза.
Остров Гернси и Мэн (а также Джерси, включенные в список ранее вместе с Великобританией) — это британские коронные владения. Они формально не входят в состав Соединенного Королевства, но и не являются его заморскими территориями.
Багамские острова — государство, расположенное к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида. В марте багамская группа регуляторов финансовых услуг запретила вести бизнес-операции с российскими организациями, попавшими под западные санкции.