https://ria.ru/20220724/ssha-1804669172.html

Американский офицер указал на странность в "российской стратегии" США

Американский офицер указал на странность в "российской стратегии" США - РИА Новости, 24.07.2022

Американский офицер указал на странность в "российской стратегии" США

Руководство США собственноручно загоняет себя в тупик с помощью санкционной политики против России, которая приводит к росту цен на энергоносители, написал в... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T20:43

2022-07-24T20:43

2022-07-24T20:54

россия

сша

северный поток

европа

канада

в мире

санкции в отношении россии

владимир путин

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Руководство США собственноручно загоняет себя в тупик с помощью санкционной политики против России, которая приводит к росту цен на энергоносители, написал в Twitter экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк."Пора перестать обвинять Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома", — заявил политик.По его словам, Европа действует по похожему принципу. Так, Евросоюз, говоря о значительном сокращении поставок газа по трубопроводу "Северный поток", не хочет признавать, что это произошло из-за нежелания Канады вовремя вернуть отремонтированную турбину.Такая политика Запада иррациональна и разрушительна, поскольку ведет к огромным экономическим потрясениям, отметил Блэк.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.В середине июня "Газпром" снизил прокачку "Северному потоку" примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину с КС "Портовая". В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.Москва не раз подчеркивала, что сокращение поставок связано только с ограничительными мерами. Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.

https://ria.ru/20220713/benzin-1802222258.html

https://ria.ru/20220718/evropa-1803128216.html

https://ria.ru/20220724/berbok-1804575797.html

россия

сша

европа

канада

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, сша, северный поток, европа, канада, в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, газпром, siemens