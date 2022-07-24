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Американский офицер указал на странность в "российской стратегии" США - РИА Новости, 24.07.2022
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Американский офицер указал на странность в "российской стратегии" США
Американский офицер указал на странность в "российской стратегии" США - РИА Новости, 24.07.2022
Американский офицер указал на странность в "российской стратегии" США
Руководство США собственноручно загоняет себя в тупик с помощью санкционной политики против России, которая приводит к росту цен на энергоносители, написал в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T20:43
2022-07-24T20:54
россия
сша
северный поток
европа
канада
в мире
санкции в отношении россии
владимир путин
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Руководство США собственноручно загоняет себя в тупик с помощью санкционной политики против России, которая приводит к росту цен на энергоносители, написал в Twitter экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк."Пора перестать обвинять Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома", — заявил политик.По его словам, Европа действует по похожему принципу. Так, Евросоюз, говоря о значительном сокращении поставок газа по трубопроводу "Северный поток", не хочет признавать, что это произошло из-за нежелания Канады вовремя вернуть отремонтированную турбину.Такая политика Запада иррациональна и разрушительна, поскольку ведет к огромным экономическим потрясениям, отметил Блэк.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.В середине июня "Газпром" снизил прокачку "Северному потоку" примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину с КС "Портовая". В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.Москва не раз подчеркивала, что сокращение поставок связано только с ограничительными мерами. Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.
https://ria.ru/20220713/benzin-1802222258.html
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россия
сша
европа
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россия, сша, северный поток, европа, канада, в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, газпром, siemens
20:43 24.07.2022 (обновлено: 20:54 24.07.2022)
 
Американский офицер указал на странность в "российской стратегии" США

Американский офицер Блэк назвал действия Вашингтона в отношении Москвы иррациональными

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Руководство США собственноручно загоняет себя в тупик с помощью санкционной политики против России, которая приводит к росту цен на энергоносители, написал в Twitter экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк.
"Пора перестать обвинять Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома", — заявил политик.
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По его словам, Европа действует по похожему принципу. Так, Евросоюз, говоря о значительном сокращении поставок газа по трубопроводу "Северный поток", не хочет признавать, что это произошло из-за нежелания Канады вовремя вернуть отремонтированную турбину.
Такая политика Запада иррациональна и разрушительна, поскольку ведет к огромным экономическим потрясениям, отметил Блэк.
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
В середине июня "Газпром" снизил прокачку "Северному потоку" примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину с КС "Портовая". В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.
Москва не раз подчеркивала, что сокращение поставок связано только с ограничительными мерами. Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.
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РоссияСШАСеверный потокЕвропаКанадаВ миреСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинГазпромSiemens
 
 
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