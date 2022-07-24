https://ria.ru/20220724/ssha-1804654561.html

СМИ: оборонные компании США работают над защитой от гиперзвуковых ракет

СМИ: оборонные компании США работают над защитой от гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 24.07.2022

СМИ: оборонные компании США работают над защитой от гиперзвуковых ракет

Оборонные компании, в частности британская Cohort и американская Raytheon Missiles & Defense, работают над тем, чтобы создать защиту от российских и китайских... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T18:35

2022-07-24T18:35

2022-07-24T18:35

в мире

raytheon

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Оборонные компании, в частности британская Cohort и американская Raytheon Missiles & Defense, работают над тем, чтобы создать защиту от российских и китайских гиперзвуковых ракет, но в США проект находится в "зачаточном состоянии", сообщает газета Telegraph.По словам главы Cohort Энди Томиса, его фирма занимается проектом по поражению оружия, которое движется со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.Глава Raytheon Missiles & Defense Уэсу Кремеру рассказал, что его фирма, скорее всего, сосредоточится на отслеживании ракет из космоса при помощи группировок спутников. По его мнению, слабым местом ракеты является система рассеивания тепла, которую относительно легко повредить, что приведет к уничтожению ракеты.Однако Кремер указал на то, что защита от гиперзвукового оружия находится в "зачаточном состоянии", а этим вопросом в Штатах занимаются в рамках лишь одного проекта.

https://ria.ru/20220617/oruzhie-1796209967.html

https://ria.ru/20220630/raketa-1799189509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, raytheon