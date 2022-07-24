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СМИ: оборонные компании США работают над защитой от гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 24.07.2022
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СМИ: оборонные компании США работают над защитой от гиперзвуковых ракет
СМИ: оборонные компании США работают над защитой от гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 24.07.2022
СМИ: оборонные компании США работают над защитой от гиперзвуковых ракет
Оборонные компании, в частности британская Cohort и американская Raytheon Missiles & Defense, работают над тем, чтобы создать защиту от российских и китайских... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T18:35
2022-07-24T18:35
в мире
raytheon
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Оборонные компании, в частности британская Cohort и американская Raytheon Missiles &amp; Defense, работают над тем, чтобы создать защиту от российских и китайских гиперзвуковых ракет, но в США проект находится в "зачаточном состоянии", сообщает газета Telegraph.По словам главы Cohort Энди Томиса, его фирма занимается проектом по поражению оружия, которое движется со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.Глава Raytheon Missiles &amp; Defense Уэсу Кремеру рассказал, что его фирма, скорее всего, сосредоточится на отслеживании ракет из космоса при помощи группировок спутников. По его мнению, слабым местом ракеты является система рассеивания тепла, которую относительно легко повредить, что приведет к уничтожению ракеты.Однако Кремер указал на то, что защита от гиперзвукового оружия находится в "зачаточном состоянии", а этим вопросом в Штатах занимаются в рамках лишь одного проекта.
https://ria.ru/20220617/oruzhie-1796209967.html
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в мире, raytheon
18:35 24.07.2022
 
СМИ: оборонные компании США работают над защитой от гиперзвуковых ракет

Telegraph: проекты по защите от гиперзвуковых ракет в США находятся в зачаточном состоянии

© Фото : Air Force / Matt WilliamsАмериканский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : Air Force / Matt Williams
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Оборонные компании, в частности британская Cohort и американская Raytheon Missiles & Defense, работают над тем, чтобы создать защиту от российских и китайских гиперзвуковых ракет, но в США проект находится в "зачаточном состоянии", сообщает газета Telegraph.
По словам главы Cohort Энди Томиса, его фирма занимается проектом по поражению оружия, которое движется со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.
Путин: благодаря технологиям Россия обладает не имеющим аналогов гиперзвуковым оружием - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 16:52Петербургский международный экономический форум — 2022
Российскому гиперзвуковому оружию нет аналогов в мире, заявил Путин
Глава Raytheon Missiles & Defense Уэсу Кремеру рассказал, что его фирма, скорее всего, сосредоточится на отслеживании ракет из космоса при помощи группировок спутников. По его мнению, слабым местом ракеты является система рассеивания тепла, которую относительно легко повредить, что приведет к уничтожению ракеты.
Однако Кремер указал на то, что защита от гиперзвукового оружия находится в "зачаточном состоянии", а этим вопросом в Штатах занимаются в рамках лишь одного проекта.
Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 10:37
Испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях прошли неудачно
 
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