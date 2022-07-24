https://ria.ru/20220724/solntsepek-1804597313.html
Опубликовано видео работы "Солнцепеков" группировки О под Северском
Опубликовано видео работы "Солнцепеков" группировки О под Северском - РИА Новости, 24.07.2022
Опубликовано видео работы "Солнцепеков" группировки О под Северском
Корреспонденты РИА Новости сняли работу огнеметной установки ТОС-1А "Солнцепек" группировки О ("Отважные") в районе Северска. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T10:45
2022-07-24T10:45
2022-07-24T12:03
специальная военная операция на украине
безопасность
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россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
тос-1а "солнцепек"
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 24 июл — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости сняли работу огнеметной установки ТОС-1А "Солнцепек" группировки О ("Отважные") в районе Северска.Как пояснил агентству один из военнослужащих, их задача — поражать противника в опорных пунктах, которые занимают в основном украинские националисты и иностранные наемники."При попадании снаряда образуется избыточное давление, а температура достигает трех тысяч градусов. Сам же противник обращается в бегство", — рассказал он.По словам офицера, наемники пытаются вести охоту за этими боевыми машинами, поэтому расчетам приходится постоянно маневрировать.ТОС-1А — тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 миллиметров на базе танка Т-72. На одной боевой машине находятся 24 термобарических снаряда, которые способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров.Комплекс предназначен для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20200202/1564169078.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, тос-1а "солнцепек"
10:45 24.07.2022 (обновлено: 12:03 24.07.2022)
Опубликовано видео работы "Солнцепеков" группировки О под Северском
"Солнцепеки" группировки "Отважные" выжигают позиции украинских войск под Северском
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 24 июл — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости сняли работу огнеметной установки ТОС-1А "Солнцепек" группировки О ("Отважные") в районе Северска.
Как пояснил агентству один из военнослужащих, их задача — поражать противника в опорных пунктах, которые занимают в основном украинские националисты и иностранные наемники.
"При попадании снаряда образуется избыточное давление, а температура достигает трех тысяч градусов. Сам же противник обращается в бегство", — рассказал он.
По словам офицера, наемники пытаются вести охоту за этими боевыми машинами, поэтому расчетам приходится постоянно маневрировать.
ТОС-1А
— тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 миллиметров на базе танка Т-72. На одной боевой машине находятся 24 термобарических снаряда, которые способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров.
Комплекс предназначен для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.