https://ria.ru/20220724/solntsepek-1804597313.html

Опубликовано видео работы "Солнцепеков" группировки О под Северском

Опубликовано видео работы "Солнцепеков" группировки О под Северском - РИА Новости, 24.07.2022

Опубликовано видео работы "Солнцепеков" группировки О под Северском

Корреспонденты РИА Новости сняли работу огнеметной установки ТОС-1А "Солнцепек" группировки О ("Отважные") в районе Северска. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T10:45

2022-07-24T10:45

2022-07-24T12:03

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тос-1а "солнцепек"

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 24 июл — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости сняли работу огнеметной установки ТОС-1А "Солнцепек" группировки О ("Отважные") в районе Северска.Как пояснил агентству один из военнослужащих, их задача — поражать противника в опорных пунктах, которые занимают в основном украинские националисты и иностранные наемники."При попадании снаряда образуется избыточное давление, а температура достигает трех тысяч градусов. Сам же противник обращается в бегство", — рассказал он.По словам офицера, наемники пытаются вести охоту за этими боевыми машинами, поэтому расчетам приходится постоянно маневрировать.ТОС-1А — тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 миллиметров на базе танка Т-72. На одной боевой машине находятся 24 термобарических снаряда, которые способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров.Комплекс предназначен для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20200202/1564169078.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, тос-1а "солнцепек"