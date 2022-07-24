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В Сочи десятки человек спасли из потоков воды во время ливней - РИА Новости, 24.07.2022
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В Сочи десятки человек спасли из потоков воды во время ливней
В Сочи десятки человек спасли из потоков воды во время ливней - РИА Новости, 24.07.2022
В Сочи десятки человек спасли из потоков воды во время ливней
Десятки человек были спасены из потоков воды, образовавшихся в результате сильных дождей в Сочи, среди них 10 детей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T17:01
2022-07-24T17:02
происшествия
россия
сочи
донской
следственный комитет россии (ск рф)
последствия сильных ливней в сочи
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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Десятки человек были спасены из потоков воды, образовавшихся в результате сильных дождей в Сочи, среди них 10 детей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.Накануне в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд случаев ДТП. По данным регионального СК, в результате сильных дождей на улице Донской погибла женщина, она оказалась заблокированной между унесённой водой машиной и дорожным ограждением.Он добавил, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.Уже восстановлены городские пляжи, на береговой линии работают свыше 400 человек. В целом в городе последствия стихии устраняют более 1000 рабочих. На данный момент из-за непогоды по всему Сочи объявлен режим ЧС.
https://ria.ru/20220724/sochi-1804614167.html
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происшествия, россия, сочи, донской, следственный комитет россии (ск рф), последствия сильных ливней в сочи
17:01 24.07.2022 (обновлено: 17:02 24.07.2022)
 
В Сочи десятки человек спасли из потоков воды во время ливней

Мэр Копайгородский: десятки человек были спасены из потоков воды во время ливней в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПоследствия сильного наводнения в Сочи
Последствия сильного наводнения в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Последствия сильного наводнения в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Десятки человек были спасены из потоков воды, образовавшихся в результате сильных дождей в Сочи, среди них 10 детей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
Накануне в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд случаев ДТП. По данным регионального СК, в результате сильных дождей на улице Донской погибла женщина, она оказалась заблокированной между унесённой водой машиной и дорожным ограждением.
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"Несколько десятков человек были спасены из потоков воды, которые шли по улицам и сносили все на своём пути. Среди них десять детей. Это огромная слаженная работа спасателей, а также отвага наших народных героев. Жители помогали в спасении", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале.
Он добавил, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Уже восстановлены городские пляжи, на береговой линии работают свыше 400 человек. В целом в городе последствия стихии устраняют более 1000 рабочих. На данный момент из-за непогоды по всему Сочи объявлен режим ЧС.
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ПроисшествияРоссияСочиДонскойСледственный комитет России (СК РФ)Последствия сильных ливней в Сочи
 
 
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