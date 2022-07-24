https://ria.ru/20220724/sochi-1804641428.html

В Сочи десятки человек спасли из потоков воды во время ливней

В Сочи десятки человек спасли из потоков воды во время ливней - РИА Новости, 24.07.2022

В Сочи десятки человек спасли из потоков воды во время ливней

Десятки человек были спасены из потоков воды, образовавшихся в результате сильных дождей в Сочи, среди них 10 детей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T17:01

2022-07-24T17:01

2022-07-24T17:02

происшествия

россия

сочи

донской

следственный комитет россии (ск рф)

последствия сильных ливней в сочи

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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Десятки человек были спасены из потоков воды, образовавшихся в результате сильных дождей в Сочи, среди них 10 детей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.Накануне в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд случаев ДТП. По данным регионального СК, в результате сильных дождей на улице Донской погибла женщина, она оказалась заблокированной между унесённой водой машиной и дорожным ограждением.Он добавил, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.Уже восстановлены городские пляжи, на береговой линии работают свыше 400 человек. В целом в городе последствия стихии устраняют более 1000 рабочих. На данный момент из-за непогоды по всему Сочи объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20220724/sochi-1804614167.html

https://ria.ru/20220717/navodnenie-1802997455.html

россия

сочи

донской

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