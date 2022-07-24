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В Сочи восстановили движение на автотрассах после ливней - РИА Новости, 24.07.2022
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В Сочи восстановили движение на автотрассах после ливней
В Сочи восстановили движение на автотрассах после ливней - РИА Новости, 24.07.2022
В Сочи восстановили движение на автотрассах после ливней
Движение на всех федеральных автодорогах в Сочи осуществляется в штатном режиме после ливней, сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье". РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T08:32
2022-07-24T08:32
общество
сочи
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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Движение на всех федеральных автодорогах в Сочи осуществляется в штатном режиме после ливней, сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".На курорте до 23 июля действовало штормовое предупреждение из-за непогоды. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский, Центральный районы. Из-за ливней были подтоплены городские территории, цокольные этажи в домах, участки федеральной трассы А-148 в районе дублёра, под эстакадой на Ареде. Там было перекрыто движение транспорта до полной ликвидации последствий непогоды. В результате сильных осадков и затоплений на Донской погибла женщина.Позже специалисты обследуют состояние дорог, в частности, участки трассы А-147 Джубга - граница с Абхазией, где на время курортного сезона были приостановлены укрепительные и восстановительные работы. Рабочие также проверят и потенциально опасные районы, где есть угроза оползней, рассказали в ведомстве.
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общество, сочи
08:32 24.07.2022
 
В Сочи восстановили движение на автотрассах после ливней

В Сочи восстановили движение на автотрассах, перекрытых из-за сильных ливней

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю Ликвидация последствий ливня в Сочи
 Ликвидация последствий ливня в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
Ликвидация последствий ливня в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Движение на всех федеральных автодорогах в Сочи осуществляется в штатном режиме после ливней, сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".
На курорте до 23 июля действовало штормовое предупреждение из-за непогоды. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский, Центральный районы. Из-за ливней были подтоплены городские территории, цокольные этажи в домах, участки федеральной трассы А-148 в районе дублёра, под эстакадой на Ареде. Там было перекрыто движение транспорта до полной ликвидации последствий непогоды. В результате сильных осадков и затоплений на Донской погибла женщина.
"Движение по всем федеральным трассам в зоне ответственности Черноморского управления Росавтодора осуществляется в штатном режиме", - рассказали в ведомстве.
Позже специалисты обследуют состояние дорог, в частности, участки трассы А-147 Джубга - граница с Абхазией, где на время курортного сезона были приостановлены укрепительные и восстановительные работы. Рабочие также проверят и потенциально опасные районы, где есть угроза оползней, рассказали в ведомстве.
Последствия ливней в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
Вчера, 23:49
В Сочи из-за подтопления подстанций отключили электроэнергию
 
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