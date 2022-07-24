https://ria.ru/20220724/sochi-1804584745.html

В Сочи восстановили движение на автотрассах после ливней

В Сочи восстановили движение на автотрассах после ливней - РИА Новости, 24.07.2022

В Сочи восстановили движение на автотрассах после ливней

Движение на всех федеральных автодорогах в Сочи осуществляется в штатном режиме после ливней, сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье". РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T08:32

2022-07-24T08:32

2022-07-24T08:32

общество

сочи

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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Движение на всех федеральных автодорогах в Сочи осуществляется в штатном режиме после ливней, сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".На курорте до 23 июля действовало штормовое предупреждение из-за непогоды. Сильные осадки затронули Лазаревский, Хостинский, Центральный районы. Из-за ливней были подтоплены городские территории, цокольные этажи в домах, участки федеральной трассы А-148 в районе дублёра, под эстакадой на Ареде. Там было перекрыто движение транспорта до полной ликвидации последствий непогоды. В результате сильных осадков и затоплений на Донской погибла женщина.Позже специалисты обследуют состояние дорог, в частности, участки трассы А-147 Джубга - граница с Абхазией, где на время курортного сезона были приостановлены укрепительные и восстановительные работы. Рабочие также проверят и потенциально опасные районы, где есть угроза оползней, рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220723/sochi-1804571917.html

сочи

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сочи