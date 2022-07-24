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В Сирии два человека погибли, 13 пострадали в результате теракта - РИА Новости, 24.07.2022
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В Сирии два человека погибли, 13 пострадали в результате теракта
В Сирии два человека погибли, 13 пострадали в результате теракта - РИА Новости, 24.07.2022
В Сирии два человека погибли, 13 пострадали в результате теракта
Два человека погибли, 13 ранены в результате теракта в сирийском городе Скальбия 24 июля, российские военные не пострадали, сообщает в воскресенье заместитель... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T22:06
2022-07-24T22:06
в мире
хама (мухафаза)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Два человека погибли, 13 ранены в результате теракта в сирийском городе Скальбия 24 июля, российские военные не пострадали, сообщает в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Евгений Герасимов."24 июля в городе Скальбия провинции Хама во время церемонии открытия храма "Айя-София" боевиками незаконных вооруженных формирований совершен террористический акт с применением беспилотного летательного аппарата кустарного производства", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате подрыва запущенного террористами БПЛА двое погибли и 13 мирных жителей получили ранения. Российские военнослужащие в результате теракта не пострадали.
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в мире, хама (мухафаза)
22:06 24.07.2022
 
В Сирии два человека погибли, 13 пострадали в результате теракта

В сирийском городе Скальбия два человека погибли, 13 пострадали в результате теракта

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПо дороге из Хама в Скальбию, Сирия
По дороге из Хама в Скальбию, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
По дороге из Хама в Скальбию, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Два человека погибли, 13 ранены в результате теракта в сирийском городе Скальбия 24 июля, российские военные не пострадали, сообщает в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Евгений Герасимов.
"24 июля в городе Скальбия провинции Хама во время церемонии открытия храма "Айя-София" боевиками незаконных вооруженных формирований совершен террористический акт с применением беспилотного летательного аппарата кустарного производства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате подрыва запущенного террористами БПЛА двое погибли и 13 мирных жителей получили ранения. Российские военнослужащие в результате теракта не пострадали.
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
19:04
Представители посольства Абхазии в Сирии не пострадали во время теракта
 
В миреХама (мухафаза)
 
 
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