https://ria.ru/20220724/siriya-1804676817.html

В Сирии два человека погибли, 13 пострадали в результате теракта

В Сирии два человека погибли, 13 пострадали в результате теракта - РИА Новости, 24.07.2022

В Сирии два человека погибли, 13 пострадали в результате теракта

Два человека погибли, 13 ранены в результате теракта в сирийском городе Скальбия 24 июля, российские военные не пострадали, сообщает в воскресенье заместитель... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T22:06

2022-07-24T22:06

2022-07-24T22:06

в мире

хама (мухафаза)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Два человека погибли, 13 ранены в результате теракта в сирийском городе Скальбия 24 июля, российские военные не пострадали, сообщает в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Евгений Герасимов."24 июля в городе Скальбия провинции Хама во время церемонии открытия храма "Айя-София" боевиками незаконных вооруженных формирований совершен террористический акт с применением беспилотного летательного аппарата кустарного производства", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате подрыва запущенного террористами БПЛА двое погибли и 13 мирных жителей получили ранения. Российские военнослужащие в результате теракта не пострадали.

https://ria.ru/20220724/abkhaziya-1804659246.html

хама (мухафаза)

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в мире, хама (мухафаза)