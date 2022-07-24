https://ria.ru/20220724/serbiya-1804644530.html
Глава МВД Сербии пожаловался на угрозы иностранной спецслужбы из-за России
Глава МВД Сербии пожаловался на угрозы иностранной спецслужбы из-за России - РИА Новости, 24.07.2022
Глава МВД Сербии пожаловался на угрозы иностранной спецслужбы из-за России
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что одна из крупнейших мировых спецслужб планирует начать кампанию по его дискредитации из-за позиции по... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T17:21
2022-07-24T17:21
2022-07-24T18:03
в мире
сербия
россия
александр вучич
китай
александр вулин
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БЕЛГРАД, 24 июл — РИА Новости. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что одна из крупнейших мировых спецслужб планирует начать кампанию по его дискредитации из-за позиции по отношениям с Россией и Китаем. Слова политика приводит портал pink.rs."Одна из крупнейших спецслужб мира, если не самая большая, оповестила, что мои позиции неприемлемы и что если я их не поменяю и не откажусь от политики, которую провожу, <...> то не стану членом правительства и они сделают абсолютно все, чтобы меня скомпрометировать", — рассказал Вулин.По словам министра, массовую кампанию по его дискредитации в СМИ начнут уже на следующей неделе, во время оформления нового созыва парламента.Чиновник призвал главу государства выдержать внешнее давление и сохранить военный нейтралитет, а также поддерживать "наилучшие" отношения с Россией и Китаем.В Сербии в ближайшее время сформируют новое правительство по итогам состоявшихся 3 апреля парламентских выборов. "Движение социалистов" главы МВД в течение многих лет выступает постоянным коалиционным партнером Сербской прогрессивной партии президента страны, но официального подтверждения о вхождении Вулина в состав нового кабинета министров пока не было.
https://ria.ru/20220618/serbiya-1796419423.html
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в мире, сербия, россия, александр вучич, китай, александр вулин
17:21 24.07.2022 (обновлено: 18:03 24.07.2022)
Глава МВД Сербии пожаловался на угрозы иностранной спецслужбы из-за России
Глава МВД Сербии Вулин заявил об угрозах иностранной спецслужбы из-за позиции по России
БЕЛГРАД, 24 июл — РИА Новости.
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что одна из крупнейших мировых спецслужб планирует начать кампанию по его дискредитации из-за позиции по отношениям с Россией и Китаем. Слова политика приводит портал pink.rs.
"Одна из крупнейших спецслужб мира, если не самая большая, оповестила, что мои позиции неприемлемы и что если я их не поменяю и не откажусь от политики, которую провожу, <...> то не стану членом правительства и они сделают абсолютно все, чтобы меня скомпрометировать", — рассказал Вулин.
По словам министра, массовую кампанию по его дискредитации в СМИ начнут уже на следующей неделе, во время оформления нового созыва парламента.
"Условие было, чтобы я начал работать на эту иностранную спецслужбу. Не буду и ценой собственной жизни <...> Ни на кого я не работал и не буду работать, кроме сербского народа, сербского государства, и ни к кому не буду полностью лоялен, кроме президента всех сербов Александра Вучича", — подчеркнул он.
Чиновник призвал главу государства выдержать внешнее давление и сохранить военный нейтралитет, а также поддерживать "наилучшие" отношения с Россией и Китаем.
В Сербии в ближайшее время сформируют новое правительство по итогам состоявшихся 3 апреля парламентских выборов. "Движение социалистов" главы МВД в течение многих лет выступает постоянным коалиционным партнером Сербской прогрессивной партии президента страны, но официального подтверждения о вхождении Вулина в состав нового кабинета министров пока не было.