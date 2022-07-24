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СМИ: подлодка "Белгород" может открыть новый фронт холодной войны в океане - РИА Новости, 24.07.2022
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СМИ: подлодка "Белгород" может открыть новый фронт холодной войны в океане
СМИ: подлодка "Белгород" может открыть новый фронт холодной войны в океане - РИА Новости, 24.07.2022
СМИ: подлодка "Белгород" может открыть новый фронт холодной войны в океане
Российская атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" может подготовить почву для новой холодной войны в Мировом океане, пишет CNN. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T16:45
2022-07-24T21:57
космос - риа наука
владимир путин
россия
сша
севмаш
в мире
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российская атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" может подготовить почву для новой холодной войны в Мировом океане, пишет CNN.Согласно отчету Исследовательской службы конгресса (CRS), на который ссылается обозреватель, российская субмарина может нести до восьми стратегических подводных ядерных комплексов "Посейдон"."Они предназначены для ответного удара по врагу в случае нанесения ядерного удара по России и могут доставлять боеголовки мощностью в несколько мегатонн, вызывая огромные радиоактивные волны, которые сделают прибрежные города США непригодными для жизни на десятилетия", — заявили в издании.Ранее предприятие "Севмаш" сообщило о передаче подводной лодки "Белгород" Военно-Морскому Флоту России.Она относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
https://ria.ru/20220724/nato-1804594532.html
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космос - риа наука, владимир путин, россия, сша, севмаш, в мире
16:45 24.07.2022 (обновлено: 21:57 24.07.2022)
 
СМИ: подлодка "Белгород" может открыть новый фронт холодной войны в океане

CNN: подлодка "Белгород" с "Посейдонами" может открыть новый фронт холодной войны в океане

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российская атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" может подготовить почву для новой холодной войны в Мировом океане, пишет CNN.

"Если "Белгород" сможет успешно расширить возможности российского флота, то это в следующее десятилетие подготовит почву для разворачивания холодной войны в глубинах океана..." — говорится в статье.

Согласно отчету Исследовательской службы конгресса (CRS), на который ссылается обозреватель, российская субмарина может нести до восьми стратегических подводных ядерных комплексов "Посейдон".
"Они предназначены для ответного удара по врагу в случае нанесения ядерного удара по России и могут доставлять боеголовки мощностью в несколько мегатонн, вызывая огромные радиоактивные волны, которые сделают прибрежные города США непригодными для жизни на десятилетия", — заявили в издании.
Ранее предприятие "Севмаш" сообщило о передаче подводной лодки "Белгород" Военно-Морскому Флоту России.
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Она относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.
О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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