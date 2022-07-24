https://ria.ru/20220724/rossiya-1804638923.html

СМИ: подлодка "Белгород" может открыть новый фронт холодной войны в океане

СМИ: подлодка "Белгород" может открыть новый фронт холодной войны в океане - РИА Новости, 24.07.2022

СМИ: подлодка "Белгород" может открыть новый фронт холодной войны в океане

Российская атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" может подготовить почву для новой холодной войны в Мировом океане, пишет CNN. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T16:45

2022-07-24T16:45

2022-07-24T21:57

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российская атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" может подготовить почву для новой холодной войны в Мировом океане, пишет CNN.Согласно отчету Исследовательской службы конгресса (CRS), на который ссылается обозреватель, российская субмарина может нести до восьми стратегических подводных ядерных комплексов "Посейдон"."Они предназначены для ответного удара по врагу в случае нанесения ядерного удара по России и могут доставлять боеголовки мощностью в несколько мегатонн, вызывая огромные радиоактивные волны, которые сделают прибрежные города США непригодными для жизни на десятилетия", — заявили в издании.Ранее предприятие "Севмаш" сообщило о передаче подводной лодки "Белгород" Военно-Морскому Флоту России.Она относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

https://ria.ru/20220724/nato-1804594532.html

https://ria.ru/20220723/sarmat-1804562477.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, владимир путин, россия, сша, севмаш, в мире