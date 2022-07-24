16:45 24.07.2022 (обновлено: 21:57 24.07.2022)
СМИ: подлодка "Белгород" может открыть новый фронт холодной войны в океане
CNN: подлодка "Белгород" с "Посейдонами" может открыть новый фронт холодной войны в океане
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду
Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российская атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" может подготовить почву для новой холодной войны в Мировом океане, пишет CNN.
"Если "Белгород" сможет успешно расширить возможности российского флота, то это в следующее десятилетие подготовит почву для разворачивания холодной войны в глубинах океана..." — говорится в статье.
Согласно отчету Исследовательской службы конгресса (CRS), на который ссылается обозреватель, российская субмарина может нести до восьми стратегических подводных ядерных комплексов "Посейдон".
Ранее предприятие "Севмаш" сообщило о передаче подводной лодки "Белгород" Военно-Морскому Флоту России.
Она относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.
О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.