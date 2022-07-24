https://ria.ru/20220724/referendum-1804578380.html

Власти Херсонской области назвали референдум шансом выйти с "дикого поля"

Власти Херсонской области назвали референдум шансом выйти с "дикого поля" - РИА Новости, 24.07.2022

Власти Херсонской области назвали референдум шансом выйти с "дикого поля"

Референдум по вопросу воссоединения с Россией станет шансом выйти с "дикого поля", заявила в Telegram замглавы администрации Херсонской области Екатерина... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T03:24

2022-07-24T03:24

2022-07-24T10:48

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

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херсон

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Референдум по вопросу воссоединения с Россией станет шансом выйти с "дикого поля", заявила в Telegram замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.Вчера пресс-служба администрации региона сообщила о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу территориальной принадлежности Херсонщины.По ее словам, легальный инструмент вернуть народу его землю — это референдум."Отныне сотни тысяч херсонцев смогут продемонстрировать свою позицию и получить результат. Это хорошо, когда мне пишут из Геническа или подходят в Херсоне со словами поддержки курса в состав России", — подчеркнула замглавы администрации.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804254688.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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геническ

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