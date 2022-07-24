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Власти Херсонской области назвали референдум шансом выйти с "дикого поля" - РИА Новости, 24.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/referendum-1804578380.html
Власти Херсонской области назвали референдум шансом выйти с "дикого поля"
Власти Херсонской области назвали референдум шансом выйти с "дикого поля" - РИА Новости, 24.07.2022
Власти Херсонской области назвали референдум шансом выйти с "дикого поля"
Референдум по вопросу воссоединения с Россией станет шансом выйти с "дикого поля", заявила в Telegram замглавы администрации Херсонской области Екатерина... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T03:24
2022-07-24T10:48
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
геническ
херсон
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Референдум по вопросу воссоединения с Россией станет шансом выйти с "дикого поля", заявила в Telegram замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.Вчера пресс-служба администрации региона сообщила о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу территориальной принадлежности Херсонщины.По ее словам, легальный инструмент вернуть народу его землю — это референдум."Отныне сотни тысяч херсонцев смогут продемонстрировать свою позицию и получить результат. Это хорошо, когда мне пишут из Геническа или подходят в Херсоне со словами поддержки курса в состав России", — подчеркнула замглавы администрации.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804254688.html
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херсонская область , россия, геническ, херсон, в мире, украина
03:24 24.07.2022 (обновлено: 10:48 24.07.2022)
 
Власти Херсонской области назвали референдум шансом выйти с "дикого поля"

Замглавы ВГА Херсонской области Губарева назвала референдум шансом выйти с "дикого поля"

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкЗрители на концерте в рамках празднования Дня России в Херсоне
Зрители на концерте в рамках празднования Дня России в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Референдум по вопросу воссоединения с Россией станет шансом выйти с "дикого поля", заявила в Telegram замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
Вчера пресс-служба администрации региона сообщила о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума по вопросу территориальной принадлежности Херсонщины.

"Земли Новороссии осваивались при Екатерине II. Тогда это было "дикое поле" после русско-турецкой войны. Здесь не было ни людей, ни дорог. Ровным счетом ничего. Спустя несколько веков история повторяется. Мы строим цивилизацию на территории, которую с 1991 года методично лишали исторической памяти, промышленности и будущего <…> Референдум — это наш шанс выйти с "дикого поля", — написала Губарева.

По ее словам, легальный инструмент вернуть народу его землю — это референдум.
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"Отныне сотни тысяч херсонцев смогут продемонстрировать свою позицию и получить результат. Это хорошо, когда мне пишут из Геническа или подходят в Херсоне со словами поддержки курса в состав России", — подчеркнула замглавы администрации.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона заявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияГеническХерсонВ миреУкраина
 
 
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