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Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 24.07.2022
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Путин проведет совещание с членами правительства
Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 24.07.2022
Путин проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин 25 июля проведет совещание с членами кабмина, основной темой станет развитие авиаперевозок и авиастроения, с докладом выступит... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:12
2022-07-24T15:14
экономика
россия
владимир путин
правительство рф
денис мантуров
виталий савельев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 июля проведет совещание с членами кабмина, основной темой станет развитие авиаперевозок и авиастроения, с докладом выступит вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что главной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения. Также с докладами выступят Мантуров и глава Минтранса Виталий Савельев."Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - добавляется в сообщении.
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экономика, россия, владимир путин, правительство рф, денис мантуров, виталий савельев
15:12 24.07.2022 (обновлено: 15:14 24.07.2022)
 
Путин проведет совещание с членами правительства

Путин проведет в понедельник совещание с членами правительства по теме авиастроения

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 июля проведет совещание с членами кабмина, основной темой станет развитие авиаперевозок и авиастроения, с докладом выступит вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого июля Владимир Путин проведет очередное совещание с членами Правительства Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения. Также с докладами выступят Мантуров и глава Минтранса Виталий Савельев.
"Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - добавляется в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
04:10
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинПравительство РФДенис МантуровВиталий Савельев
 
 
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