https://ria.ru/20220724/putin-1804628028.html

Путин проведет совещание с членами правительства

Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 24.07.2022

Путин проведет совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин 25 июля проведет совещание с членами кабмина, основной темой станет развитие авиаперевозок и авиастроения, с докладом выступит... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T15:12

2022-07-24T15:12

2022-07-24T15:14

экономика

россия

владимир путин

правительство рф

денис мантуров

виталий савельев

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 июля проведет совещание с членами кабмина, основной темой станет развитие авиаперевозок и авиастроения, с докладом выступит вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что главной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения. Также с докладами выступят Мантуров и глава Минтранса Виталий Савельев."Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220724/fenomen-1804579136.html

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экономика, россия, владимир путин, правительство рф, денис мантуров, виталий савельев