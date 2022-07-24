https://ria.ru/20220724/proisshestvie-1804597872.html

В Ленинградской области задержали подозреваемую в убийстве в Кудрово

В Ленинградской области задержали подозреваемую в убийстве в Кудрово - РИА Новости, 24.07.2022

В Ленинградской области задержали подозреваемую в убийстве в Кудрово

В Ленинградской области задержана подозреваемая в убийстве женщины в городе Кудрово, тело которой нашли в подъезде с двумя пулевыми ранениями, сообщили в... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T10:52

2022-07-24T10:52

2022-07-24T10:56

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. В Ленинградской области задержана подозреваемая в убийстве женщины в городе Кудрово, тело которой нашли в подъезде с двумя пулевыми ранениями, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.Следствием установлено, что утром 21 июля 2022 года подозреваемая, находясь в подъезде дома по улице Венской в Кудрово, с применением неустановленного огнестрельного оружия произвела не менее 2 выстрелов в область головы потерпевшей, от которых женщина скончалась на месте. После совершенного преступления подозреваемая скрылась.Добавляется, что подозреваемой в скором времени изберут меру пресечения, следствие будет ходатайствовать об ее аресте.

https://ria.ru/20220718/ruzhe-1803222062.html

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происшествия, россия, ленинградская область, суск рф