10:52 24.07.2022 (обновлено: 10:56 24.07.2022)
В Ленинградской области задержали подозреваемую в убийстве в Кудрово
СУСК: в Ленинградской области задержана подозреваемая в убийстве женщины в Кудрово
© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. В Ленинградской области задержана подозреваемая в убийстве женщины в городе Кудрово, тело которой нашли в подъезде с двумя пулевыми ранениями, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
"В ходе следственно-оперативных мероприятий была установлена женщина 1972 г.р., причастная к совершению преступления. В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст.91 УПК РФ. В ходе допроса она признала вину", - говорится в сообщении регионального СК.
Следствием установлено, что утром 21 июля 2022 года подозреваемая, находясь в подъезде дома по улице Венской в Кудрово, с применением неустановленного огнестрельного оружия произвела не менее 2 выстрелов в область головы потерпевшей, от которых женщина скончалась на месте. После совершенного преступления подозреваемая скрылась.
Добавляется, что подозреваемой в скором времени изберут меру пресечения, следствие будет ходатайствовать об ее аресте.
21 июля, 15:52В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве инвалида