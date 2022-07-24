Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области задержали подозреваемую в убийстве в Кудрово - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220724/proisshestvie-1804597872.html
В Ленинградской области задержали подозреваемую в убийстве в Кудрово
В Ленинградской области задержали подозреваемую в убийстве в Кудрово - РИА Новости, 24.07.2022
В Ленинградской области задержали подозреваемую в убийстве в Кудрово
В Ленинградской области задержана подозреваемая в убийстве женщины в городе Кудрово, тело которой нашли в подъезде с двумя пулевыми ранениями, сообщили в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T10:52
2022-07-24T10:56
происшествия
россия
ленинградская область
суск рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. В Ленинградской области задержана подозреваемая в убийстве женщины в городе Кудрово, тело которой нашли в подъезде с двумя пулевыми ранениями, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.Следствием установлено, что утром 21 июля 2022 года подозреваемая, находясь в подъезде дома по улице Венской в Кудрово, с применением неустановленного огнестрельного оружия произвела не менее 2 выстрелов в область головы потерпевшей, от которых женщина скончалась на месте. После совершенного преступления подозреваемая скрылась.Добавляется, что подозреваемой в скором времени изберут меру пресечения, следствие будет ходатайствовать об ее аресте.
https://ria.ru/20220718/ruzhe-1803222062.html
https://ria.ru/20220721/ubiystvo-1804057165.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_552a72afb65b43c5f202eb73f32981f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ленинградская область, суск рф
10:52 24.07.2022 (обновлено: 10:56 24.07.2022)
 
В Ленинградской области задержали подозреваемую в убийстве в Кудрово

СУСК: в Ленинградской области задержана подозреваемая в убийстве женщины в Кудрово

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. В Ленинградской области задержана подозреваемая в убийстве женщины в городе Кудрово, тело которой нашли в подъезде с двумя пулевыми ранениями, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
"В ходе следственно-оперативных мероприятий была установлена женщина 1972 г.р., причастная к совершению преступления. В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст.91 УПК РФ. В ходе допроса она признала вину", - говорится в сообщении регионального СК.
Было оружие, замаскированное под цветы – подозреваемый в убийстве четырех человек о деталях инцидента - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 14:45
СК показал видео с подозреваемым в убийстве четырех человек в Новошахтинске
Следствием установлено, что утром 21 июля 2022 года подозреваемая, находясь в подъезде дома по улице Венской в Кудрово, с применением неустановленного огнестрельного оружия произвела не менее 2 выстрелов в область головы потерпевшей, от которых женщина скончалась на месте. После совершенного преступления подозреваемая скрылась.
Добавляется, что подозреваемой в скором времени изберут меру пресечения, следствие будет ходатайствовать об ее аресте.
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 15:52
В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве инвалида
 
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьСУСК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала