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Россиянам рассказали, как не купить машину со скрученным пробегом - РИА Новости, 24.07.2022
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Россиянам рассказали, как не купить машину со скрученным пробегом
Россиянам рассказали, как не купить машину со скрученным пробегом - РИА Новости, 24.07.2022
Россиянам рассказали, как не купить машину со скрученным пробегом
В России на фоне роста спроса на подержанные машины участились случаи продажи автомобилей со скрученным пробегом, предупреждают специалисты. В интервью радио... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T02:15
2022-07-24T02:15
авто
общество
россия
покупка
олег амиров
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России на фоне роста спроса на подержанные машины участились случаи продажи автомобилей со скрученным пробегом, предупреждают специалисты. В интервью радио Sputnik автоэксперт Олег Амиров объяснил, как не стать жертвой такого обмана.Сложности с импортом техники зарубежного производства привели к росту спроса в России на бывшие в употреблении (б/у) машины, одновременно на вторичном рынке увеличилось число автомобилей с фальсифицированными показаниями одометров — приборов для измерения пройденного машиной расстояния, утверждают некоторые эксперты.Однако, по словам Олега Амирова, эта проблема существовала и раньше — скрутить пробег у подержанных машин недобросовестные продавцы пытаются, чтобы их товар соответствовал запросам покупателей.По его словам, в последнее время сдерживающим фактором для таких фальсификаций является доступность цифровых баз данных об автомобилях с пробегом. Хотя неспециалисту все равно сложно самостоятельно получить достоверную информацию о приглянувшемся транспортном средстве, добавил эксперт."Те источники информации, которые доступны простым покупателям, — это не панацея. Бывают случаи, когда по VIN-номеру можно узнать недостоверную информацию об автомобиле", — пояснил Амиров.Он порекомендовал покупателям подержанных машин обращаться к профессионалам, использующим специальное оборудование для проверки пробега автомобиля."Автомобиль — это вещь дорогая и сложная. Если хотите ее приобрести, то обращайтесь за помощью к автоэкспертам, имеющим оборудование для проверки пробега", — заключил Олег Амиров.
https://ria.ru/20220430/mashina-1786334356.html
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авто, общество, россия, покупка, олег амиров
02:15 24.07.2022
 
Россиянам рассказали, как не купить машину со скрученным пробегом

Эксперт Амиров порекомендовал использовать спецоборудование для проверки пробега б/у машин

© Fotolia / UlfИнформация о пробеге автомобиля на приборной доске
Информация о пробеге автомобиля на приборной доске - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Fotolia / Ulf
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России на фоне роста спроса на подержанные машины участились случаи продажи автомобилей со скрученным пробегом, предупреждают специалисты. В интервью радио Sputnik автоэксперт Олег Амиров объяснил, как не стать жертвой такого обмана.
Сложности с импортом техники зарубежного производства привели к росту спроса в России на бывшие в употреблении (б/у) машины, одновременно на вторичном рынке увеличилось число автомобилей с фальсифицированными показаниями одометров — приборов для измерения пройденного машиной расстояния, утверждают некоторые эксперты.
Однако, по словам Олега Амирова, эта проблема существовала и раньше — скрутить пробег у подержанных машин недобросовестные продавцы пытаются, чтобы их товар соответствовал запросам покупателей.
"Тенденция к продаже автомобилей со скрученным пробегом будет иметь место, потому что есть простейший закон: спрос рождает предложение. Большинство людей сейчас хотят автомобиль с пробегом до 100 тысяч километров, даже если этому автомобилю 10 или 15 лет, поэтому продавцы начинают скручивать пробег", — сказал президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров.
По его словам, в последнее время сдерживающим фактором для таких фальсификаций является доступность цифровых баз данных об автомобилях с пробегом. Хотя неспециалисту все равно сложно самостоятельно получить достоверную информацию о приглянувшемся транспортном средстве, добавил эксперт.
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"Те источники информации, которые доступны простым покупателям, — это не панацея. Бывают случаи, когда по VIN-номеру можно узнать недостоверную информацию об автомобиле", — пояснил Амиров.
Он порекомендовал покупателям подержанных машин обращаться к профессионалам, использующим специальное оборудование для проверки пробега автомобиля.
"Автомобиль — это вещь дорогая и сложная. Если хотите ее приобрести, то обращайтесь за помощью к автоэкспертам, имеющим оборудование для проверки пробега", — заключил Олег Амиров.
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АвтоОбществоРоссияПокупкаОлег Амиров
 
 
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