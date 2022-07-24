https://ria.ru/20220724/probeg-1804436107.html

Россиянам рассказали, как не купить машину со скрученным пробегом

Россиянам рассказали, как не купить машину со скрученным пробегом - РИА Новости, 24.07.2022

Россиянам рассказали, как не купить машину со скрученным пробегом

В России на фоне роста спроса на подержанные машины участились случаи продажи автомобилей со скрученным пробегом, предупреждают специалисты. В интервью радио... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T02:15

2022-07-24T02:15

2022-07-24T02:15

авто

общество

россия

покупка

олег амиров

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России на фоне роста спроса на подержанные машины участились случаи продажи автомобилей со скрученным пробегом, предупреждают специалисты. В интервью радио Sputnik автоэксперт Олег Амиров объяснил, как не стать жертвой такого обмана.Сложности с импортом техники зарубежного производства привели к росту спроса в России на бывшие в употреблении (б/у) машины, одновременно на вторичном рынке увеличилось число автомобилей с фальсифицированными показаниями одометров — приборов для измерения пройденного машиной расстояния, утверждают некоторые эксперты.Однако, по словам Олега Амирова, эта проблема существовала и раньше — скрутить пробег у подержанных машин недобросовестные продавцы пытаются, чтобы их товар соответствовал запросам покупателей.По его словам, в последнее время сдерживающим фактором для таких фальсификаций является доступность цифровых баз данных об автомобилях с пробегом. Хотя неспециалисту все равно сложно самостоятельно получить достоверную информацию о приглянувшемся транспортном средстве, добавил эксперт."Те источники информации, которые доступны простым покупателям, — это не панацея. Бывают случаи, когда по VIN-номеру можно узнать недостоверную информацию об автомобиле", — пояснил Амиров.Он порекомендовал покупателям подержанных машин обращаться к профессионалам, использующим специальное оборудование для проверки пробега автомобиля."Автомобиль — это вещь дорогая и сложная. Если хотите ее приобрести, то обращайтесь за помощью к автоэкспертам, имеющим оборудование для проверки пробега", — заключил Олег Амиров.

https://ria.ru/20220430/mashina-1786334356.html

https://ria.ru/20220425/avto-1785235969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, общество, россия, покупка, олег амиров