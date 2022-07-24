https://ria.ru/20220724/polsha-1804643542.html

Поляки усомнились в адекватности премьера, заговорившего о войне с Россией

Поляки усомнились в адекватности премьера, заговорившего о войне с Россией - РИА Новости, 24.07.2022

Поляки усомнились в адекватности премьера, заговорившего о войне с Россией

Пользователи портала wPolytice раскритиковали вице-премьера республики — министра обороны Мариуша Блащака за желание сделать польскую армию самой сильной в... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T17:10

2022-07-24T17:10

2022-07-24T20:22

польша

нато

евросоюз

россия

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пользователи портала wPolytice раскритиковали вице-премьера республики — министра обороны Мариуша Блащака за желание сделать польскую армию самой сильной в Европе, чтобы "дать отпор России".В интервью изданию Sieci Блащак заявил, что Польша будет иметь "лучшие сухопутные войска среди членов НАТО в Европе". При этом он указал, что вероятным военным противником Варшава видит именно Москву, и порассуждал, как именно его страна сможет ответить в случае "нападения".Комментаторы отнеслись со скептицизмом к словам вице-премьера."Наша армия может стать самой сильной в НАТО при условии, если НАТО перестанет существовать вовсе", — добавил другой."Станем сильнейшими на полтора часа. На большее боеприпасов не хватит", — пошутил третий."Но сначала Польша обанкротится. Все эти миллиарды в кредит. Эти безумцы обеспечат страну долгами на несколько поколений вперед", — констатировал еще один пользователь.Ранее Варшава заявила о намерении увеличить общую численность войск до 400 тысяч человек. В последнее время польская армия активно закупает боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение.Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".

https://ria.ru/20220722/polsha-1804166643.html

https://ria.ru/20220721/flagi-1803927033.html

https://ria.ru/20220710/valensa-1801581494.html

польша

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

польша, нато, евросоюз, россия, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента)