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Поляки усомнились в адекватности премьера, заговорившего о войне с Россией - РИА Новости, 24.07.2022
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Поляки усомнились в адекватности премьера, заговорившего о войне с Россией
Поляки усомнились в адекватности премьера, заговорившего о войне с Россией - РИА Новости, 24.07.2022
Поляки усомнились в адекватности премьера, заговорившего о войне с Россией
Пользователи портала wPolytice раскритиковали вице-премьера республики — министра обороны Мариуша Блащака за желание сделать польскую армию самой сильной в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T17:10
2022-07-24T20:22
польша
нато
евросоюз
россия
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пользователи портала wPolytice раскритиковали вице-премьера республики — министра обороны Мариуша Блащака за желание сделать польскую армию самой сильной в Европе, чтобы "дать отпор России".В интервью изданию Sieci Блащак заявил, что Польша будет иметь "лучшие сухопутные войска среди членов НАТО в Европе". При этом он указал, что вероятным военным противником Варшава видит именно Москву, и порассуждал, как именно его страна сможет ответить в случае "нападения".Комментаторы отнеслись со скептицизмом к словам вице-премьера."Наша армия может стать самой сильной в НАТО при условии, если НАТО перестанет существовать вовсе", — добавил другой."Станем сильнейшими на полтора часа. На большее боеприпасов не хватит", — пошутил третий."Но сначала Польша обанкротится. Все эти миллиарды в кредит. Эти безумцы обеспечат страну долгами на несколько поколений вперед", — констатировал еще один пользователь.Ранее Варшава заявила о намерении увеличить общую численность войск до 400 тысяч человек. В последнее время польская армия активно закупает боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение.Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".
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польша, нато, евросоюз, россия, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
17:10 24.07.2022 (обновлено: 20:22 24.07.2022)
 
Поляки усомнились в адекватности премьера, заговорившего о войне с Россией

Читатели wPolytice высмеяли план главы Минобороны Блащака создать сильнейшую армию в НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пользователи портала wPolytice раскритиковали вице-премьера республики — министра обороны Мариуша Блащака за желание сделать польскую армию самой сильной в Европе, чтобы "дать отпор России".
В интервью изданию Sieci Блащак заявил, что Польша будет иметь "лучшие сухопутные войска среди членов НАТО в Европе". При этом он указал, что вероятным военным противником Варшава видит именно Москву, и порассуждал, как именно его страна сможет ответить в случае "нападения".
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Комментаторы отнеслись со скептицизмом к словам вице-премьера.
"Только такой бездарный деятель может ляпнуть подобную глупость. Никто в здравом уме так не считает", — написал один из них.
"Наша армия может стать самой сильной в НАТО при условии, если НАТО перестанет существовать вовсе", — добавил другой.
"Станем сильнейшими на полтора часа. На большее боеприпасов не хватит", — пошутил третий.
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"Но сначала Польша обанкротится. Все эти миллиарды в кредит. Эти безумцы обеспечат страну долгами на несколько поколений вперед", — констатировал еще один пользователь.

"Ключевое здесь слово — будет. У нас уже должны были быть три миллиона квартир для молодых семей, реформа правосудия, курс на суверенитет и выход из ЕС. Ничего из этого. Обещания Блащака не сбываются", — подчеркнул другой.

Ранее Варшава заявила о намерении увеличить общую численность войск до 400 тысяч человек. В последнее время польская армия активно закупает боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Польша занимает в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".
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