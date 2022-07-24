https://ria.ru/20220724/polsha-1804632537.html

Минобороны Польши: у страны будут сильнейшие войска в Европе

Минобороны Польши: у страны будут сильнейшие войска в Европе - РИА Новости, 24.07.2022

Минобороны Польши: у страны будут сильнейшие войска в Европе

Польша будет иметь самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО в Европе, заявил вице-премьер республики, министр обороны Мариуш Блащак. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T15:53

2022-07-24T15:53

2022-07-24T16:12

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ВАРШАВА, 24 июл — РИА Новости. Польша будет иметь самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО в Европе, заявил вице-премьер республики, министр обороны Мариуш Блащак.Ранее польские власти заявляли, что намерены довести общую численность армии до 400 тысяч человек. В последнее время Войско Польское активно закупает боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение."Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска, - сказал Блащак. - Польская армия должна быть столь многочисленной и столь сильной, что само ее существование отпугнет агрессора. Что касается и артиллерии, а также танковых войск, то в Европе в итоге не будет более сильного государства".При этом польский министр не скрывает, что своим вероятным военным противником Польша видит Россию. "Мы на линии фронта, у нас граница с Россией и на севере, и фактически, в военном отношении, - со стороны Белоруссии", - сказал он.

https://ria.ru/20220722/polsha-1804166643.html

https://ria.ru/20220721/flagi-1803927033.html

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в мире, польша, европа, россия, нато