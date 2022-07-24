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Минобороны Польши: у страны будут сильнейшие войска в Европе - РИА Новости, 24.07.2022
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Минобороны Польши: у страны будут сильнейшие войска в Европе
Минобороны Польши: у страны будут сильнейшие войска в Европе - РИА Новости, 24.07.2022
Минобороны Польши: у страны будут сильнейшие войска в Европе
Польша будет иметь самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО в Европе, заявил вице-премьер республики, министр обороны Мариуш Блащак. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:53
2022-07-24T16:12
в мире
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европа
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нато
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ВАРШАВА, 24 июл — РИА Новости. Польша будет иметь самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО в Европе, заявил вице-премьер республики, министр обороны Мариуш Блащак.Ранее польские власти заявляли, что намерены довести общую численность армии до 400 тысяч человек. В последнее время Войско Польское активно закупает боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение."Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска, - сказал Блащак. - Польская армия должна быть столь многочисленной и столь сильной, что само ее существование отпугнет агрессора. Что касается и артиллерии, а также танковых войск, то в Европе в итоге не будет более сильного государства".При этом польский министр не скрывает, что своим вероятным военным противником Польша видит Россию. "Мы на линии фронта, у нас граница с Россией и на севере, и фактически, в военном отношении, - со стороны Белоруссии", - сказал он.
https://ria.ru/20220722/polsha-1804166643.html
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в мире, польша, европа, россия, нато
15:53 24.07.2022 (обновлено: 16:12 24.07.2022)
 
Минобороны Польши: у страны будут сильнейшие войска в Европе

Министр обороны Польши Блащак заявил о планах создать сильнейшие сухопутные войска в НАТО

© AP Photo / Alik Keplicz, fileАмериканские военные и польские военнослужащие в Польше
Американские военные и польские военнослужащие в Польше - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Alik Keplicz, file
Американские военные и польские военнослужащие в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 июл — РИА Новости. Польша будет иметь самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО в Европе, заявил вице-премьер республики, министр обороны Мариуш Блащак.
Ранее польские власти заявляли, что намерены довести общую численность армии до 400 тысяч человек. В последнее время Войско Польское активно закупает боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение.
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"Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска, - сказал Блащак. - Польская армия должна быть столь многочисленной и столь сильной, что само ее существование отпугнет агрессора. Что касается и артиллерии, а также танковых войск, то в Европе в итоге не будет более сильного государства".
При этом польский министр не скрывает, что своим вероятным военным противником Польша видит Россию. "Мы на линии фронта, у нас граница с Россией и на севере, и фактически, в военном отношении, - со стороны Белоруссии", - сказал он.
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