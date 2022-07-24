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Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной - РИА Новости, 24.07.2022
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Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной
Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной - РИА Новости, 24.07.2022
Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной
Россия не сомневается в возможности возобновления переговоров с Украиной по более широкому кругу вопросов, выбор за Киевом, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:23
2022-07-24T18:22
в мире
самех шукри
украина
египет
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КАИР, 24 июл — РИА Новости. Россия не сомневается в возможности возобновления переговоров с Украиной по более широкому кругу вопросов, выбор за Киевом, заявил глава МИД России Сергей Лавров."У нас нет каких-либо предубеждений о возобновлении переговоров по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию", — заявил Лавров журналистам после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.
https://ria.ru/20220724/sanktsii-1804627536.html
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в мире, самех шукри, украина, египет
15:23 24.07.2022 (обновлено: 18:22 24.07.2022)
 
Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной

Лавров: Россия не имеет сомнений относительно возобновления переговоров с Украиной

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАИР, 24 июл — РИА Новости. Россия не сомневается в возможности возобновления переговоров с Украиной по более широкому кругу вопросов, выбор за Киевом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"У нас нет каких-либо предубеждений о возобновлении переговоров по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию", — заявил Лавров журналистам после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Вчера, 15:06
Лавров заявил, что Москва не просит о снятии санкций
 
В миреСамех ШукриУкраинаЕгипет
 
 
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