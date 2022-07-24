https://ria.ru/20220724/peregovory-1804629386.html

Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной

Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной - РИА Новости, 24.07.2022

Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной

Россия не сомневается в возможности возобновления переговоров с Украиной по более широкому кругу вопросов, выбор за Киевом, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T15:23

2022-07-24T15:23

2022-07-24T18:22

в мире

самех шукри

украина

египет

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КАИР, 24 июл — РИА Новости. Россия не сомневается в возможности возобновления переговоров с Украиной по более широкому кругу вопросов, выбор за Киевом, заявил глава МИД России Сергей Лавров."У нас нет каких-либо предубеждений о возобновлении переговоров по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию", — заявил Лавров журналистам после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

https://ria.ru/20220724/sanktsii-1804627536.html

украина

египет

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, самех шукри, украина, египет