https://ria.ru/20220724/peregovory-1804626683.html

Лавров и глава МИД Египта обсудили контакты Каира с БРИКС

Лавров и глава МИД Египта обсудили контакты Каира с БРИКС - РИА Новости, 24.07.2022

Лавров и глава МИД Египта обсудили контакты Каира с БРИКС

Глава МИД Египта Самех Шукри заявил в воскресенье, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым контакты Каира с БРИКС. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T14:56

2022-07-24T14:56

2022-07-24T15:11

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египет

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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил в воскресенье, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым контакты Каира с БРИКС.Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС : Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. Глава форума БРИКС Пурнима Ананд позднее заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. По данным газеты "Известия", глава форума БРИКС выразила уверенность, что вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии должно пройти быстро, поскольку эти страны "‎уже в процессе"‎. Она добавила, что присоединение произойдет не единовременно.В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приветствует интерес Египта к получению статуса партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества и также участие страны в работе БРИКС+."Приветствуем интерес наших египетских друзей к получению статуса партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), решение ожидается буквально в сентябре на очередном саммите ШОС и приветствуем участие Египта в формате БРИКС+, саммит БРИКС+ состоялся в июне прошлого года под китайским председательством", - сказал Лавров на пресс-конференции в Каире в воскресенье.Он подчеркнул, что сегодня власти России и Египта обменялись мнениями о том, как Египет может способствовать работе этих объединений.

https://ria.ru/20220724/egipet-1804624881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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