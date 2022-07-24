14:56 24.07.2022 (обновлено: 15:11 24.07.2022)
Лавров и глава МИД Египта обсудили контакты Каира с БРИКС
Лавров и глава МИД Египта Шукри обсудили контакты Каира с БРИКС и ШОС
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе после встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Улан-Баторе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе после встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Улан-Баторе. Архивное фото
КАИР, 24 июл - РИА Новости. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил в воскресенье, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым контакты Каира с БРИКС.
"Мы обсудили отношения Египта с БРИКС, Шанхайской организацией сотрудничества и другими организациями, с которыми мы координируемся", - заявил Шукри на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС : Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. Глава форума БРИКС Пурнима Ананд позднее заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. По данным газеты "Известия", глава форума БРИКС выразила уверенность, что вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии должно пройти быстро, поскольку эти страны "уже в процессе". Она добавила, что присоединение произойдет не единовременно.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приветствует интерес Египта к получению статуса партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества и также участие страны в работе БРИКС+.
"Приветствуем интерес наших египетских друзей к получению статуса партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), решение ожидается буквально в сентябре на очередном саммите ШОС и приветствуем участие Египта в формате БРИКС+, саммит БРИКС+ состоялся в июне прошлого года под китайским председательством", - сказал Лавров на пресс-конференции в Каире в воскресенье.
Он подчеркнул, что сегодня власти России и Египта обменялись мнениями о том, как Египет может способствовать работе этих объединений.