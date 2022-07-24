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Патриарх Кирилл не поехал в Смоленскую митрополию из-за болезни - РИА Новости, 24.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220724/patriarkh-1804677842.html
Патриарх Кирилл не поехал в Смоленскую митрополию из-за болезни
Патриарх Кирилл не поехал в Смоленскую митрополию из-за болезни - РИА Новости, 24.07.2022
Патриарх Кирилл не поехал в Смоленскую митрополию из-за болезни
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не приехал в Смоленскую митрополию по настоянию врачей из-за простуды, сообщил управляющий делами Московской патриархии... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T22:22
2022-07-24T22:22
религия
смоленск
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не приехал в Смоленскую митрополию по настоянию врачей из-за простуды, сообщил управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай)."Святейшего постигла болезнь, но болезнь не тяжелая, которая испугала бы наши любящие его сердца. Это, как говорят, сезонная простуда, но во внесезонное время, и святейший, подчиняясь воле врачей, был вынужден остаться дома. Хотя, как я уже сказал, он сейчас, в эти минуты, молится за нас, а, может, и слышит, и видит, потому что началась прямая трансляция. И потому, дорогие мои, святейший просил не переживать о нем сильно, но при этом попросил молитв, чтобы ваша встреча с ним состоялась как можно быстрее. А она состоится обязательно, потому что вы хорошо знаете, как любит святейший патриарх Смоленскую землю (до патриаршей интронизации он был митрополитом Смоленским и Калининградским - ред.)", – сказал митрополит Дионисий в проповеди после освящения Благовещенского соборного храма города Гагарин в воскресенье.Предполагалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит первосвятительский визит в Смоленскую митрополию 23 и 24 июля. Об этом сообщал сайт Русской православной церкви (РПЦ). 23 июля предстоятель РПЦ должен был возглавить всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Смоленска, а на следующий день – посетить Гагарин, освятив Благовещенский собор и возглавив литургию в новоосвященном храме.
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смоленск, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
22:22 24.07.2022
 
Патриарх Кирилл не поехал в Смоленскую митрополию из-за болезни

Управделами РПЦ: Патриарх Кирилл не поехал в Смоленскую митрополию из-за болезни

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не приехал в Смоленскую митрополию по настоянию врачей из-за простуды, сообщил управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай).
"Святейшего постигла болезнь, но болезнь не тяжелая, которая испугала бы наши любящие его сердца. Это, как говорят, сезонная простуда, но во внесезонное время, и святейший, подчиняясь воле врачей, был вынужден остаться дома. Хотя, как я уже сказал, он сейчас, в эти минуты, молится за нас, а, может, и слышит, и видит, потому что началась прямая трансляция. И потому, дорогие мои, святейший просил не переживать о нем сильно, но при этом попросил молитв, чтобы ваша встреча с ним состоялась как можно быстрее. А она состоится обязательно, потому что вы хорошо знаете, как любит святейший патриарх Смоленскую землю (до патриаршей интронизации он был митрополитом Смоленским и Калининградским - ред.)", – сказал митрополит Дионисий в проповеди после освящения Благовещенского соборного храма города Гагарин в воскресенье.
Предполагалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит первосвятительский визит в Смоленскую митрополию 23 и 24 июля. Об этом сообщал сайт Русской православной церкви (РПЦ). 23 июля предстоятель РПЦ должен был возглавить всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Смоленска, а на следующий день – посетить Гагарин, освятив Благовещенский собор и возглавив литургию в новоосвященном храме.
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