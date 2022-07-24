https://ria.ru/20220724/patriarkh-1804677842.html

Патриарх Кирилл не поехал в Смоленскую митрополию из-за болезни

Патриарх Кирилл не поехал в Смоленскую митрополию из-за болезни - РИА Новости, 24.07.2022

Патриарх Кирилл не поехал в Смоленскую митрополию из-за болезни

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не приехал в Смоленскую митрополию по настоянию врачей из-за простуды, сообщил управляющий делами Московской патриархии... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T22:22

2022-07-24T22:22

2022-07-24T22:22

религия

смоленск

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не приехал в Смоленскую митрополию по настоянию врачей из-за простуды, сообщил управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай)."Святейшего постигла болезнь, но болезнь не тяжелая, которая испугала бы наши любящие его сердца. Это, как говорят, сезонная простуда, но во внесезонное время, и святейший, подчиняясь воле врачей, был вынужден остаться дома. Хотя, как я уже сказал, он сейчас, в эти минуты, молится за нас, а, может, и слышит, и видит, потому что началась прямая трансляция. И потому, дорогие мои, святейший просил не переживать о нем сильно, но при этом попросил молитв, чтобы ваша встреча с ним состоялась как можно быстрее. А она состоится обязательно, потому что вы хорошо знаете, как любит святейший патриарх Смоленскую землю (до патриаршей интронизации он был митрополитом Смоленским и Калининградским - ред.)", – сказал митрополит Дионисий в проповеди после освящения Благовещенского соборного храма города Гагарин в воскресенье.Предполагалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит первосвятительский визит в Смоленскую митрополию 23 и 24 июля. Об этом сообщал сайт Русской православной церкви (РПЦ). 23 июля предстоятель РПЦ должен был возглавить всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Смоленска, а на следующий день – посетить Гагарин, освятив Благовещенский собор и возглавив литургию в новоосвященном храме.

https://ria.ru/20220721/vera-1803996387.html

смоленск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

смоленск, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)