https://ria.ru/20220724/oteli-1804321387.html
Россияне рассказали, в каких отелях предпочитают отдыхать
Россияне рассказали, в каких отелях предпочитают отдыхать - РИА Новости, 24.07.2022
Россияне рассказали, в каких отелях предпочитают отдыхать
Эксперты рассказали, в каких отелях предпочитают отдыхать россияне, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T05:02
2022-07-24T05:02
2022-07-24T05:21
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких отелях предпочитают отдыхать россияне, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.Чаще всего туристы останавливаются в Сочи, Калининграде и Владивостоке, следует из результатов исследования бронирований клиентов с 1 июня по 31 августа. Также в список вошли Геленджик, Махачкала, Анапа, Дубай и Анталья."По "звездной" категории самыми востребованными на популярных этим летом курортах стали отели категории "две звезды" и ниже — на них пришлось 47,8 процентов от всех бронирований", — рассказывают в пресс-службе. Уточняется, что средняя стоимость размещения — 3 900 рублей за ночь.А вот в пятизвездочных, где стоимость номера стартует от 20 тысяч рублей в стуки, предпочитают отдыхать всего пять процентов респондентов.Самый распространенный срок, на который бронируют жилье туристы — от четырех до семи ночей, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20220722/puteshestviya-1804187921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, владивосток, отели, туризм, туристы, отдых, россия, калининград, геленджик, махачкала, анапа, дубай, анталья (провинция)
05:02 24.07.2022 (обновлено: 05:21 24.07.2022)
Россияне рассказали, в каких отелях предпочитают отдыхать
Эксперты OneTwoTrip узнали, в каких отелях предпочитают останавливаться россияне
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких отелях предпочитают отдыхать россияне, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.
Чаще всего туристы останавливаются в Сочи, Калининграде и Владивостоке, следует из результатов исследования бронирований клиентов с 1 июня по 31 августа. Также в список вошли Геленджик, Махачкала, Анапа, Дубай и Анталья.
"По "звездной" категории самыми востребованными на популярных этим летом курортах стали отели категории "две звезды" и ниже — на них пришлось 47,8 процентов от всех бронирований", — рассказывают в пресс-службе. Уточняется, что средняя стоимость размещения — 3 900 рублей за ночь.
А вот в пятизвездочных, где стоимость номера стартует от 20 тысяч рублей в стуки, предпочитают отдыхать всего пять процентов респондентов.
Самый распространенный срок, на который бронируют жилье туристы — от четырех до семи ночей, добавляют в пресс-службе.