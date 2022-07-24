https://ria.ru/20220724/oteli-1804321387.html

Россияне рассказали, в каких отелях предпочитают отдыхать

Россияне рассказали, в каких отелях предпочитают отдыхать - РИА Новости, 24.07.2022

Россияне рассказали, в каких отелях предпочитают отдыхать

Эксперты рассказали, в каких отелях предпочитают отдыхать россияне, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T05:02

2022-07-24T05:02

2022-07-24T05:21

туризм

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сочи

владивосток

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туризм

туристы

отдых

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких отелях предпочитают отдыхать россияне, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.Чаще всего туристы останавливаются в Сочи, Калининграде и Владивостоке, следует из результатов исследования бронирований клиентов с 1 июня по 31 августа. Также в список вошли Геленджик, Махачкала, Анапа, Дубай и Анталья."По "звездной" категории самыми востребованными на популярных этим летом курортах стали отели категории "две звезды" и ниже — на них пришлось 47,8 процентов от всех бронирований", — рассказывают в пресс-службе. Уточняется, что средняя стоимость размещения — 3 900 рублей за ночь.А вот в пятизвездочных, где стоимость номера стартует от 20 тысяч рублей в стуки, предпочитают отдыхать всего пять процентов респондентов.Самый распространенный срок, на который бронируют жилье туристы — от четырех до семи ночей, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20220722/puteshestviya-1804187921.html

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махачкала

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дубай

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, сочи, владивосток, отели, туризм, туристы, отдых, россия, калининград, геленджик, махачкала, анапа, дубай, анталья (провинция)