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Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в России
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в России - РИА Новости, 24.07.2022
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в России
Ситуация с оспой обезьян в России находится на строгом контроле, сообщается в Telegram-канае Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T21:51
2022-07-24T21:51
2022-07-24T21:55
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ситуация с оспой обезьян в России находится на строгом контроле, сообщается в Telegram-канае Роспотребнадзора."В России нет необходимости в ведении дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян… Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что на границе усилен санитарно-карантинный контроль, возможность оперативного тестирования на оспу обезьян есть на всей территории страны, медики ознакомлены с порядком действий при выявлении людей с подозрением на болезнь."Научным центром "Вектор" Роспотребнадзора подана заявка на регистрацию современной противооспенной вакцины", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220723/ospa-1804559884.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
21:51 24.07.2022 (обновлено: 21:55 24.07.2022)
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в России
Роспотребнадзор: ситуация с оспой обезьян в России находится на строгом контроле