https://ria.ru/20220724/ospa-1804675233.html

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в России

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в России - РИА Новости, 24.07.2022

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в России

Ситуация с оспой обезьян в России находится на строгом контроле, сообщается в Telegram-канае Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T21:51

2022-07-24T21:51

2022-07-24T21:55

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ситуация с оспой обезьян в России находится на строгом контроле, сообщается в Telegram-канае Роспотребнадзора."В России нет необходимости в ведении дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян… Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что на границе усилен санитарно-карантинный контроль, возможность оперативного тестирования на оспу обезьян есть на всей территории страны, медики ознакомлены с порядком действий при выявлении людей с подозрением на болезнь."Научным центром "Вектор" Роспотребнадзора подана заявка на регистрацию современной противооспенной вакцины", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220723/ospa-1804559884.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)