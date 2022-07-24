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Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в России - РИА Новости, 24.07.2022
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Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в России
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в России - РИА Новости, 24.07.2022
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в России
Ситуация с оспой обезьян в России находится на строгом контроле, сообщается в Telegram-канае Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T21:51
2022-07-24T21:55
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ситуация с оспой обезьян в России находится на строгом контроле, сообщается в Telegram-канае Роспотребнадзора."В России нет необходимости в ведении дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян… Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что на границе усилен санитарно-карантинный контроль, возможность оперативного тестирования на оспу обезьян есть на всей территории страны, медики ознакомлены с порядком действий при выявлении людей с подозрением на болезнь."Научным центром "Вектор" Роспотребнадзора подана заявка на регистрацию современной противооспенной вакцины", - добавляется в сообщении.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
21:51 24.07.2022 (обновлено: 21:55 24.07.2022)
 
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в России

Роспотребнадзор: ситуация с оспой обезьян в России находится на строгом контроле

© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / CDC
Руки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ситуация с оспой обезьян в России находится на строгом контроле, сообщается в Telegram-канае Роспотребнадзора.
России нет необходимости в ведении дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян… Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
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В Роспотребнадзоре не видят необходимости в допмерах из-за оспы обезьян
В нем уточняется, что на границе усилен санитарно-карантинный контроль, возможность оперативного тестирования на оспу обезьян есть на всей территории страны, медики ознакомлены с порядком действий при выявлении людей с подозрением на болезнь.
"Научным центром "Вектор" Роспотребнадзора подана заявка на регистрацию современной противооспенной вакцины", - добавляется в сообщении.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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