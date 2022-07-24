https://ria.ru/20220724/ospa-1804627093.html
Лавров: Россия предоставит Египту тест-системы для выявления оспы обезьян
Лавров: Россия предоставит Египту тест-системы для выявления оспы обезьян - РИА Новости, 24.07.2022
Лавров: Россия предоставит Египту тест-системы для выявления оспы обезьян
Россия готова предоставить Египту специальные системы для выявления оспы обезьян, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:02
2022-07-24T15:02
2022-07-24T15:02
самех шукри
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оспа обезьян
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия готова предоставить Египту специальные системы для выявления оспы обезьян, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."И мы также предложили нашим коллегам, если у них появится в этом необходимость, поставить тест-системы по выявлению оспы обезьян", - сказал министр по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри.
https://ria.ru/20220724/egipet-1804624881.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самех шукри, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оспа обезьян
Лавров: Россия предоставит Египту тест-системы для выявления оспы обезьян
Глава МИД Лавров: Россия готова предоставить Египту тест-системы по выявлению оспы обезьян