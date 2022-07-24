https://ria.ru/20220724/ospa-1804627093.html

Лавров: Россия предоставит Египту тест-системы для выявления оспы обезьян

Лавров: Россия предоставит Египту тест-системы для выявления оспы обезьян - РИА Новости, 24.07.2022

Лавров: Россия предоставит Египту тест-системы для выявления оспы обезьян

Россия готова предоставить Египту специальные системы для выявления оспы обезьян, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T15:02

2022-07-24T15:02

2022-07-24T15:02

самех шукри

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790558236_0:358:2372:1692_1920x0_80_0_0_4bba5fe8867e924b173ec52dd2770477.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия готова предоставить Египту специальные системы для выявления оспы обезьян, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."И мы также предложили нашим коллегам, если у них появится в этом необходимость, поставить тест-системы по выявлению оспы обезьян", - сказал министр по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

https://ria.ru/20220724/egipet-1804624881.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

самех шукри, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оспа обезьян