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МИД Украины обвинил Орбана в "российской пропаганде" - РИА Новости, 24.07.2022
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МИД Украины обвинил Орбана в "российской пропаганде"
МИД Украины обвинил Орбана в "российской пропаганде" - РИА Новости, 24.07.2022
МИД Украины обвинил Орбана в "российской пропаганде"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимается "российской пропагандой", заявил в социальной сети Facebook* пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T01:12
2022-07-24T01:12
в мире
петер сийярто
москва
венгрия
украина
еврокомиссия
facebook
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимается "российской пропагандой", заявил в социальной сети Facebook* пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.Дипломат привел в качестве аргумента высказывание политика о том, что "санкции не пошатнули Москву, а Европа находится в политическом и экономическом кризисе".Представитель внешнеполитического ведомства также раскритиковал Орбана, который, по его словам, высказался об ассиметричном преимуществе российской армии.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. На этом фоне Орбан не раз критиковал европейскую политику ограничительных мер. По его словам, вводя санкции на российские энергоносители, Евросоюз "выстрелил себе в легкие, теперь его экономика задыхается".Венгрия же пытается избежать негативных последствий. Она ввела режим ЧП в сфере энергетики, на этой неделе в Москву приезжал министр иностранных дел Петер Сийярто, чтобы договориться о дополнительных поставках газа. Будапешт выступил против предложения Еврокомиссии снизить на 15 процентов потребление газа в странах ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220723/orban-1804481200.html
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в мире, петер сийярто, москва, венгрия, украина, еврокомиссия, facebook, санкции в отношении россии, евросоюз, виктор орбан, олег николенко
01:12 24.07.2022
 
МИД Украины обвинил Орбана в "российской пропаганде"

Представитель МИД Украины Николенко обвинил Орбана в пропаганде из-за критики санкций

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимается "российской пропагандой", заявил в социальной сети Facebook* пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Дипломат привел в качестве аргумента высказывание политика о том, что "санкции не пошатнули Москву, а Европа находится в политическом и экономическом кризисе".

"Санкции не пошатнули Россию — классический пример российской пропаганды", — заявил Николенко.

Представитель внешнеполитического ведомства также раскритиковал Орбана, который, по его словам, высказался об ассиметричном преимуществе российской армии.
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После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. На этом фоне Орбан не раз критиковал европейскую политику ограничительных мер. По его словам, вводя санкции на российские энергоносители, Евросоюз "выстрелил себе в легкие, теперь его экономика задыхается".
Венгрия же пытается избежать негативных последствий. Она ввела режим ЧП в сфере энергетики, на этой неделе в Москву приезжал министр иностранных дел Петер Сийярто, чтобы договориться о дополнительных поставках газа. Будапешт выступил против предложения Еврокомиссии снизить на 15 процентов потребление газа в странах ЕС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреПетер СийяртоМоскваВенгрияУкраинаЕврокомиссияFacebookСанкции в отношении РоссииЕвросоюзВиктор ОрбанОлег Николенко
 
 
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