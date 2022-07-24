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Блинкен обвинил Россию в "ударе по Одессе", не приведя доказательств - РИА Новости, 24.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/odessa-1804578249.html
Блинкен обвинил Россию в "ударе по Одессе", не приведя доказательств
Блинкен обвинил Россию в "ударе по Одессе", не приведя доказательств - РИА Новости, 24.07.2022
Блинкен обвинил Россию в "ударе по Одессе", не приведя доказательств
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил удары, которые, по сообщениям СМИ, якобы были нанесены по порту Одессы, и бездоказательно обвинил Россию в причастности к РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T03:20
2022-07-24T03:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
одесса
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил удары, которые, по сообщениям СМИ, якобы были нанесены по порту Одессы, и бездоказательно обвинил Россию в причастности к ним.Не приводя каких-либо доказательств в поддержку своих утверждений, глава американского дипведомства обвинил Москву в попытке лишить Украину "экономической жизнеспособности"."Данное нападение ставит под серьезное сомнение приверженность России соблюдению вчерашней сделки и подрывает усилия ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки. Россия несет ответственность за усугубление международного продовольственного кризиса и должна прекратить свою агрессию, а также полностью выполнить договоренность, на которую дала свое согласие", — добавил Блинкен, не указав, о чем конкретно он заявляет.Накануне в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220723/udar-1804542459.html
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в мире, россия, украина, одесса, сша, энтони блинкен
03:20 24.07.2022
 
Блинкен обвинил Россию в "ударе по Одессе", не приведя доказательств

Блинкен обвинил Россию в ракетном ударе по Одессе, не приведя доказательств

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПорт Одессы
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил удары, которые, по сообщениям СМИ, якобы были нанесены по порту Одессы, и бездоказательно обвинил Россию в причастности к ним.
"США решительно осуждают сегодняшний ракетный удар России по украинскому порту Одесса", — говорится в письменном заявлении Блинкена, которое распространил госдепартамент.
Не приводя каких-либо доказательств в поддержку своих утверждений, глава американского дипведомства обвинил Москву в попытке лишить Украину "экономической жизнеспособности".
"Данное нападение ставит под серьезное сомнение приверженность России соблюдению вчерашней сделки и подрывает усилия ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки. Россия несет ответственность за усугубление международного продовольственного кризиса и должна прекратить свою агрессию, а также полностью выполнить договоренность, на которую дала свое согласие", — добавил Блинкен, не указав, о чем конкретно он заявляет.
Накануне в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
Вчера, 18:11
Россия исключила причастность к удару по порту Одессы, заявили в МО Турции
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаОдессаСШАЭнтони Блинкен
 
 
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