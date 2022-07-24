https://ria.ru/20220724/odessa-1804578249.html

Блинкен обвинил Россию в "ударе по Одессе", не приведя доказательств

Блинкен обвинил Россию в "ударе по Одессе", не приведя доказательств - РИА Новости, 24.07.2022

Блинкен обвинил Россию в "ударе по Одессе", не приведя доказательств

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил удары, которые, по сообщениям СМИ, якобы были нанесены по порту Одессы, и бездоказательно обвинил Россию в причастности к РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T03:20

2022-07-24T03:20

2022-07-24T03:20

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

одесса

сша

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571622339_0:83:3347:1965_1920x0_80_0_0_bad43469c6d283916485439626c056a8.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил удары, которые, по сообщениям СМИ, якобы были нанесены по порту Одессы, и бездоказательно обвинил Россию в причастности к ним.Не приводя каких-либо доказательств в поддержку своих утверждений, глава американского дипведомства обвинил Москву в попытке лишить Украину "экономической жизнеспособности"."Данное нападение ставит под серьезное сомнение приверженность России соблюдению вчерашней сделки и подрывает усилия ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки. Россия несет ответственность за усугубление международного продовольственного кризиса и должна прекратить свою агрессию, а также полностью выполнить договоренность, на которую дала свое согласие", — добавил Блинкен, не указав, о чем конкретно он заявляет.Накануне в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, подписантами которой выступили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220723/udar-1804542459.html

россия

украина

одесса

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, одесса, сша, энтони блинкен