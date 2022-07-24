Рейтинг@Mail.ru
При обстреле в ДНР пострадал подросток - РИА Новости, 24.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/obstrel-1804583651.html
При обстреле в ДНР пострадал подросток
При обстреле в ДНР пострадал подросток - РИА Новости, 24.07.2022
При обстреле в ДНР пострадал подросток
При обстреле территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск пострадал 17-летний юноша, заявил штаб территориальной обороны ДНР в... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T08:03
2022-07-24T08:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg
ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. При обстреле территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск пострадал 17-летний юноша, заявил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале."Во Владимировке получил ранения подросток 2005 года рождения", — говорится в публикации.Ранее сообщалось об ударах ВСУ по Донецку — в Кировском районе погиб мужчина, а в Киевском — ранена женщина.За минувшую ночь украинские силовики как минимум пять раз открывали огонь по столице ДНР, выпустив не менее трех десятков снарядов из 152- и 155-миллиметровых орудий, а также из 120-миллиметровых гранатометов.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые активно применяются при обстрелах городов и поселков Донбасса. Жертвами, как правило, становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220723/dnr-1804541142.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcd24635dab0dc43bc4e72a3e3cecfe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днр
08:03 24.07.2022 (обновлено: 08:37 24.07.2022)
 
При обстреле в ДНР пострадал подросток

При обстреле во Владимировке в ДНР пострадал подросток

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. При обстреле территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск пострадал 17-летний юноша, заявил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
"Во Владимировке получил ранения подросток 2005 года рождения", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось об ударах ВСУ по Донецку — в Кировском районе погиб мужчина, а в Киевском — ранена женщина.
За минувшую ночь украинские силовики как минимум пять раз открывали огонь по столице ДНР, выпустив не менее трех десятков снарядов из 152- и 155-миллиметровых орудий, а также из 120-миллиметровых гранатометов.
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
Вчера, 18:00
ВСУ повсюду практикуют захват в заложники мирных жителей, заявили в НМ ДНР
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые активно применяются при обстрелах городов и поселков Донбасса. Жертвами, как правило, становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала