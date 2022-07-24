08:03 24.07.2022 (обновлено: 08:37 24.07.2022)
При обстреле в ДНР пострадал подросток
При обстреле во Владимировке в ДНР пострадал подросток
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. При обстреле территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск пострадал 17-летний юноша, заявил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
"Во Владимировке получил ранения подросток 2005 года рождения", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось об ударах ВСУ по Донецку — в Кировском районе погиб мужчина, а в Киевском — ранена женщина.
За минувшую ночь украинские силовики как минимум пять раз открывали огонь по столице ДНР, выпустив не менее трех десятков снарядов из 152- и 155-миллиметровых орудий, а также из 120-миллиметровых гранатометов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые активно применяются при обстрелах городов и поселков Донбасса. Жертвами, как правило, становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.