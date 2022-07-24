https://ria.ru/20220724/obstrel-1804583163.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T07:58
2022-07-24T07:58
2022-07-24T08:11
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Киевский район Донецка, по ул. Сорочинской ранена женщина", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220724/obstrel-1804582864.html
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в мире, украина, донецк (днр), донецкая народная республика
07:58 24.07.2022 (обновлено: 08:11 24.07.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Штаб обороны ДНР: при обстреле Киевского района Донецка пострадала женщина