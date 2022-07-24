Украинские войска менее чем за два часа трижды обстреляли Донецк
Представительство ДНР сообщило, что ВСУ менее чем за два часа трижды обстреляли Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка
Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа трижды обстреляли разные районы Донецка, выпустив в том числе пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 4.05 н.п. Первомайское - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 мм... 5.50 н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 мин калибром 120 мм... 5.50 н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщило представительство.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.