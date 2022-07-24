https://ria.ru/20220724/obstrel-1804580630.html

Украинские войска менее чем за два часа трижды обстреляли Донецк

Украинские войска менее чем за два часа трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска менее чем за два часа трижды обстреляли Донецк

представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T06:48

2022-07-24T06:48

2022-07-24T06:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа трижды обстреляли разные районы Донецка, выпустив в том числе пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220724/obstrel-1804576617.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина