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Украинские войска обстреляли Красный Луч из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 24.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/obstrel-1804580090.html
Украинские войска обстреляли Красный Луч из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Красный Луч из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 24.07.2022
Украинские войска обстреляли Красный Луч из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 01:45 обстреляли населенный пункт Красный Луч, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщает в Telegram представительство Луганской Народной РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T06:10
2022-07-24T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска в 01:45 обстреляли населенный пункт Красный Луч, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщает в Telegram представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).С конца июня 2022 года ВСУ используют эти РСЗО против Вооруженных сил России. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вашингтон и его союзники обязались предоставить Киеву более 20 HIMARS, из которых переданы уже 12.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сша, украина, луганская народная республика
06:10 24.07.2022 (обновлено: 10:45 24.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Красный Луч из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Красный Луч в ЛНР из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска в 01:45 обстреляли населенный пункт Красный Луч, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщает в Telegram представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:45 по населенному пункту Красный Луч с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", — говорится в заявлении представительства.

С конца июня 2022 года ВСУ используют эти РСЗО против Вооруженных сил России. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вашингтон и его союзники обязались предоставить Киеву более 20 HIMARS, из которых переданы уже 12.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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