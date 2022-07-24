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Украинские войска обстреляли Красный Луч из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Красный Луч из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 24.07.2022

Украинские войска обстреляли Красный Луч из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 01:45 обстреляли населенный пункт Красный Луч, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщает в Telegram представительство Луганской Народной РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T06:10

2022-07-24T06:10

2022-07-24T10:45

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска в 01:45 обстреляли населенный пункт Красный Луч, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщает в Telegram представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).С конца июня 2022 года ВСУ используют эти РСЗО против Вооруженных сил России. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вашингтон и его союзники обязались предоставить Киеву более 20 HIMARS, из которых переданы уже 12.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

украина

луганская народная республика

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в мире, сша, украина, луганская народная республика