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НАТО стала США не по карману, пишет Foreign Policy - РИА Новости, 24.07.2022
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НАТО стала США не по карману, пишет Foreign Policy
НАТО стала США не по карману, пишет Foreign Policy - РИА Новости, 24.07.2022
НАТО стала США не по карману, пишет Foreign Policy
Североатлантический альянс представляет собой дорогой и старомодный союз, не способный реагировать на современные вызовы, считает обозреватель американского... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T10:19
2022-07-24T11:23
владимир путин
россия
вашингтон (штат)
украина
нато
в мире
сша
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс представляет собой дорогой и старомодный союз, не способный реагировать на современные вызовы, считает обозреватель американского журнала Foreign Policy Джастин Логан.По его мнению, блок, целью создания которого было противостояние СССР во времена холодный войны, изжил себя."НАТО не занимается реагированием на пандемию или борьбой с пиратством. У нее нет ни способностей, ни авторитета, ни пригодности для этих целей. По этим причинам сторонникам альянса, вероятно, следует подумать о плане Б, а не рекламировать блок как панацею от всех проблем", — полагает обозреватель.Кроме того, отметил он, альянс больше не по карману Вашингтону.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и их союзники российские предложения отвергли.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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владимир путин, россия, вашингтон (штат), украина, нато, в мире, сша
10:19 24.07.2022 (обновлено: 11:23 24.07.2022)
 
НАТО стала США не по карману, пишет Foreign Policy

Foreign Policy пишет, что НАТО стала США не по карману

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс представляет собой дорогой и старомодный союз, не способный реагировать на современные вызовы, считает обозреватель американского журнала Foreign Policy Джастин Логан.
По его мнению, блок, целью создания которого было противостояние СССР во времена холодный войны, изжил себя.
"НАТО не занимается реагированием на пандемию или борьбой с пиратством. У нее нет ни способностей, ни авторитета, ни пригодности для этих целей. По этим причинам сторонникам альянса, вероятно, следует подумать о плане Б, а не рекламировать блок как панацею от всех проблем", — полагает обозреватель.
Кроме того, отметил он, альянс больше не по карману Вашингтону.

"Ограниченность ресурсов начинает кусаться. Оборонный бюджет, уже раздутый до 847 миллиардов долларов, в ближайшее время не увеличится до триллиона долларов и выше. Попытки Штатов играть ведущую роль на европейской сцене безопасности — это предмет роскоши, который Вашингтону больше не по карману", — заключил автор.

Премьер-министр Борис Джонсон после своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 08:00
У Путина проблема: на Западе закончились соперники
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и их союзники российские предложения отвергли.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
04:10
В США увидели "тревожный феномен" после поездки Путина в Тегеран
 
Владимир ПутинРоссияВашингтон (штат)УкраинаНАТОВ миреСША
 
 
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