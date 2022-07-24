10:19 24.07.2022 (обновлено: 11:23 24.07.2022)
НАТО стала США не по карману, пишет Foreign Policy
Foreign Policy пишет, что НАТО стала США не по карману
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс представляет собой дорогой и старомодный союз, не способный реагировать на современные вызовы, считает обозреватель американского журнала Foreign Policy Джастин Логан.
По его мнению, блок, целью создания которого было противостояние СССР во времена холодный войны, изжил себя.
"НАТО не занимается реагированием на пандемию или борьбой с пиратством. У нее нет ни способностей, ни авторитета, ни пригодности для этих целей. По этим причинам сторонникам альянса, вероятно, следует подумать о плане Б, а не рекламировать блок как панацею от всех проблем", — полагает обозреватель.
Кроме того, отметил он, альянс больше не по карману Вашингтону.
"Ограниченность ресурсов начинает кусаться. Оборонный бюджет, уже раздутый до 847 миллиардов долларов, в ближайшее время не увеличится до триллиона долларов и выше. Попытки Штатов играть ведущую роль на европейской сцене безопасности — это предмет роскоши, который Вашингтону больше не по карману", — заключил автор.
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В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и их союзники российские предложения отвергли.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.