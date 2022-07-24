https://ria.ru/20220724/nato-1804594532.html

НАТО стала США не по карману, пишет Foreign Policy

НАТО стала США не по карману, пишет Foreign Policy - РИА Новости, 24.07.2022

НАТО стала США не по карману, пишет Foreign Policy

Североатлантический альянс представляет собой дорогой и старомодный союз, не способный реагировать на современные вызовы, считает обозреватель американского... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T10:19

2022-07-24T10:19

2022-07-24T11:23

владимир путин

россия

вашингтон (штат)

украина

нато

в мире

сша

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс представляет собой дорогой и старомодный союз, не способный реагировать на современные вызовы, считает обозреватель американского журнала Foreign Policy Джастин Логан.По его мнению, блок, целью создания которого было противостояние СССР во времена холодный войны, изжил себя."НАТО не занимается реагированием на пандемию или борьбой с пиратством. У нее нет ни способностей, ни авторитета, ни пригодности для этих целей. По этим причинам сторонникам альянса, вероятно, следует подумать о плане Б, а не рекламировать блок как панацею от всех проблем", — полагает обозреватель.Кроме того, отметил он, альянс больше не по карману Вашингтону.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и их союзники российские предложения отвергли.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

https://ria.ru/20220724/fenomen-1804579136.html

россия

вашингтон (штат)

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, вашингтон (штат), украина, нато, в мире, сша