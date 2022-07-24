https://ria.ru/20220724/naemnik-1804575006.html

СМИ сообщило о гибели в Донбассе группы наемников из США, Канады и Швеции

СМИ сообщило о гибели в Донбассе группы наемников из США, Канады и Швеции - РИА Новости, 24.07.2022

СМИ сообщило о гибели в Донбассе группы наемников из США, Канады и Швеции

На этой неделе в Донбассе погибла группа наемников в составе двух человек из США, а также канадца и шведа, воевавших на стороне Киева, пишет газета Politico. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T01:40

2022-07-24T01:40

2022-07-24T01:59

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. На этой неделе в Донбассе погибла группа наемников в составе двух человек из США, а также канадца и шведа, воевавших на стороне Киева, пишет газета Politico.В своем материале издание ссылается на "командира иностранных бойцов" по имени Руслан Мирошниченко. По словам последнего, речь идет об американцах Люке Люцишине и Брайане Янге, Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады и Эдварде Патриньяни из Швеции. Они входили в состав "сил специальных операций" и погибли при обстреле 18 июля в районе села Григорьевка, отмечает газета.Отмечается, что представитель Госдепартамента накануне подтвердил журналистам, что в Донбассе недавно погибли двое американских граждан, однако не раскрыл их имена. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, донбасс, швеция, сша, канада, россия