Голливудская красота: как Ирина Мирошниченко покорила зрителей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Ирина Мирошниченко отмечает юбилей. С такими великолепными внешними данными и драматическим талантом она с легкостью стала одной из главных актрис советского кинематографа. Но предпочла театральную карьеру, а к киноролям относилась очень выборочно. Сцена помогла ей не замкнуться на амплуа роковой красотки и показать все грани артистического дара.Не только девушка БондаМирошниченко — актриса-символ, это понял еще Андрей Тарковский с его прозорливостью и точностью попадания в образ. Он выбрал именно ее на роль Марии Магдалины в "Андрее Рублеве". Короткий эпизод — но завораживающая красота артистки запоминалась зрителю. У героини не было текста, лишь эмоции, которые Мирошниченко отыгрывала так ярко, но в то же время натурально, что все понимали: это новая звезда кино.Нестандартная голливудская внешность обеспечивала ей роли в приключенческих и детективных фильмах — таких, например, как "Их знали только в лицо". Но бесконечно играть красавиц-разведчиц или спутниц шпионов ей не хотелось. Хотя она идеально вписывалась в образ "девушки Бонда" — неземной, недоступной, чарующей и ослепительной.Мирошниченко компенсировала риск попадания в типаж чередой разных ролей в МХАТе. На сцене проявился ее талант характерной актрисы. Зритель сперва очаровывался ею, а затем уже она погружала его в режиссерскую задумку.Зловещая и неотразимаяВ кино ей доставались образы еще и роковых женщин — сильных, зловещих, но при этом неотразимых. Например, иностранная шпионка Лидия Флора в "Агенте секретной службы" или королева пиратов мадам Вонг в "Тайнах мадам Вонг". Этот фильм планировался как продолжение знаменитых "Пиратов ХХ века", но Николай Еременко и Талгат Нигматулин отказались повторять ранее сыгранные роли, и Станислав Говорухин переписал сценарий. В итоге получился искрометный боевик со звездным составом. Роль мадам Вонг — фактически статичная, но артистке удалось передать и силу, и властный характер пиратской предводительницы несколькими отточенными фактурными движениями.А как хороша ее фру Алиса из сказки Леонида Нечаева "Рыжий, честный, влюбленный"! Учительница из лесной школы, черно-бурая лиса, которая явилась в нору родителей лисенка Людвига и сразу устроила форменный переполох. Ну что еще могла сделать самая хитрая лиса в лесу, как не объегорить соплеменников: фру Алиса ворует у родителей Людвига прямо из-под носа ведро с карпиками, предназначенными для ужина. Вроде бы крохотный эпизод, но самый яркий.От классики до экспериментаБыла в карьере Мирошниченко и одна "сквозная", но запоминающаяся роль — Юлия из "Зимней вишни", супруга главного персонажа (Виталий Соломин), который мечется между любовью на стороне и домом. Сперва героиня существовала исключительно в виде голоса из трубки. Но затем режиссер Игорь Масленников решил явить Юлию зрителям, и на эту роль пригласил Мирошниченко. Красавица-героиня знает, что муж выбрал другую, но в силу мягкости характера он никак не может уйти. С одной стороны, жена принимает недвусмысленное положение вещей, а с другой — проявляет строгость в сохранении семейного очага.Мирошниченко продолжает играть в МХТ. Для нее открыт весь спектр классического репертуара: в послужном списке — и Раневская, и Аркадина, и Елена Андреевна из "Дяди Вани". Но при этом она совершенно не чужда театральным экспериментам. Например, блестяще исполнила роль королевы в оригинальных "Трех мушкетерах" Константина Богомолова. А одной из недавних работ стало участие в иммерсивном спектакле Марины Брусникиной "Театральный роман", который играют не на сцене, а в разных пространствах театра.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Ирина Мирошниченко отмечает юбилей. С такими великолепными внешними данными и драматическим талантом она с легкостью стала одной из главных актрис советского кинематографа. Но предпочла театральную карьеру, а к киноролям относилась очень выборочно. Сцена помогла ей не замкнуться на амплуа роковой красотки и показать все грани артистического дара.
VIII Московский международный кинофестиваль. Советская киноактриса Ирина Мирошниченко, исполнительница главной роли в конкурсном фильме "Это сладкое слово — свобода"
Мирошниченко — актриса-символ, это понял еще Андрей Тарковский с его прозорливостью и точностью попадания в образ. Он выбрал именно ее на роль Марии Магдалины в "Андрее Рублеве". Короткий эпизод — но завораживающая красота артистки запоминалась зрителю. У героини не было текста, лишь эмоции, которые Мирошниченко отыгрывала так ярко, но в то же время натурально, что все понимали: это новая звезда кино.
Нестандартная голливудская внешность обеспечивала ей роли в приключенческих и детективных фильмах — таких, например, как "Их знали только в лицо". Но бесконечно играть красавиц-разведчиц или спутниц шпионов ей не хотелось. Хотя она идеально вписывалась в образ "девушки Бонда" — неземной, недоступной, чарующей и ослепительной.
Артистка Ирина Мирошниченко (слева) в роли Ольги, народная артистка РСФСР Маргарита Юрьева в роли Маши и Светлана Коркошко в роли Ирины в спектакле "Три сестры" (постановка Московского Художественного театра СССР)
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Артистка Ирина Мирошниченко (слева) в роли Ольги, народная артистка РСФСР Маргарита Юрьева в роли Маши и Светлана Коркошко в роли Ирины в спектакле "Три сестры" (постановка Московского Художественного театра СССР)
В сцене из спектакля по пьесе О. Заградника "Соло для часов с боем" артисты Всеволод Абдулов (Павел Высенский) и Ирина Мирошниченко (Даша Высоцкая). Московский Художественный академический театр имени М. Горького, 1973
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В сцене из спектакля по пьесе О. Заградника "Соло для часов с боем" артисты Всеволод Абдулов (Павел Высенский) и Ирина Мирошниченко (Даша Высоцкая). Московский Художественный академический театр имени М. Горького, 1973
Артистка Ирина Мирошниченко (слева) в роли Ольги, народная артистка РСФСР Маргарита Юрьева в роли Маши и Светлана Коркошко в роли Ирины в спектакле "Три сестры" (постановка Московского Художественного театра СССР)
В сцене из спектакля по пьесе О. Заградника "Соло для часов с боем" артисты Всеволод Абдулов (Павел Высенский) и Ирина Мирошниченко (Даша Высоцкая). Московский Художественный академический театр имени М. Горького, 1973
Мирошниченко компенсировала риск попадания в типаж чередой разных ролей в МХАТе. На сцене проявился ее талант характерной актрисы. Зритель сперва очаровывался ею, а затем уже она погружала его в режиссерскую задумку.
В кино ей доставались образы еще и роковых женщин — сильных, зловещих, но при этом неотразимых. Например, иностранная шпионка Лидия Флора в "Агенте секретной службы" или королева пиратов мадам Вонг в "Тайнах мадам Вонг". Этот фильм планировался как продолжение знаменитых "Пиратов ХХ века", но Николай Еременко и Талгат Нигматулин отказались повторять ранее сыгранные роли, и Станислав Говорухин переписал сценарий. В итоге получился искрометный боевик со звездным составом. Роль мадам Вонг — фактически статичная, но артистке удалось передать и силу, и властный характер пиратской предводительницы несколькими отточенными фактурными движениями.
А как хороша ее фру Алиса из сказки Леонида Нечаева "Рыжий, честный, влюбленный"! Учительница из лесной школы, черно-бурая лиса, которая явилась в нору родителей лисенка Людвига и сразу устроила форменный переполох. Ну что еще могла сделать самая хитрая лиса в лесу, как не объегорить соплеменников: фру Алиса ворует у родителей Людвига прямо из-под носа ведро с карпиками, предназначенными для ужина. Вроде бы крохотный эпизод, но самый яркий.
Была в карьере Мирошниченко и одна "сквозная", но запоминающаяся роль — Юлия из "Зимней вишни", супруга главного персонажа (Виталий Соломин), который мечется между любовью на стороне и домом. Сперва героиня существовала исключительно в виде голоса из трубки. Но затем режиссер Игорь Масленников решил явить Юлию зрителям, и на эту роль пригласил Мирошниченко. Красавица-героиня знает, что муж выбрал другую, но в силу мягкости характера он никак не может уйти. С одной стороны, жена принимает недвусмысленное положение вещей, а с другой — проявляет строгость в сохранении семейного очага.
Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков и актриса Ирина Мирошниченко на ежегодной церемонии вручения памятных знаков "Чайка" артистам и сотрудникам Московского Художественного театра имени Чехова
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Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков и актриса Ирина Мирошниченко на ежегодной церемонии вручения памятных знаков "Чайка" артистам и сотрудникам Московского Художественного театра имени Чехова
Актеры Николай Чиндяйкин, Андрей Бурковский, Авангард Леонтьев, Ирина Мирошниченко, Дарья Мороз, Игорь Верник, Станислав Дужников (слева направо) и актер Александр Ливанов (на первом плане) во время презентации нового тематического поезда, посвященного 120-летию Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии столичного метрополитена
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Актеры Николай Чиндяйкин, Андрей Бурковский, Авангард Леонтьев, Ирина Мирошниченко, Дарья Мороз, Игорь Верник, Станислав Дужников (слева направо) и актер Александр Ливанов (на первом плане) во время презентации нового тематического поезда, посвященного 120-летию Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии столичного метрополитена
Народная артистка России Ирина Мирошниченко в роли Аркадиной и народный артист России Борис Плотников в роли врача Дорна в пьесе А. П. Чехова "Чайка". Этим спектаклем в постановке Олега Ефремова МХТ имени Чехова отметил юбилей знаменитой актрисы театра и кино
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Народная артистка России Ирина Мирошниченко в роли Аркадиной и народный артист России Борис Плотников в роли врача Дорна в пьесе А. П. Чехова "Чайка". Этим спектаклем в постановке Олега Ефремова МХТ имени Чехова отметил юбилей знаменитой актрисы театра и кино
Ирина Мирошниченко в роли Королевы в сцене из спектакля "Мушкетеры. Сага. Часть первая" по мотивам романа Александра Дюма в постановке Константина Богомолова на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.
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Ирина Мирошниченко в роли Королевы в сцене из спектакля "Мушкетеры. Сага. Часть первая" по мотивам романа Александра Дюма в постановке Константина Богомолова на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.
Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков и актриса Ирина Мирошниченко на ежегодной церемонии вручения памятных знаков "Чайка" артистам и сотрудникам Московского Художественного театра имени Чехова
Актеры Николай Чиндяйкин, Андрей Бурковский, Авангард Леонтьев, Ирина Мирошниченко, Дарья Мороз, Игорь Верник, Станислав Дужников (слева направо) и актер Александр Ливанов (на первом плане) во время презентации нового тематического поезда, посвященного 120-летию Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии столичного метрополитена
Народная артистка России Ирина Мирошниченко в роли Аркадиной и народный артист России Борис Плотников в роли врача Дорна в пьесе А. П. Чехова "Чайка". Этим спектаклем в постановке Олега Ефремова МХТ имени Чехова отметил юбилей знаменитой актрисы театра и кино
Ирина Мирошниченко в роли Королевы в сцене из спектакля "Мушкетеры. Сага. Часть первая" по мотивам романа Александра Дюма в постановке Константина Богомолова на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.
Мирошниченко продолжает играть в МХТ. Для нее открыт весь спектр классического репертуара: в послужном списке — и Раневская, и Аркадина, и Елена Андреевна из "Дяди Вани". Но при этом она совершенно не чужда театральным экспериментам. Например, блестяще исполнила роль королевы в оригинальных "Трех мушкетерах" Константина Богомолова. А одной из недавних работ стало участие в иммерсивном спектакле Марины Брусникиной "Театральный роман", который играют не на сцене, а в разных пространствах театра.
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