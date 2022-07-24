https://ria.ru/20220724/miroshnichenko-1804225618.html

Голливудская красота: как Ирина Мирошниченко покорила зрителей

Голливудская красота: как Ирина Мирошниченко покорила зрителей - РИА Новости, 24.07.2022

Голливудская красота: как Ирина Мирошниченко покорила зрителей

Ирина Мирошниченко отмечает юбилей. С такими великолепными внешними данными и драматическим талантом она с легкостью стала одной из главных актрис советского... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T08:00

2022-07-24T08:00

2022-07-24T08:05

культура

андрей тарковский

виталий соломин

станислав говорухин

кино и сериалы

ирина мирошниченко

знаменитости

театр

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Ирина Мирошниченко отмечает юбилей. С такими великолепными внешними данными и драматическим талантом она с легкостью стала одной из главных актрис советского кинематографа. Но предпочла театральную карьеру, а к киноролям относилась очень выборочно. Сцена помогла ей не замкнуться на амплуа роковой красотки и показать все грани артистического дара.Не только девушка БондаМирошниченко — актриса-символ, это понял еще Андрей Тарковский с его прозорливостью и точностью попадания в образ. Он выбрал именно ее на роль Марии Магдалины в "Андрее Рублеве". Короткий эпизод — но завораживающая красота артистки запоминалась зрителю. У героини не было текста, лишь эмоции, которые Мирошниченко отыгрывала так ярко, но в то же время натурально, что все понимали: это новая звезда кино.Нестандартная голливудская внешность обеспечивала ей роли в приключенческих и детективных фильмах — таких, например, как "Их знали только в лицо". Но бесконечно играть красавиц-разведчиц или спутниц шпионов ей не хотелось. Хотя она идеально вписывалась в образ "девушки Бонда" — неземной, недоступной, чарующей и ослепительной.Мирошниченко компенсировала риск попадания в типаж чередой разных ролей в МХАТе. На сцене проявился ее талант характерной актрисы. Зритель сперва очаровывался ею, а затем уже она погружала его в режиссерскую задумку.Зловещая и неотразимаяВ кино ей доставались образы еще и роковых женщин — сильных, зловещих, но при этом неотразимых. Например, иностранная шпионка Лидия Флора в "Агенте секретной службы" или королева пиратов мадам Вонг в "Тайнах мадам Вонг". Этот фильм планировался как продолжение знаменитых "Пиратов ХХ века", но Николай Еременко и Талгат Нигматулин отказались повторять ранее сыгранные роли, и Станислав Говорухин переписал сценарий. В итоге получился искрометный боевик со звездным составом. Роль мадам Вонг — фактически статичная, но артистке удалось передать и силу, и властный характер пиратской предводительницы несколькими отточенными фактурными движениями.А как хороша ее фру Алиса из сказки Леонида Нечаева "Рыжий, честный, влюбленный"! Учительница из лесной школы, черно-бурая лиса, которая явилась в нору родителей лисенка Людвига и сразу устроила форменный переполох. Ну что еще могла сделать самая хитрая лиса в лесу, как не объегорить соплеменников: фру Алиса ворует у родителей Людвига прямо из-под носа ведро с карпиками, предназначенными для ужина. Вроде бы крохотный эпизод, но самый яркий.От классики до экспериментаБыла в карьере Мирошниченко и одна "сквозная", но запоминающаяся роль — Юлия из "Зимней вишни", супруга главного персонажа (Виталий Соломин), который мечется между любовью на стороне и домом. Сперва героиня существовала исключительно в виде голоса из трубки. Но затем режиссер Игорь Масленников решил явить Юлию зрителям, и на эту роль пригласил Мирошниченко. Красавица-героиня знает, что муж выбрал другую, но в силу мягкости характера он никак не может уйти. С одной стороны, жена принимает недвусмысленное положение вещей, а с другой — проявляет строгость в сохранении семейного очага.Мирошниченко продолжает играть в МХТ. Для нее открыт весь спектр классического репертуара: в послужном списке — и Раневская, и Аркадина, и Елена Андреевна из "Дяди Вани". Но при этом она совершенно не чужда театральным экспериментам. Например, блестяще исполнила роль королевы в оригинальных "Трех мушкетерах" Константина Богомолова. А одной из недавних работ стало участие в иммерсивном спектакле Марины Брусникиной "Театральный роман", который играют не на сцене, а в разных пространствах театра.

https://ria.ru/20220722/kino-1804038251.html

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Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

андрей тарковский, виталий соломин, станислав говорухин, кино и сериалы, ирина мирошниченко, знаменитости, театр, мхат имени м. горького