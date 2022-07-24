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Голливудская красота: как Ирина Мирошниченко покорила зрителей - РИА Новости, 24.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220724/miroshnichenko-1804225618.html
Голливудская красота: как Ирина Мирошниченко покорила зрителей
Голливудская красота: как Ирина Мирошниченко покорила зрителей - РИА Новости, 24.07.2022
Голливудская красота: как Ирина Мирошниченко покорила зрителей
Ирина Мирошниченко отмечает юбилей. С такими великолепными внешними данными и драматическим талантом она с легкостью стала одной из главных актрис советского... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T08:00
2022-07-24T08:05
культура
андрей тарковский
виталий соломин
станислав говорухин
кино и сериалы
ирина мирошниченко
знаменитости
театр
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Ирина Мирошниченко отмечает юбилей. С такими великолепными внешними данными и драматическим талантом она с легкостью стала одной из главных актрис советского кинематографа. Но предпочла театральную карьеру, а к киноролям относилась очень выборочно. Сцена помогла ей не замкнуться на амплуа роковой красотки и показать все грани артистического дара.Не только девушка БондаМирошниченко — актриса-символ, это понял еще Андрей Тарковский с его прозорливостью и точностью попадания в образ. Он выбрал именно ее на роль Марии Магдалины в "Андрее Рублеве". Короткий эпизод — но завораживающая красота артистки запоминалась зрителю. У героини не было текста, лишь эмоции, которые Мирошниченко отыгрывала так ярко, но в то же время натурально, что все понимали: это новая звезда кино.Нестандартная голливудская внешность обеспечивала ей роли в приключенческих и детективных фильмах — таких, например, как "Их знали только в лицо". Но бесконечно играть красавиц-разведчиц или спутниц шпионов ей не хотелось. Хотя она идеально вписывалась в образ "девушки Бонда" — неземной, недоступной, чарующей и ослепительной.Мирошниченко компенсировала риск попадания в типаж чередой разных ролей в МХАТе. На сцене проявился ее талант характерной актрисы. Зритель сперва очаровывался ею, а затем уже она погружала его в режиссерскую задумку.Зловещая и неотразимаяВ кино ей доставались образы еще и роковых женщин — сильных, зловещих, но при этом неотразимых. Например, иностранная шпионка Лидия Флора в "Агенте секретной службы" или королева пиратов мадам Вонг в "Тайнах мадам Вонг". Этот фильм планировался как продолжение знаменитых "Пиратов ХХ века", но Николай Еременко и Талгат Нигматулин отказались повторять ранее сыгранные роли, и Станислав Говорухин переписал сценарий. В итоге получился искрометный боевик со звездным составом. Роль мадам Вонг — фактически статичная, но артистке удалось передать и силу, и властный характер пиратской предводительницы несколькими отточенными фактурными движениями.А как хороша ее фру Алиса из сказки Леонида Нечаева "Рыжий, честный, влюбленный"! Учительница из лесной школы, черно-бурая лиса, которая явилась в нору родителей лисенка Людвига и сразу устроила форменный переполох. Ну что еще могла сделать самая хитрая лиса в лесу, как не объегорить соплеменников: фру Алиса ворует у родителей Людвига прямо из-под носа ведро с карпиками, предназначенными для ужина. Вроде бы крохотный эпизод, но самый яркий.От классики до экспериментаБыла в карьере Мирошниченко и одна "сквозная", но запоминающаяся роль — Юлия из "Зимней вишни", супруга главного персонажа (Виталий Соломин), который мечется между любовью на стороне и домом. Сперва героиня существовала исключительно в виде голоса из трубки. Но затем режиссер Игорь Масленников решил явить Юлию зрителям, и на эту роль пригласил Мирошниченко. Красавица-героиня знает, что муж выбрал другую, но в силу мягкости характера он никак не может уйти. С одной стороны, жена принимает недвусмысленное положение вещей, а с другой — проявляет строгость в сохранении семейного очага.Мирошниченко продолжает играть в МХТ. Для нее открыт весь спектр классического репертуара: в послужном списке — и Раневская, и Аркадина, и Елена Андреевна из "Дяди Вани". Но при этом она совершенно не чужда театральным экспериментам. Например, блестяще исполнила роль королевы в оригинальных "Трех мушкетерах" Константина Богомолова. А одной из недавних работ стало участие в иммерсивном спектакле Марины Брусникиной "Театральный роман", который играют не на сцене, а в разных пространствах театра.
https://ria.ru/20220722/kino-1804038251.html
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андрей тарковский, виталий соломин, станислав говорухин, кино и сериалы, ирина мирошниченко, знаменитости, театр, мхат имени м. горького
08:00 24.07.2022 (обновлено: 08:05 24.07.2022)
 

Голливудская красота: как Ирина Мирошниченко покорила зрителей

© Фото : из личного архива Ирины МирошниченкоИрина Мирошниченко
Ирина Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : из личного архива Ирины Мирошниченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Ирина Мирошниченко отмечает юбилей. С такими великолепными внешними данными и драматическим талантом она с легкостью стала одной из главных актрис советского кинематографа. Но предпочла театральную карьеру, а к киноролям относилась очень выборочно. Сцена помогла ей не замкнуться на амплуа роковой красотки и показать все грани артистического дара.

Не только девушка Бонда

© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкVIII Московский международный кинофестиваль. Советская киноактриса Ирина Мирошниченко, исполнительница главной роли в конкурсном фильме "Это сладкое слово — свобода"
VIII Московский международный кинофестиваль. Советская киноактриса Ирина Мирошниченко, исполнительница главной роли в конкурсном фильме Это сладкое слово свобода - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Галина Кмит
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VIII Московский международный кинофестиваль. Советская киноактриса Ирина Мирошниченко, исполнительница главной роли в конкурсном фильме "Это сладкое слово — свобода"
Мирошниченко — актриса-символ, это понял еще Андрей Тарковский с его прозорливостью и точностью попадания в образ. Он выбрал именно ее на роль Марии Магдалины в "Андрее Рублеве". Короткий эпизод — но завораживающая красота артистки запоминалась зрителю. У героини не было текста, лишь эмоции, которые Мирошниченко отыгрывала так ярко, но в то же время натурально, что все понимали: это новая звезда кино.
Нестандартная голливудская внешность обеспечивала ей роли в приключенческих и детективных фильмах — таких, например, как "Их знали только в лицо". Но бесконечно играть красавиц-разведчиц или спутниц шпионов ей не хотелось. Хотя она идеально вписывалась в образ "девушки Бонда" — неземной, недоступной, чарующей и ослепительной.
© Киевская киностудия им. А. П. Довженко (1966)

Кадр из фильма "Их знали только в лицо"

Кадр из фильма Их знали только в лицо
1 из 8

Кадр из фильма "Их знали только в лицо"

© Киевская киностудия им. А. П. Довженко (1966)
© Киевская киностудия им. А. П. Довженко (1966)

Фрагмент из фильма "Их знали только в лицо"

Кадр из фильма Их знали только в лицо
2 из 8

Фрагмент из фильма "Их знали только в лицо"

© Киевская киностудия им. А. П. Довженко (1966)
© Мосфильм (1966)

Кадр из фильма "Андрей Рублев"

Кадр из фильма Андрей Рублев
3 из 8

Кадр из фильма "Андрей Рублев"

© Мосфильм (1966)
© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанк

Артистка Ирина Мирошниченко (слева) в роли Ольги, народная артистка РСФСР Маргарита Юрьева в роли Маши и Светлана Коркошко в роли Ирины в спектакле "Три сестры" (постановка Московского Художественного театра СССР)

Артистка Ирина Мирошниченко (слева) в роли Ольги, народная артистка РСФСР Маргарита Юрьева в роли Маши и Светлана Корошко в роли Ирины в спектакле Три сестры (постановка Московского художественного театра СССР)
4 из 8

Артистка Ирина Мирошниченко (слева) в роли Ольги, народная артистка РСФСР Маргарита Юрьева в роли Маши и Светлана Коркошко в роли Ирины в спектакле "Три сестры" (постановка Московского Художественного театра СССР)

© РИА Новости / Борис Кауфман
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

В сцене из спектакля по пьесе О. Заградника "Соло для часов с боем" артисты Всеволод Абдулов (Павел Высенский) и Ирина Мирошниченко (Даша Высоцкая). Московский Художественный академический театр имени М. Горького, 1973

В сцене из спектакля по пьесе О. Заградника Соло для часов с боем артисты Всеволод Абдулов (Павел Высенский) и Ирина Мирошниченко (Даша Высоцкая)
5 из 8

В сцене из спектакля по пьесе О. Заградника "Соло для часов с боем" артисты Всеволод Абдулов (Павел Высенский) и Ирина Мирошниченко (Даша Высоцкая). Московский Художественный академический театр имени М. Горького, 1973

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанк

Михаил Яншин, Ирина Мирошниченко и Светлана Коркошко (справа) в спектакле "Три сестры", МХАТ имени Горького

Михаил Яншин, Ирина Мирошниченко и Светлана Коркошко (справа) в спектакле Три сестры. МХАТ СССР имени Горького
6 из 8

Михаил Яншин, Ирина Мирошниченко и Светлана Коркошко (справа) в спектакле "Три сестры", МХАТ имени Горького

© РИА Новости / Борис Кауфман
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© РИА Новости / Олег Иванов / Перейти в фотобанк

Актриса МХАТ СССР Ирина Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко
7 из 8

Актриса МХАТ СССР Ирина Мирошниченко

© РИА Новости / Олег Иванов
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© РИА Новости / Шахвердиев / Перейти в фотобанк

Актриса Московского Художественного академического театра СССР имени Максима Горького Ирина Петровна Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко
8 из 8

Актриса Московского Художественного академического театра СССР имени Максима Горького Ирина Петровна Мирошниченко

© РИА Новости / Шахвердиев
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1 из 8

Кадр из фильма "Их знали только в лицо"

© Киевская киностудия им. А. П. Довженко (1966)
2 из 8

Фрагмент из фильма "Их знали только в лицо"

© Киевская киностудия им. А. П. Довженко (1966)
3 из 8

Кадр из фильма "Андрей Рублев"

© Мосфильм (1966)
4 из 8

Артистка Ирина Мирошниченко (слева) в роли Ольги, народная артистка РСФСР Маргарита Юрьева в роли Маши и Светлана Коркошко в роли Ирины в спектакле "Три сестры" (постановка Московского Художественного театра СССР)

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
5 из 8

В сцене из спектакля по пьесе О. Заградника "Соло для часов с боем" артисты Всеволод Абдулов (Павел Высенский) и Ирина Мирошниченко (Даша Высоцкая). Московский Художественный академический театр имени М. Горького, 1973

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
6 из 8

Михаил Яншин, Ирина Мирошниченко и Светлана Коркошко (справа) в спектакле "Три сестры", МХАТ имени Горького

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
7 из 8

Актриса МХАТ СССР Ирина Мирошниченко

© РИА Новости / Олег Иванов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Актриса Московского Художественного академического театра СССР имени Максима Горького Ирина Петровна Мирошниченко

© РИА Новости / Шахвердиев
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Мирошниченко компенсировала риск попадания в типаж чередой разных ролей в МХАТе. На сцене проявился ее талант характерной актрисы. Зритель сперва очаровывался ею, а затем уже она погружала его в режиссерскую задумку.

Зловещая и неотразимая

© Беларусьфильм (1984)Кадр из фильма "Рыжий, честный, влюбленный"
Кадр из фильма Рыжий, честный, влюбленный
© Беларусьфильм (1984)
Кадр из фильма "Рыжий, честный, влюбленный"
В кино ей доставались образы еще и роковых женщин — сильных, зловещих, но при этом неотразимых. Например, иностранная шпионка Лидия Флора в "Агенте секретной службы" или королева пиратов мадам Вонг в "Тайнах мадам Вонг". Этот фильм планировался как продолжение знаменитых "Пиратов ХХ века", но Николай Еременко и Талгат Нигматулин отказались повторять ранее сыгранные роли, и Станислав Говорухин переписал сценарий. В итоге получился искрометный боевик со звездным составом. Роль мадам Вонг — фактически статичная, но артистке удалось передать и силу, и властный характер пиратской предводительницы несколькими отточенными фактурными движениями.
© Казахфильм (1968)

Кадр из фильма "Тайны мадам Вонг"

Кадр из фильма Тайны мадам Вонг
1 из 5

Кадр из фильма "Тайны мадам Вонг"

© Казахфильм (1968)
© Казахфильм (1968)

Кадр из фильма "Тайны мадам Вонг"

Кадр из фильма Тайны мадам Вонг
2 из 5

Кадр из фильма "Тайны мадам Вонг"

© Казахфильм (1968)
© Молдова Фильм (1978)

Кадр из фильма "Агент секретной службы"

Кадр из фильма Агент секретной службы
3 из 5

Кадр из фильма "Агент секретной службы"

© Молдова Фильм (1978)
© РИА Новости / П. Артемьев / Перейти в фотобанк

Актриса Ирина Мирошниченко на съемках фильма Андрея Михалкова-Кончаловского "Дядя Ваня"

Актриса Ирина Мирошниченко на съемках фильма Андрея Михалкова-Кончаловского Дядя Ваня
4 из 5

Актриса Ирина Мирошниченко на съемках фильма Андрея Михалкова-Кончаловского "Дядя Ваня"

© РИА Новости / П. Артемьев
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Актриса Ирина Мирошниченко в роли Елены и Сергей Бондарчук в роли Астрова в кинофильме "Дядя Ваня"

Мирошниченко и Бондарчук в фильме Дядя Ваня
5 из 5

Актриса Ирина Мирошниченко в роли Елены и Сергей Бондарчук в роли Астрова в кинофильме "Дядя Ваня"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 5

Кадр из фильма "Тайны мадам Вонг"

© Казахфильм (1968)
2 из 5

Кадр из фильма "Тайны мадам Вонг"

© Казахфильм (1968)
3 из 5

Кадр из фильма "Агент секретной службы"

© Молдова Фильм (1978)
4 из 5

Актриса Ирина Мирошниченко на съемках фильма Андрея Михалкова-Кончаловского "Дядя Ваня"

© РИА Новости / П. Артемьев
Перейти в фотобанк
5 из 5

Актриса Ирина Мирошниченко в роли Елены и Сергей Бондарчук в роли Астрова в кинофильме "Дядя Ваня"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
А как хороша ее фру Алиса из сказки Леонида Нечаева "Рыжий, честный, влюбленный"! Учительница из лесной школы, черно-бурая лиса, которая явилась в нору родителей лисенка Людвига и сразу устроила форменный переполох. Ну что еще могла сделать самая хитрая лиса в лесу, как не объегорить соплеменников: фру Алиса ворует у родителей Людвига прямо из-под носа ведро с карпиками, предназначенными для ужина. Вроде бы крохотный эпизод, но самый яркий.

От классики до эксперимента

© Ленфильм (1985)Кадр из фильма "Зимняя вишня"
Кадр из фильма Зимняя вишня
© Ленфильм (1985)
Кадр из фильма "Зимняя вишня"
Была в карьере Мирошниченко и одна "сквозная", но запоминающаяся роль — Юлия из "Зимней вишни", супруга главного персонажа (Виталий Соломин), который мечется между любовью на стороне и домом. Сперва героиня существовала исключительно в виде голоса из трубки. Но затем режиссер Игорь Масленников решил явить Юлию зрителям, и на эту роль пригласил Мирошниченко. Красавица-героиня знает, что муж выбрал другую, но в силу мягкости характера он никак не может уйти. С одной стороны, жена принимает недвусмысленное положение вещей, а с другой — проявляет строгость в сохранении семейного очага.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков и актриса Ирина Мирошниченко на ежегодной церемонии вручения памятных знаков "Чайка" артистам и сотрудникам Московского Художественного театра имени Чехова

Олег Табаков и актриса Ирина Мирошниченко на ежегодной церемонии вручения памятных знаков Чайка артистам и сотрудникам МХТ им. Чехова
1 из 9

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков и актриса Ирина Мирошниченко на ежегодной церемонии вручения памятных знаков "Чайка" артистам и сотрудникам Московского Художественного театра имени Чехова

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Актеры Ирина Мирошниченко и Станислав Любшин во время сбора труппы Московского Художественного театра имени А. П. Чехова

Актеры Ирина Мирошниченко и Станислав Любшин во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
2 из 9

Актеры Ирина Мирошниченко и Станислав Любшин во время сбора труппы Московского Художественного театра имени А. П. Чехова

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Марина Зудина, Ирина Мирошниченко, Игорь Верник (слева направо) на сборе труппы перед началом нового сезона Московского Художественного театра имени Чехова

Актёры Марина Зудина, Ирина Мирошниченко и Игорь Верник на сборе труппы перед началом нового сезона Московского художественного театра имени А.П. Чехова
3 из 9

Марина Зудина, Ирина Мирошниченко, Игорь Верник (слева направо) на сборе труппы перед началом нового сезона Московского Художественного театра имени Чехова

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Актеры Николай Чиндяйкин, Андрей Бурковский, Авангард Леонтьев, Ирина Мирошниченко, Дарья Мороз, Игорь Верник, Станислав Дужников (слева направо) и актер Александр Ливанов (на первом плане) во время презентации нового тематического поезда, посвященного 120-летию Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии столичного метрополитена

Актеры МХТ им. А.П. Чехова во время презентации нового тематического поезда, посвященного 120-летию театра
4 из 9

Актеры Николай Чиндяйкин, Андрей Бурковский, Авангард Леонтьев, Ирина Мирошниченко, Дарья Мороз, Игорь Верник, Станислав Дужников (слева направо) и актер Александр Ливанов (на первом плане) во время презентации нового тематического поезда, посвященного 120-летию Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии столичного метрополитена

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Народная артистка России Ирина Мирошниченко в роли Аркадиной и народный артист России Борис Плотников в роли врача Дорна в пьесе А. П. Чехова "Чайка". Этим спектаклем в постановке Олега Ефремова МХТ имени Чехова отметил юбилей знаменитой актрисы театра и кино

Народная артистка России Ирина Мирошниченко в роли Аркадиной и народный артист России Борис Плотников в роли врача Дорна в пьесе А.П. Чехова Чайка
5 из 9

Народная артистка России Ирина Мирошниченко в роли Аркадиной и народный артист России Борис Плотников в роли врача Дорна в пьесе А. П. Чехова "Чайка". Этим спектаклем в постановке Олега Ефремова МХТ имени Чехова отметил юбилей знаменитой актрисы театра и кино

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Ирина Мирошниченко в роли Королевы в сцене из спектакля "Мушкетеры. Сага. Часть первая" по мотивам романа Александра Дюма в постановке Константина Богомолова на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

Ирина Мирошниченко в роли Королевы в сцене из спектакля Мушкетёры. Сага. Часть первая в МХТ им. Чехова
6 из 9

Ирина Мирошниченко в роли Королевы в сцене из спектакля "Мушкетеры. Сага. Часть первая" по мотивам романа Александра Дюма в постановке Константина Богомолова на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Виталий Арутюнов / Перейти в фотобанк

Ирина Петровна Мирошниченко, народная артистка РСФСР, актриса МХТ имени А. П. Чехова

Актриса театра и кино Ирина Мирошниченко
7 из 9

Ирина Петровна Мирошниченко, народная артистка РСФСР, актриса МХТ имени А. П. Чехова

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Ирина Мирошниченко на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля

Актриса Ирина Мирошниченко
8 из 9

Актриса Ирина Мирошниченко на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Актриса Ирина Мирошниченко (в центре) выступает на праздничном шоу в честь десятилетия Дома моды Валентина Юдашкина.

Актриса Ирина Мирошниченко на праздничном шоу в честь 10-летия Дома моды Юдашкина
9 из 9

Актриса Ирина Мирошниченко (в центре) выступает на праздничном шоу в честь десятилетия Дома моды Валентина Юдашкина.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков и актриса Ирина Мирошниченко на ежегодной церемонии вручения памятных знаков "Чайка" артистам и сотрудникам Московского Художественного театра имени Чехова

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 9

Актеры Ирина Мирошниченко и Станислав Любшин во время сбора труппы Московского Художественного театра имени А. П. Чехова

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 9

Марина Зудина, Ирина Мирошниченко, Игорь Верник (слева направо) на сборе труппы перед началом нового сезона Московского Художественного театра имени Чехова

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Актеры Николай Чиндяйкин, Андрей Бурковский, Авангард Леонтьев, Ирина Мирошниченко, Дарья Мороз, Игорь Верник, Станислав Дужников (слева направо) и актер Александр Ливанов (на первом плане) во время презентации нового тематического поезда, посвященного 120-летию Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, на станции метро «Театральная» Замоскворецкой линии столичного метрополитена

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 9

Народная артистка России Ирина Мирошниченко в роли Аркадиной и народный артист России Борис Плотников в роли врача Дорна в пьесе А. П. Чехова "Чайка". Этим спектаклем в постановке Олега Ефремова МХТ имени Чехова отметил юбилей знаменитой актрисы театра и кино

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
6 из 9

Ирина Мирошниченко в роли Королевы в сцене из спектакля "Мушкетеры. Сага. Часть первая" по мотивам романа Александра Дюма в постановке Константина Богомолова на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
7 из 9

Ирина Петровна Мирошниченко, народная артистка РСФСР, актриса МХТ имени А. П. Чехова

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в фотобанк
8 из 9

Актриса Ирина Мирошниченко на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 9

Актриса Ирина Мирошниченко (в центре) выступает на праздничном шоу в честь десятилетия Дома моды Валентина Юдашкина.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Мирошниченко продолжает играть в МХТ. Для нее открыт весь спектр классического репертуара: в послужном списке — и Раневская, и Аркадина, и Елена Андреевна из "Дяди Вани". Но при этом она совершенно не чужда театральным экспериментам. Например, блестяще исполнила роль королевы в оригинальных "Трех мушкетерах" Константина Богомолова. А одной из недавних работ стало участие в иммерсивном спектакле Марины Брусникиной "Театральный роман", который играют не на сцене, а в разных пространствах театра.
Кадр из фильма Основной инстинкт
22 июля, 08:00Культура
Можно ли верить кино: как режиссеры подчиняют наш мозг
 
КультураАндрей ТарковскийВиталий СоломинСтанислав ГоворухинКино и сериалыИрина МирошниченкоЗнаменитостиТеатрМХАТ имени М. Горького
 
 
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