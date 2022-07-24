https://ria.ru/20220724/minfin-1804680710.html
Главу Минфина США сочли некомпетентной из-за слов о "замедлении экономики"
Главу Минфина США сочли некомпетентной из-за слов о "замедлении экономики" - РИА Новости, 24.07.2022
Главу Минфина США сочли некомпетентной из-за слов о "замедлении экономики"
Пользователей Twitter возмутили слова министра финансов США Джанет Йеллен об отсутствии признаков рецессии в стране. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T23:20
2022-07-24T23:20
2022-07-24T23:22
экономика
сша
инфляция
рецессия
джанет йеллен
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутили слова министра финансов США Джанет Йеллен об отсутствии признаков рецессии в стране.Ранее она сообщила, что экономика США "вынужденно замедляется после быстрого роста в прошлом году", что соответствует периоду перемен, а не рецессии.После такого заявления многие комментаторы раскритиковали Йеллен за некомпетентность и желание приукрасить действительность."Полная некомпетентность. Ей пора на пенсию, она потеряла всяческую связь с реальностью", — поддержал другой."Нашей стране нужно, что вы, президент и представители Федеральной резервной системы были честны с населением. Так было бы лучше перед выборами в конгресс. Перестаньте подслащивать пилюлю и приукрашивать все. С подобными неприятными "сюрпризами" в экономике проще справляться, когда вы не лжете самим себе", — добавил юзер."Не нужно даже понимать хоть что-то в экономике, достаточно посмотреть на такие показатели, как ВНП, расходы и зарплаты. Мы уже сейчас находимся в состоянии рецессии, демократам понадобилось на это всего 18 месяцев", — заметил второй."Интересно, кто-нибудь пригласит поработать ее личным финансовым консультантом? Я бы не рискнул", — сыронизировал еще один комментатор."В 2007 году тоже так говорили. И мы все знаем, чем это закончилось", — посетовал пользователь.На минувшей неделе министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране по итогам июня выросли на 9,1 процента в годовом выражении после роста на 8,6 процента месяцем ранее. Таким образом, только за первый летний месяц они прибавили 1,3 процента. Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года.
https://ria.ru/20220724/nato-1804594532.html
https://ria.ru/20220724/problema-1804661290.html
https://ria.ru/20220724/ssha-1804669172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, инфляция, рецессия, джанет йеллен
23:20 24.07.2022 (обновлено: 23:22 24.07.2022)
Главу Минфина США сочли некомпетентной из-за слов о "замедлении экономики"
Американцы призвали уйти с поста главу Минфина Йеллен после слов о "замедлении экономики"
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
Пользователей Twitter
возмутили слова министра финансов США Джанет Йеллен об отсутствии признаков рецессии в стране.
Ранее она сообщила, что экономика США
"вынужденно замедляется после быстрого роста в прошлом году", что соответствует периоду перемен, а не рецессии.
После такого заявления многие комментаторы раскритиковали Йеллен за некомпетентность и желание приукрасить действительность.
"Она недостаточно квалифицирована, чтобы работать министром финансов. Она лжет о надвигающейся рецессии, чтобы замести следы перед выборами в конгресс", — написал читатель.
"Полная некомпетентность. Ей пора на пенсию, она потеряла всяческую связь с реальностью", — поддержал другой.
"Нашей стране нужно, что вы, президент и представители Федеральной резервной системы были честны с населением. Так было бы лучше перед выборами в конгресс. Перестаньте подслащивать пилюлю и приукрашивать все. С подобными неприятными "сюрпризами" в экономике проще справляться, когда вы не лжете самим себе", — добавил юзер.
"Не нужно даже понимать хоть что-то в экономике, достаточно посмотреть на такие показатели, как ВНП, расходы и зарплаты. Мы уже сейчас находимся в состоянии рецессии, демократам понадобилось на это всего 18 месяцев", — заметил второй.
"Кто-нибудь еще ей верит? Она просто еще одна пешка, которая говорит все, что ей скажет администрация", — заявил третий.
"Интересно, кто-нибудь пригласит поработать ее личным финансовым консультантом? Я бы не рискнул", — сыронизировал еще один комментатор.
"В 2007 году тоже так говорили. И мы все знаем, чем это закончилось", — посетовал пользователь.
На минувшей неделе министерство труда США
сообщило, что потребительские цены в стране по итогам июня выросли на 9,1 процента в годовом выражении после роста на 8,6 процента месяцем ранее. Таким образом, только за первый летний месяц они прибавили 1,3 процента. Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года.