https://ria.ru/20220724/minfin-1804680710.html

Главу Минфина США сочли некомпетентной из-за слов о "замедлении экономики"

Главу Минфина США сочли некомпетентной из-за слов о "замедлении экономики" - РИА Новости, 24.07.2022

Главу Минфина США сочли некомпетентной из-за слов о "замедлении экономики"

Пользователей Twitter возмутили слова министра финансов США Джанет Йеллен об отсутствии признаков рецессии в стране. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T23:20

2022-07-24T23:20

2022-07-24T23:22

экономика

сша

инфляция

рецессия

джанет йеллен

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутили слова министра финансов США Джанет Йеллен об отсутствии признаков рецессии в стране.Ранее она сообщила, что экономика США "вынужденно замедляется после быстрого роста в прошлом году", что соответствует периоду перемен, а не рецессии.После такого заявления многие комментаторы раскритиковали Йеллен за некомпетентность и желание приукрасить действительность."Полная некомпетентность. Ей пора на пенсию, она потеряла всяческую связь с реальностью", — поддержал другой."Нашей стране нужно, что вы, президент и представители Федеральной резервной системы были честны с населением. Так было бы лучше перед выборами в конгресс. Перестаньте подслащивать пилюлю и приукрашивать все. С подобными неприятными "сюрпризами" в экономике проще справляться, когда вы не лжете самим себе", — добавил юзер."Не нужно даже понимать хоть что-то в экономике, достаточно посмотреть на такие показатели, как ВНП, расходы и зарплаты. Мы уже сейчас находимся в состоянии рецессии, демократам понадобилось на это всего 18 месяцев", — заметил второй."Интересно, кто-нибудь пригласит поработать ее личным финансовым консультантом? Я бы не рискнул", — сыронизировал еще один комментатор."В 2007 году тоже так говорили. И мы все знаем, чем это закончилось", — посетовал пользователь.На минувшей неделе министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране по итогам июня выросли на 9,1 процента в годовом выражении после роста на 8,6 процента месяцем ранее. Таким образом, только за первый летний месяц они прибавили 1,3 процента. Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года.

https://ria.ru/20220724/nato-1804594532.html

https://ria.ru/20220724/problema-1804661290.html

https://ria.ru/20220724/ssha-1804669172.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, сша, инфляция, рецессия, джанет йеллен