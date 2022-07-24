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Тела пяти мигрантов нашли на траулере у берегов Италии - РИА Новости, 24.07.2022
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Тела пяти мигрантов нашли на траулере у берегов Италии
Тела пяти мигрантов нашли на траулере у берегов Италии - РИА Новости, 24.07.2022
Тела пяти мигрантов нашли на траулере у берегов Италии
Тела пяти человек найдены на рыболовном судне более чем в 100 морских милях от побережья южной итальянской области Калабрия, всего на траулере находилось 674... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T18:35
2022-07-24T19:01
в мире
италия
мвд италии
лампедуза
африка
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РИМ, 24 июл - РИА Новости. Тела пяти человек найдены на рыболовном судне более чем в 100 морских милях от побережья южной итальянской области Калабрия, всего на траулере находилось 674 человека, сообщает в воскресенье служба береговой охраны Италии.Спасательную операцию в субботу провели корабль Финансовой гвардии, торговое судно и три катера береговой охраны.Благоприятные погодные условия в последние дни увеличили приток мигрантов к южному побережью Италии. По сообщению сицилийских СМИ, в центре по приему мигрантов на острове Лампедуза, одной из ближайших к Африке географических точек, находится 1200-1400 человек. Вместимость учреждения, отмечает издание Sicilia, рассчитана максимум на 350 человек. За сутки, по сообщению Giornale, на Лампедузу прибыли 750 мигрантов.Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января по 22 июля в страну морским путем прибыли 34 тысячи мигрантов. В 2021 году за аналогичный период времени этот показатель составил 25 тысячи человек. В общей сложности за минувший год в страну морским путем прибыли 67,5 тысяч мигрантов. За 2020 год на берегах Италии высадились 34 тысячи человек.
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в мире, италия, мвд италии, лампедуза, африка
18:35 24.07.2022 (обновлено: 19:01 24.07.2022)
 
Тела пяти мигрантов нашли на траулере у берегов Италии

Служба береговой охраны Италии: тела пяти человек нашли после крушения лодки с мигрантами

© AP Photo / Calogero MontanalampoНелегальные мигранты, спасенные после крушения судна в водах Ливии, на лодке береговой охраны Италии
Нелегальные мигранты, спасенные после крушения судна в водах Ливии, на лодке береговой охраны Италии - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Calogero Montanalampo
Нелегальные мигранты, спасенные после крушения судна в водах Ливии, на лодке береговой охраны Италии. Архивное фото
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РИМ, 24 июл - РИА Новости. Тела пяти человек найдены на рыболовном судне более чем в 100 морских милях от побережья южной итальянской области Калабрия, всего на траулере находилось 674 человека, сообщает в воскресенье служба береговой охраны Италии.
Спасательную операцию в субботу провели корабль Финансовой гвардии, торговое судно и три катера береговой охраны.
Благоприятные погодные условия в последние дни увеличили приток мигрантов к южному побережью Италии. По сообщению сицилийских СМИ, в центре по приему мигрантов на острове Лампедуза, одной из ближайших к Африке географических точек, находится 1200-1400 человек. Вместимость учреждения, отмечает издание Sicilia, рассчитана максимум на 350 человек. За сутки, по сообщению Giornale, на Лампедузу прибыли 750 мигрантов.
Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января по 22 июля в страну морским путем прибыли 34 тысячи мигрантов. В 2021 году за аналогичный период времени этот показатель составил 25 тысячи человек. В общей сложности за минувший год в страну морским путем прибыли 67,5 тысяч мигрантов. За 2020 год на берегах Италии высадились 34 тысячи человек.
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