18:35 24.07.2022 (обновлено: 19:01 24.07.2022)
Тела пяти мигрантов нашли на траулере у берегов Италии
Служба береговой охраны Италии: тела пяти человек нашли после крушения лодки с мигрантами
© AP Photo / Calogero MontanalampoНелегальные мигранты, спасенные после крушения судна в водах Ливии, на лодке береговой охраны Италии
© AP Photo / Calogero Montanalampo
Нелегальные мигранты, спасенные после крушения судна в водах Ливии, на лодке береговой охраны Италии. Архивное фото
РИМ, 24 июл - РИА Новости. Тела пяти человек найдены на рыболовном судне более чем в 100 морских милях от побережья южной итальянской области Калабрия, всего на траулере находилось 674 человека, сообщает в воскресенье служба береговой охраны Италии.
Спасательную операцию в субботу провели корабль Финансовой гвардии, торговое судно и три катера береговой охраны.
Благоприятные погодные условия в последние дни увеличили приток мигрантов к южному побережью Италии. По сообщению сицилийских СМИ, в центре по приему мигрантов на острове Лампедуза, одной из ближайших к Африке географических точек, находится 1200-1400 человек. Вместимость учреждения, отмечает издание Sicilia, рассчитана максимум на 350 человек. За сутки, по сообщению Giornale, на Лампедузу прибыли 750 мигрантов.
Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января по 22 июля в страну морским путем прибыли 34 тысячи мигрантов. В 2021 году за аналогичный период времени этот показатель составил 25 тысячи человек. В общей сложности за минувший год в страну морским путем прибыли 67,5 тысяч мигрантов. За 2020 год на берегах Италии высадились 34 тысячи человек.