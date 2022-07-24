https://ria.ru/20220724/migranty-1804654292.html

Тела пяти мигрантов нашли на траулере у берегов Италии

Тела пяти мигрантов нашли на траулере у берегов Италии - РИА Новости, 24.07.2022

Тела пяти мигрантов нашли на траулере у берегов Италии

Тела пяти человек найдены на рыболовном судне более чем в 100 морских милях от побережья южной итальянской области Калабрия, всего на траулере находилось 674... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T18:35

2022-07-24T18:35

2022-07-24T19:01

в мире

италия

мвд италии

лампедуза

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105841/78/1058417860_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_3563b619eccf7fd263a3346e57917a23.jpg

РИМ, 24 июл - РИА Новости. Тела пяти человек найдены на рыболовном судне более чем в 100 морских милях от побережья южной итальянской области Калабрия, всего на траулере находилось 674 человека, сообщает в воскресенье служба береговой охраны Италии.Спасательную операцию в субботу провели корабль Финансовой гвардии, торговое судно и три катера береговой охраны.Благоприятные погодные условия в последние дни увеличили приток мигрантов к южному побережью Италии. По сообщению сицилийских СМИ, в центре по приему мигрантов на острове Лампедуза, одной из ближайших к Африке географических точек, находится 1200-1400 человек. Вместимость учреждения, отмечает издание Sicilia, рассчитана максимум на 350 человек. За сутки, по сообщению Giornale, на Лампедузу прибыли 750 мигрантов.Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января по 22 июля в страну морским путем прибыли 34 тысячи мигрантов. В 2021 году за аналогичный период времени этот показатель составил 25 тысячи человек. В общей сложности за минувший год в страну морским путем прибыли 67,5 тысяч мигрантов. За 2020 год на берегах Италии высадились 34 тысячи человек.

https://ria.ru/20220721/italiya-1804082366.html

италия

лампедуза

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, италия, мвд италии, лампедуза, африка