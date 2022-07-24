https://ria.ru/20220724/mask-1804665431.html

СМИ: сооснователь Google подал на развод с женой из-за ее романа с Маском

СМИ: сооснователь Google подал на развод с женой из-за ее романа с Маском - РИА Новости, 24.07.2022

СМИ: сооснователь Google подал на развод с женой из-за ее романа с Маском

Сооснователь Google Сергей Брин, входящий в десятку богатейших людей мира, подал на развод с Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее короткого романа с... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T20:02

2022-07-24T20:02

2022-07-24T20:02

в мире

технологии

илон маск

сергей брин

пало-альто

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tesla motors

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сооснователь Google Сергей Брин, входящий в десятку богатейших людей мира, подал на развод с Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее короткого романа с Илоном Маском, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.В июне газета New York Post сообщила, что Брин, чье состояние составляет 93 миллиарда долларов, разводится с женой. Это уже второй развод Брина.Согласно процитированным судебным документам, супруги не живут вместе с декабря 2021 года, у пары есть дочь, суд они просят установить совместную опеку над ней. Стороны попросили о разбирательстве в закрытом режиме, также в документах не говорится о том, какое имущество они намерены разделить."Прошлой осенью у Илона Маска был короткий роман с женой Сергея Брина, что побудило соучредителя Google подать на развод ранее в этом году и положило конец долгой дружбе миллиардеров", - пишет издание.Как сообщает издание, Брин подал на развод с Шэнахан в январе этого года.Как отмечает Wall Street Journal, Брин предоставил 500 тысяч долларов компании Tesla во время финансового кризиса 2008 года, "когда изо всех сил пыталась увеличить производство". В свою очередь Маск в 2015 году подарил Брину внедорожник Tesla.Отмечается, что адвокат Брина отказался даваться комментарии по этому поводу. Сам Илон Маск также отказался от каких-либо комментариев.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20220713/twitter-1802089041.html

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в мире, технологии, илон маск, сергей брин, пало-альто, калифорния, tesla motors, google, toyota corolla