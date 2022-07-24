Россия сформирует запас лекарств для жителей Харьковской области
Зампред Госдумы Кузнецова: Россия создаст запас лекарств для жителей Харьковской области
Активисты из ЛНР привезли лекарства. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российская сторона сформирует запас медикаментов для жителей Харьковской области, заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
По информации пресс-службы администрации Харьковской области, в воскресенье Купянск посетила Кузнецова, она вместе с главой региона Виталием Ганчевым и депутатом Госдумы России Артемом Туровым побывала в гуманитарном центре "Единой России".
"Посмотрим список нужд, попробуем рассчитать запрос на ближайшее время, чтобы каждый раз была доставка и вы были уверены, что у вас есть необходимый объем препаратов с запасом... Сегодня мы увидели, что не хватает, что нужно. Конечно, нужно знать, какие медицинские препараты здесь принимали люди, чтобы не было резкого перехода, но склад полон", - говорит Кузнецова на видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы администрации Харьковской области.
Также она отметила важность поддержки матерей с новорожденными детьми.
"Мы с коллегами отдельно об этом поговорили, чтобы товары для новорожденного тоже у нас можно было бы получить в штабе гуманитарной поддержки", - добавила Кузнецова.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.