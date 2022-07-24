https://ria.ru/20220724/lekarstva-1804631616.html

Россия сформирует запас лекарств для жителей Харьковской области

Россия сформирует запас лекарств для жителей Харьковской области - РИА Новости, 24.07.2022

Россия сформирует запас лекарств для жителей Харьковской области

Российская сторона сформирует запас медикаментов для жителей Харьковской области, заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T15:43

2022-07-24T15:43

2022-07-24T15:43

здоровье - общество

артем туров

харьковская область

госдума рф

россия

украина

единая россия

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российская сторона сформирует запас медикаментов для жителей Харьковской области, заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.По информации пресс-службы администрации Харьковской области, в воскресенье Купянск посетила Кузнецова, она вместе с главой региона Виталием Ганчевым и депутатом Госдумы России Артемом Туровым побывала в гуманитарном центре "Единой России".Также она отметила важность поддержки матерей с новорожденными детьми."Мы с коллегами отдельно об этом поговорили, чтобы товары для новорожденного тоже у нас можно было бы получить в штабе гуманитарной поддержки", - добавила Кузнецова.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

харьковская область

россия

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, артем туров, харьковская область, госдума рф, россия, украина, единая россия