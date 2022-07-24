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Россия сформирует запас лекарств для жителей Харьковской области - РИА Новости, 24.07.2022
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Россия сформирует запас лекарств для жителей Харьковской области
Россия сформирует запас лекарств для жителей Харьковской области - РИА Новости, 24.07.2022
Россия сформирует запас лекарств для жителей Харьковской области
Российская сторона сформирует запас медикаментов для жителей Харьковской области, заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T15:43
2022-07-24T15:43
здоровье - общество
артем туров
харьковская область
госдума рф
россия
украина
единая россия
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российская сторона сформирует запас медикаментов для жителей Харьковской области, заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.По информации пресс-службы администрации Харьковской области, в воскресенье Купянск посетила Кузнецова, она вместе с главой региона Виталием Ганчевым и депутатом Госдумы России Артемом Туровым побывала в гуманитарном центре "Единой России".Также она отметила важность поддержки матерей с новорожденными детьми."Мы с коллегами отдельно об этом поговорили, чтобы товары для новорожденного тоже у нас можно было бы получить в штабе гуманитарной поддержки", - добавила Кузнецова.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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здоровье - общество, артем туров, харьковская область, госдума рф, россия, украина, единая россия
15:43 24.07.2022
 
Россия сформирует запас лекарств для жителей Харьковской области

Зампред Госдумы Кузнецова: Россия создаст запас лекарств для жителей Харьковской области

© РИА Новости / Мария МарикянАктивисты из ЛНР привезли лекарства
Активисты из ЛНР привезли лекарства - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Активисты из ЛНР привезли лекарства. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российская сторона сформирует запас медикаментов для жителей Харьковской области, заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
По информации пресс-службы администрации Харьковской области, в воскресенье Купянск посетила Кузнецова, она вместе с главой региона Виталием Ганчевым и депутатом Госдумы России Артемом Туровым побывала в гуманитарном центре "Единой России".
"Посмотрим список нужд, попробуем рассчитать запрос на ближайшее время, чтобы каждый раз была доставка и вы были уверены, что у вас есть необходимый объем препаратов с запасом... Сегодня мы увидели, что не хватает, что нужно. Конечно, нужно знать, какие медицинские препараты здесь принимали люди, чтобы не было резкого перехода, но склад полон", - говорит Кузнецова на видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы администрации Харьковской области.
Также она отметила важность поддержки матерей с новорожденными детьми.
"Мы с коллегами отдельно об этом поговорили, чтобы товары для новорожденного тоже у нас можно было бы получить в штабе гуманитарной поддержки", - добавила Кузнецова.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Здоровье - ОбществоАртем ТуровХарьковская областьГосдума РФРоссияУкраинаЕдиная Россия
 
 
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