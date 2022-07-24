https://ria.ru/20220724/lavrov-1804653720.html

Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима, заявил Лавров

Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима, заявил Лавров - РИА Новости, 24.07.2022

Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима, заявил Лавров

Россия обязательно поможет украинцам избавиться от антинародного и антиисторического режима, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T18:32

2022-07-24T18:32

2022-07-24T21:50

в мире

украина

лига арабских государств

специальная военная операция на украине

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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КАИР, 24 июл — РИА Новости. Россия обязательно поможет украинцам избавиться от антинародного и антиисторического режима, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с постоянными представителями стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ)."Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима, и тех, кто его поддерживает", — отметил он.По словам дипломата, нынешние власти хотят сделать из Украины вечного врага России, но их попытки не увенчаются успехом."Российский и украинский народ продолжат жить вместе", — заключил Лавров.Ранее в воскресенье глава МИД России заявил, что Москва не сомневается в возможности возобновления диалога по более широкому кругу вопросов, но все зависит от позиции киевских властей, по словам которых, "переговоров не будет, пока Украина не победит Россию".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220723/ukraina-1804523302.html

https://ria.ru/20220724/ukraina-1804623218.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, лига арабских государств, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия