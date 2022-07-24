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Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима, заявил Лавров - РИА Новости, 24.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220724/lavrov-1804653720.html
Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима, заявил Лавров
Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима, заявил Лавров - РИА Новости, 24.07.2022
Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима, заявил Лавров
Россия обязательно поможет украинцам избавиться от антинародного и антиисторического режима, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T18:32
2022-07-24T21:50
в мире
украина
лига арабских государств
специальная военная операция на украине
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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КАИР, 24 июл — РИА Новости. Россия обязательно поможет украинцам избавиться от антинародного и антиисторического режима, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с постоянными представителями стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ)."Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима, и тех, кто его поддерживает", — отметил он.По словам дипломата, нынешние власти хотят сделать из Украины вечного врага России, но их попытки не увенчаются успехом."Российский и украинский народ продолжат жить вместе", — заключил Лавров.Ранее в воскресенье глава МИД России заявил, что Москва не сомневается в возможности возобновления диалога по более широкому кругу вопросов, но все зависит от позиции киевских властей, по словам которых, "переговоров не будет, пока Украина не победит Россию".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220723/ukraina-1804523302.html
https://ria.ru/20220724/ukraina-1804623218.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, лига арабских государств, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
18:32 24.07.2022 (обновлено: 21:50 24.07.2022)
 
Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия обязательно поможет украинцам избавиться от антинародного режима

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт во время встречи в штаб-квартире ЛАГ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт во время встречи в штаб-квартире ЛАГ - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт во время встречи в штаб-квартире ЛАГ
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КАИР, 24 июл — РИА Новости. Россия обязательно поможет украинцам избавиться от антинародного и антиисторического режима, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с постоянными представителями стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ).
"Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима, и тех, кто его поддерживает", — отметил он.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 16:23
Foreign Affairs: ситуация на Украине может выйти из-под контроля
По словам дипломата, нынешние власти хотят сделать из Украины вечного врага России, но их попытки не увенчаются успехом.
"Российский и украинский народ продолжат жить вместе", — заключил Лавров.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Вчера, 14:16Специальная военная операция на Украине
На Украине за пять месяцев завели более тысячи дел за коллаборационизм
Ранее в воскресенье глава МИД России заявил, что Москва не сомневается в возможности возобновления диалога по более широкому кругу вопросов, но все зависит от позиции киевских властей, по словам которых, "переговоров не будет, пока Украина не победит Россию".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Союзные силы полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛига арабских государствСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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